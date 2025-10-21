Perú Deportes

¿Cómo se jugará la Liga Peruana de Vóley 2025/26?: nuevo formato, fases y definición del título

El campeonato local presenta cambios en su estructura para esta temporada. Conoce el sistema de competencia y el camino que deberán recorrer los equipos hasta levantar el trofeo

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley 2025/26 arranca este sábado 25 de octubre con partidos emocionantes. Crédito: LPV

Todo está listo para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, una temporada que se perfila como la más reñida y emocionante de los últimos años. Doce clubes nacionales saltarán a la cancha con un solo objetivo: levantar el trofeo del campeonato. Con planteles renovados, nuevos talentos y un formato competitivo que exigirá regularidad y alto rendimiento, la expectativa entre hinchas, entrenadores y jugadoras está en su punto más alto.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima, San Martín, Géminis, Circolo, Rebaza Acosta, Deportivo Soan, Olva Latino, Atlético Atenea, Kazoku No Perú y Deportivo Wanka serán los clubes protagonistas de esta nueva edición. El torneo arrancará en el Coliseo Miguel Grau del Callao, donde se disputarán todos los partidos hasta el 8 de diciembre. Después de esa fecha, el certamen se trasladará al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El sistema de competencia repetirá la estructura utilizada en la temporada pasada, aunque con algunos ajustes clave. Si bien se mantiene el límite de tres jugadoras extranjeras en cancha por equipo, el campeonato adoptará un desarrollo más ágil y exigente, dividido en tres etapas: dos fases regulares bajo el formato Round Robin (todos contra todos) y una fase eliminatoria de Play Offs, donde los mejores equipos lucharán por el título.

Con esta base inicial, es momento de desglosar en detalle el formato de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, etapa por etapa, y cómo se definirá al nuevo campeón nacional. La exigencia será alta en cada jornada, por lo que la regularidad y consistencia de juego serán factores decisivos para los equipos que aspiran a alcanzar la cima y levantar el ansiado trofeo.

Primera Etapa – Round Robin

La temporada comenzará el 25 de octubre de 2025 con la primera ronda, donde los 12 clubes se enfrentarán entre sí en una sola rueda de 11 fechas. Cada equipo disputará 11 partidos. Finalizada esta fase, los diez mejores equipos clasificarán a la siguiente etapa, mientras que los dos últimos lucharán por mantener la categoría en la revalidación.

Segunda Etapa – Round Robin (10 equipos)

Posteriormente, a partir del 10 de enero, los 10 equipos clasificados jugarán otra ronda de todos contra todos, esta vez en 9 fechas. Lo importante: los puntos obtenidos en la primera etapa se mantienen, lo que hace cada encuentro decisivo desde el inicio del torneo.

Finalizada esta etapa, los ocho mejores equipos pasarán a los Play Offs para el título, mientras que los dos últimos se ubicarán automáticamente en las posiciones 9° y 10° de la clasificación final.

Tercera Etapa (Fase Eliminatoria – Play Offs)

Desde el 14 de marzo, comenzarán los cruces de eliminación directa al mejor de tres partidos:

  • Cuartos de final:
    • Partido 1: 1° vs 8°
    • Partido 2: 2° vs 7°
    • Partido 3: 3° vs 6°
    • Partido 4: 4° vs 5°
  • Semifinales:
    • Semifinal 1: Ganador P1 vs Ganador P4
    • Semifinal 2: Ganador P2 vs Ganador P3
  • Final y Tercer Puesto:
    • Ganadores de semifinales por el título
    • Perdedoras, por el tercer lugar

Además, los equipos que no avancen a semifinales disputarán cruces únicos para definir del 5° al 8° lugar.

Calendario general de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

  • Primera etapa: 25 de octubre 2025 - 4 de enero 2026
  • Segunda etapa: 10 de enero - 8 de marzo 2026
  • Play Offs, semifinales y finales: 14 de marzo - 3 de mayo 2026
Cómo ver de la fecha
Cómo ver de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Cuál será el sistema de puntuación?

Durante las rondas regulares de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, los equipos suman puntos según el resultado en cada partido. El sistema se establece de la siguiente manera:

  • Victoria por 3–0 o 3–1: el ganador obtiene 3 puntos y el perdedor no recibe puntos.
  • Victoria por 3–2: el equipo ganador suma 2 puntos y el perdedor obtiene 1 punto.
  • Walk Over: el equipo ganador recibe 3 puntos, mientras que al perdedor se le resta 1 punto.

