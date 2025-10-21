La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

Facundo Morando sabe lo que es ser campeón en La Victoria al igual que Hernán Barcos. - Crédito: Alianza Lima

Facundo Morando se identifica cada vez más con Alianza Lima. No solo por ser el conductor de la disciplina de vóley, con la que luchará para la consecución de un memorable tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, sino por entenderse con cada una de las esferas de la institución.

En ese sentido, el entrenador argentino vio recompensado su aliancismo y profesionalismo con un obsequio entregado por el propio Hernán Barcos, histórico goleador extranjero de La Victoria, que se desprendió de una de sus camisetas para su compatriota, cuya alegría fue más que incalculable por el valor que le otorga al gesto.

Facundo Morando quedó emocionado por el obsequio recibido por parte de Hernán Barcos. - Crédito: Alianza Lima / Paloma del Solar

“Muchas gracias, crack. Un honor para mi este regalo, Barcos”, escribió Morando en una historia de Instagram en la que se visualiza la indumentaria, con dorsal ‘9′, del ‘Pirata’. La publicación generó un importante revuelo en plataformas sociales partidarias, que destacan la trascendencia de Alianza Lima en cualquier deporte.

No es la primera vez que HB9 realiza actos generosos dentro de la institución aliancista. En sus primeros años como referente, apareció en uno de los entrenamientos de la división femenina para regalar un equipo de sonido que amenizara las antesalas de los partidos en el campeonato.

El entrenador del equipo de vóley quiere fomentar el desarrollo de las divisiones menores para implementar competencia en el plantel principal. | VIDEO: Renzo Galiano

Asimismo, el desprendimiento de Barcos alcanzó niveles superiores cuando se conoció que le compró un departamento a la nana que cuida por sus menores hijos en su hogar: "En Los Olivos me encontré con un propietario, lo fui a ver con mi mujer, nos gustó, hablé con el dueño y lo fui pagando por meses“.

De esta manera, la grandeza del delantero de 41 años, con nacionalidad peruana, se ha extendido hacia el área del vóleibol, donde ya cuenta con un amigo entrañable como Facundo Morando, cuya misión será llevar al bloque ‘blanquiazul’ a un nuevo éxito deportivo en la LPV 2025/26.

Facundo Morando presume obsequio de Hernán Barcos. - Crédito: @facumorando