¿Jorge Fossati renovó con Universitario?: la firme postura de Álvaro Barco tras triunfo frente Sporting Cristal

El director deportivo de la 'U' reveló que el 80% del equipo renovó para la próxima temporada y dio detalles del futuro de Alex Valera

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima, en partido pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El resultado acerca a los ‘cremas’ al tricampeonato, situación que podría definirse en la próxima jornada frente a ADT en Tarma.

Alex Valera anotó el gol decisivo tras anticipar a Luis Abram y definir frente a Diego Enríquez. Aunque los ‘cerveceros’ manejaron el partido y generaron acciones ofensivas, el conjunto no pudo superar la resistencia de Sebastián Britos, clave para sostener la ventaja de la ‘U’ durante el compromiso.

Los ‘merengues’ están a un paso de celebrar su tercer título consecutivo, y el responsable del éxito es Jorge Fossati. El técnico uruguayo regresó a Ate tras la salida de Fabián Bustos, y ahora se alista para levantar un trofeo más.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, elogió al uruguayo y lo catalogó como el mejor estratega de los últimos años. También reveló su firme postura sobre la renovación del DT, quien tiene contrato hasta fines del 2025.

“Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos. Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad. Ojalá que podamos terminar el campeonato de la mejor manera y tener todos estos días de planificación, todos estos días de merecimiento, de vacaciones. Lo que más quiere el club para poder tener un próximo año en buenas condiciones en lo que es la pretemporada, los partidos amistosos", apuntó el directivo en conversación con L1 Max.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

¿Qué jugadores renovaron en Universitario?

Universitario de Deportes está cerca de lograr el tricampeonato y muchos hinchas quieren conocer quiénes se quedarán para la próxima temporada. Álvaro Barco, director deportivo, dio detalles de cómo se está manejando las permanencias y lo que buscará la ‘U’ en 2026.

“Estamos en una etapa importante del campeonato. No me gusta tocar este tema, es un tema sensible dentro del grupo. Es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros. Y tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar en lo que son temas de renovaciones. Estando en una situación tan favorable, yo creo que es muy beneficioso para el jugador esperar un poco que terminemos las cosas bien y en la cual podamos sentarnos y mantener a la mayoría porque realmente se lo han ganado pensando en que tenemos una Copa Libertadores, donde sin duda vamos a intentar llegar lo más lejos posible”, comentó el dirigente.

Universitario vs Sporting Cristal EN
Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

“Alex Valera merece ir a una liga más competitiva”

Alex Valera volvió a ser la figura tras anotar el gol que le dio el triunfazo de Universitario de Deportes con Sporting Cristal en el estadio Nacional. Álvaro Barco, director deportivo, resaltó el gran momento del delantero y aseguró que merece dar el gran salto al exterior. También reveló el deseo del ‘9′ con los ‘cremas’ para la próxima temporada.

“Merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones, por su profesionalismo, a un fútbol o a una liga mucho más competitiva, Él está sumamente contento con la U, tiene un compromiso inmenso con la institución, quiere jugar Copa Libertadores, así que hay que tener tranquilidad en su futuro, porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y lo que viene haciendo”, declaró.

El delantero abrió el marcador en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

