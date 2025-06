Facundo Morando en Infobae Perú: el honor de liderar a Alianza Lima, qué proyecto anhela con Cenaida Uribe y el impacto del Mundial de Clubes

El entrenador del equipo de vóley quiere fomentar el desarrollo de las divisiones menores para implementar competencia en el plantel principal. | VIDEO: Renzo Galiano

Facundo Morando puede presumir de ser un entrenador a tiempo completo. Uno que, recientemente, se coronó bicampeón con Alianza Lima y que, de momento, lleva las riendas de la selección Argentina. De un carácter inquebrantable, el joven líder de las ‘blanquiazules’ se ha propuesto revolucionar la institución, acompañado de Cenaida Uribe, para que la vara de la exigencia, en cualquier plano, siempre se ubique más arriba.

- Facundo, recibe a Infobae Perú con la oficialización del anuncio de su renovación con Alianza Lima por un ciclo más. ¿Fue fácil convencerlo?

La verdad que yo tenía otra propuesta muy avanzada para renovar en Europa, pero la forma de trabajo de Alianza y el profesionalismo que Cenaida impone en el staff, jugadoras y demás me terminó por convencer. Yo hacía mucho que no trabajaba en Latinoamérica, más allá de la selección Argentina, y me encontré con un club de nivel europeo, que no tiene nada que envidiarle a ningún equipo de Europa, con un staff recontra profesional, con instalaciones impresionantes como la VIDENA, donde entrenamos nosotros, y eso sumado al Mundial de Clubes con el Sudamericano, dos competencias que seducen a cualquier entrenador, hicieron que termine por tomar la decisión.

- ¿Con qué proyecto aspira en lo que será su segunda etapa, la primera completa, como líder del vigente bicampeón de Perú?

El proyecto que tiene Alianza Lima parte desde sus divisiones inferiores, desde sus bases, donde están haciendo un gran trabajo también y le ponen mucho énfasis, en el cual vamos a intentar colaborar de alguna manera y después con un primer equipo que siempre pretende ir en búsqueda del campeonato y ser protagonista, para eso se arma el equipo al igual que con la idea de ir al Mundial de Clubes para elevar nuestro nivel. Sabemos que es muy difícil ganar, pero no tenemos duda de que todos los partidos que podamos jugar ahí nos va a elevar nuestro nivel. Incluso estamos tratando de organizar algunos amistosos previos al Mundial de nivel internacional. Si logramos eso vamos a llegar con un buen rodaje a la Segunda Etapa de la Liga, que es en donde tenemos que protagonistas e ir a un Sudamericano donde queremos competir.

- ¿Ha sido sencillo gestionar el éxito inmediato logrado con Alianza Lima?

Sencillo lo hicieron las jugadoras. Creo que ellas tuvieron siempre la predisposición y mostraron a estar muy abiertas a la propuesta que trajimos. Nosotros intentamos escucharlas e intentar ver lo que necesitaban, sobre la base de eso generamos un respeto mutuo, en el cual ellas nos dieron mucho feedback en cuanto lo que era la liga, porque nosotros no la conocíamos y propusimos la idea logrando el resultado.

Facundo Morando, en tiempo récord, enmendó la plana en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

- ¿Entonces podemos entender que la comprensión y el profesionalismo del plantel fue clave para la conexión inmediata que devino en la consecución del título?

100%, 100%, sin duda. Alianza en una de las cosas que hace diferencia es que Cenaida propone que el equipo sea 100% profesional y lograrlo en una Liga donde no todos lo son, no tengo dudas que termina siendo una diferencia. Alianza trabaja 24 horas en pos de sus jugadoras tratando de solucionar todos los requerimientos del staff y de ellas. Entonces, logra que la jugadora se preocupe solamente por jugar al vóley y el entrenador solo por que el equipo funcione.

- ¿Cuál es el aprendizaje que se lleva de la reciente temporada?

Me parece que tenemos muchas cosas por mejorar. Me parece que una de ellas es buscar o la propuesta que intentamos con Cenaida para el año que viene en conjunto es lograr la excelencia en todo lo que está en nuestras manos. Por ejemplo, el profesionalismo del staff, el orden de la planificación, la calidad de encuentros que podamos organizar que no dependa de la Liga, tratar de buscar esa excelencia para que la jugadora sienta y quiera estar en Alianza y diga “jugar en Alianza es diferente, es otra cosa”. Y también nosotros estamos realizando un estudio completo de esta Liga y la anterior para entender un poco más dónde tiene que ir el funcionamiento, los sistemas, porque creemos mucho en eso. Nos vamos a enfocar en ese estudio para ver si podemos mejorar un poco más nuestro sistema.

- La gloria puede entenderse también por la sinergia con Cenaida Uribe. ¿Cómo es trabajar al lado de una gestora de su categoría?

Es muy fácil. No hace falta decir la atleta que fue. Creo que siempre tener un dirigente, en esta caso un manager, que haya estado adentro del campo de juego hace las cosas más fáciles, porque entiende las cosas más rápido. Nosotros, hay veces, que no tenemos que hablar para entendernos. Cuando le pido algo a Cenaida, que es en pos del equipo, no le tengo que dar ni explicaciones, porque entiende por donde va. Por ejemplo, nosotros entrenamos en turnos largos por la mañana por cuestión del tránsito. A veces hacemos doble turno y cada vez que hacemos turnos largos llegamos al mediodía. Entonces, le dije a Cenaida que sería bueno que las chicas puedan almorzar juntas ahí y automáticamente me dijo “eso es buenísimo para el grupo; no tengas ningún problema, lo hacemos”. Es muy fácil, porque se trabaja en pos del equipo y ya se vivió como jugadora, ambos lo vivimos, yo como entrenador y ella como dirigente en clubes.

El técnico argentino disputará un histórico campeonato al mando de Alianza Lima. | VIDEO: Renzo Galiano

- Cenaida ha precisado, recientemente, que impulsará un cuadrangular internacional, con el propósito de llegar con un amplio rodaje al Mundial de Clubes 2025. ¿Es una idea que cuenta con tu validación, Facundo?

Obviamente que estoy de acuerdo y es algo que cuando Cenaida me lo propuso me pareció excelente. Además de eso, la propuesta es intentar de ver si nos da el calendario, que es muy apretado, de viajar un poco antes adonde será el Mundial y jugar algunos amistosos. Todo lo que Alianza logre jugar por encima de lo que puede llegar a ser o al nivel de los equipos top de la liga peruana nos va a permitir aumentar nuestro nivel. Entonces, si nosotros logramos competir contra Fluminense o River, logramos viajar antes al Mundial de Clubes y competir contra algún equipo recién llegado o mismo si vamos al Sudamericano compitiendo con otro club. Todo eso eleva el nivel de nuestro equipo. Apuntamos 100% a eso y a que Alianza esté a la excelencia.

- También Cenaida está luchando para que Perú albergue la siguiente edición del Campeonato Sudamericano. ¿Cómo influiría ese paso en el crecimiento de nuestra liga?

Creo que, ante todo, Perú se lo merece, porque el marco con el que se vive el vóley femenino no se vive en otra parte de Sudamérica. Brasil, probablemente, tiene algunas regiones, pero en el resto de la región no pasa. Tener todos los fines de semana 6 mil personas en un estadio, porque se hace en un estadio así; es decir, tranquilamente se podría hacer en un estadio de 10 mil y tranquilamente estaría lleno también. Entonces, traer un espectáculo como un Sudamericano de Clubes en una ciudad como Lima y en un país como Perú, incluso, fomentaría el turismo, porque sin duda gente de todas partes vendría a ver el Sudamericano. Es una idea fantástica. Sin duda, el vóley peruano se lo merece.

- El impacto del Mundial de Clubes en Perú será muy grande. ¿Cómo se manejará esa presión dentro de un equipo que debutará históricamente?

No, nosotros presión cero. En el Mundial de Clubes presión cero. Nosotros tratamos de transmitirle a las chicas que vamos más allá del resultado, vamos por el rendimiento. Para nosotros un equipo que se enfoca en su rendimiento y entra al campo de juego sabiendo que las posibilidades son 50-50, no tiene miedo a ganar o perder. Entonces, cuando pierdes ese miedo ya está, lo único que te queda es enfocarte en tu rendimiento y si el tuyo es bueno y el del otro es mejor, ya está. Eso es lo que intentamos nosotros y si en un Mundial de Clubes, en el cual sabemos que no estamos ni remotamente cerca a ser el favorito, sino que somos un equipo que tiene menos de 1/4 de presupuesto, todo lo que pase va a ser excelente, porque todo lo que pase nos permitirá empujar nuestro nivel hacia arriba.

Facundo Morando, bicampeón con Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley, en diálogo exclusivo con Infobae. - Crédito: Renzo Galiano

- ¿Y esta idea ya está conversada con Cenaida Uribe, con el equipo? ¿Saben realmente sobre el verdadero proyecto al cual usted apunta?

Sí, claro. Cenaida, como te dije antes, es una mujer que estuvo en la cancha y jugó en el alto rendimiento. Entonces, ella es la primera que lo tiene claro en que ir a un Mundial de Clubes es difícil ganar. Lo que sí, obviamente, es que vamos a intentar competir así como intentar plasmar nuestro mejor rendimiento. Eso sin duda. A ver, te lo cambio: si hoy cualquier equipo del fútbol peruano va al Mundial de Clubes, se enfrenta contra el Real Madrid y el Manchester City, ¿qué se espera? ¿se espera una victoria del equipo peruano o un buen rendimiento en un buen partido que deje al Perú bien representado? Creo que la afición del vóley tiene que estar orgullosa y disfrutar que hay un equipo compitiendo en ese nivel contra esos equipos. Estamos hablando como si la selección ha vuelto a competir en unos Juegos Olímpicos, es exactamente lo mismo. Ya hay que estar feliz de que estamos ahí. Ya después todo lo que venga, va venir y va a pasar lo que tenga que pasar.

- Marina Scherer, Sonaly Cidrão, Fabiana Távara y Aixa Vigil se marcharon con la firme intención de explorar nuevos horizontes. ¿Siente que estas bajas pueden mellar en el equipo?

Seguramente. Seguramente las vamos a extrañar, pero están en todo su derecho de elegir. Desde mi parte les deseo lo mejor. Me parece que se lo merecen, que son ante todo buenas personas, además de la calidad de atletas que son. Pero en este trabajo nadie es indispensable ni yo como entrenador ni nadie de mi staff ni ninguna de las jugadoras. Sabemos que puede pasar y hay que trabajar para buscar los reemplazos, que no va a ser fácil porque son jugadoras que lograron mucho. Vamos a seguir trabajando.

- Aixa Vigil es un nombre que ha estado en boca de todos a lo largo del reciente periodo. Todo hace indicar que se unirá a la San Martín. ¿Cómo podría calificar este movimiento y qué opinión tiene de ella como deportista?

Son decisiones y ella tendrá sus motivos. Lo único que tengo que decirle es gracias porque conmigo demostró que es una gran profesional. Después las decisiones que toman en cuanto a su carrera y futuro, lo que les digo cuando me lo preguntan es que tomen la decisión que tomen es solo una decisión, no es ni buena ni mala. El tema es lo que haces con esa decisión. Uno puede irse al mejor equipo del mundo, llegas y no te esfuerzas lo suficiente, la decisión que tomaste puede llevarte por un mal camino o puedes ir al peor equipo, pero lo dejas todo y seguramente vayas por el buen camino. Son decisiones, después es lo que haces con ellas.

Morando le ha deseado los mayores éxitos a la hábil voleibolista. | VIDEO: Renzo Galiano

- ¿Cómo se está bosquejando el tema de las próximas incorporaciones?

- Es muy difícil conseguir atletas para un equipo como Alianza. Venir a un equipo como Alianza, y se lo digo a todas aquellas que intentamos contratar, es incómodo porque la exigencia es siempre máxima, porque nadie te garantiza estar dentro del campo, porque tienes 14 jugadoras que pueden ser titulares. Entonces es muy incómodo venir. Tienes que estar todo el tiempo al 100% y eso es lo que queremos lograr cuando hablamos de excelencia. Después conseguir atletas que nunca hayan jugado en la liga peruana y vengan y se adapten tampoco es fácil, porque en un deporte en el que no es normal jugar con una afición de 6 mil personas y estar expuesto todo el tiempo a redes sociales y medios de comunicación lleva un periodo de adaptación. Tampoco es sencillo. Nosotros apuntamos a las mejores que nuestro presupuesto nos permite y sobre la base de eso tratamos de armar el mejor equipo.

- Maria Alejandra Marín, armadora de la Selección Colombia, es el primer refuerzo extranjero. ¿A ese nivel de fichajes es al que se apunta?

Nosotros apuntamos a lo mejor que nuestro presupuesto nos permita. Será increíble, porque nos dará una calidad enorme. Ella es una armadora excelente y una líder impresionante. Será un honor poder trabajar con ella.

- Forma, actualmente, parte del staff de la selección Argentina. ¿Cómo compagina esta labor teniendo en cuenta que está en para con Alianza Lima? ¿Cómo volcar esa experiencia al momento de volver a Perú?

No es fácil. Ganamos el domingo, fuimos a cenar y el lunes al amanecer estaba en el aeropuerto volando hacia Argentina y el miércoles pasado estaba dirigiendo un partido contra Alemania. Es bastante exigente, pero estar en la selección o formar parte es siempre un honor, una alegría y motivación. Más en un año como este donde uno de los objetivos es el Mundial. Creo que todo el mundo quiere pararse al lado de la cancha y cantar el himno de su país en un Mundial. Y lo tomo así, trato de disfrutarlo. Por otro lado, también se hace fácil porque tanto en Alianza Lima como en la selección tengo jugadoras de un nivel altísimo de las que aprendo, eso es muy bueno.

La celebración de Facundo Morando, con tablet en mano, en la primera final de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Alianza Lima

- ¿Siente la presión de tener que intentar igualar el éxito reciente o superarlo?

Nosotros tenemos la presión que nos merecemos. Esa presión nos la ganamos. Es un honor. Problema sería que no la tuviésemos, porque no estaríamos en el lugar indicado o el lugar que te hace mejorar, ese que te exige todo el tiempo. Lo disfrutamos.

- Se habrá percatado que Alianza Lima no solo es un club deportivo, también es un movimiento cultural que despierta todo tipo de sensaciones. ¿Qué representa para Facundo Morando trabajar en el mundo aliancista impulsando el crecimiento del vóley?

Es un honor, sin duda. Yo trato de aportar un granito de arena a mis jugadoras y al staff con la experiencia que tengo. Después, entrar a un estadio o caminar por la calle y que la gente te exprese ese amor es increíble. Te da más fuerza para ir todos los días a trabajar y empujar al equipo. Me cuesta mucho entender cuando hablo con un colega y me dice “¿Alianza Lima? Yo estoy tranquilo donde estoy”. Es sumamente respetable, pero yo lo vivo de otra manera. Disfruto de esa gente, de la exigencia, porque eso nos hace crecer. Me gustaría que la gente lo pueda disfrutar como nosotros. Me parece que muchas personas sufren o se hacen ideas erróneas. Yo no conozco ninguna atleta, sinceramente, que exprese que va a perder. No es así. Que se permitan disfrutar como nosotros.

- ¿Y cuál es el techo del sexteto íntimo?

No lo sé, vamos a ver cómo avanza la temporada. Para mí no es un sexteto, son 14 jugadoras. Yo propongo que no haya techo, porque del aprendizaje constante iremos más arriba. Sí, la vara está altísima, pero vamos a trabajar para seguir empujándola un poco más.