Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick: paso a paso para no perderte los combates y shows.

Cristorata, representante de Perú, figura entre los participantes destacados de la cuarta edición de Stream Fighters, el encuentro de boxeo que reúne a streamers, tiktokers y creadores de contenido. El pesaje de los competidores se realizó el viernes 17 de octubre, en una convocatoria organizada por el colombiano Westcol.

Cristo, luego de pelear en La Noche Dorada de El Zein, recibió la invitación de West para enfrentarse a un tiktoker reconocido del país del café: JH de la Cruz, que también tiene experiencia en este tipo de veladas.

Los dos personajes famosos de la comunidad digital se dieron cita al careo y se subieron a la balanza, donde el peruano dio un total de 64,5 KG, mientras que el colombiano bordeó los 62.9 KG. Una leve ventaja del representante nacional.

Ambos se prepararon estrictamente para enfrentarse este sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de la ciudad de Bogotá. Los combates están pactados para iniciar a las 16:00 horas de Colombia y Perú, por lo que esta pelea se daría sobre las 18:00 horas al ser la quinta en la programación.

“Siento que va a ser una pelea fuerte, sé que mi contrincante es fuerte, pero no sabe pelear, siendo realistas y pues yo voy con la bendición de Dios, espero que él también, concentrándome al 100% para poder ganar esta pelea, es muy importante para mí”, dijo Cristorata en la previa.

El streamer peruano y el tiktoker colombiano protagonizarán una de las peleas más esperadas en el Stream Fighters 4.

Peleas del Stream Fighters 4

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)

Horarios del Stream Fighters 4

La velada organizada por Westcol comenzará el sábado 18 de octubre a las 16:00 horas de Perú y Colombia. Para quienes se encuentren en otros países, estos son los horarios correspondientes:

México / 15:00 horas

Ecuador / 16:00 horas

Venezuela, Estados Unidos y Bolivia / 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil / 18:00 horas

España / 23:00 horas

Los horarios del Stream Fighters 4, donde peleará el peruano Cristorata.

Dónde ver Stream Fighters 4: paso a paso

El evento de combates entre streamers será transmitido de manera gratuita por el canal de Kick de Westcol. Para ver todas las peleas, incluidos los duelos como el de Cristorata y JH de la Cruz, los usuarios solo tendrán que registrarse en la plataforma y localizar el perfil del streamer colombiano.

Esta edición del Stream Fighters promete romper todos los récords de la plataforma de Kick, debido a que el pesaje y el careo tuvo más de 400 mil espectadores en simultáneo. Un hecho que podría dar señales que este evento pasará el millón de visualizaciones.

Tres pasos para ver Stream Fighters:

Descarga la app de Kick o buscala en Google. Busca Westcol Dale seguir, activa las notificaciones y disfruta de los combates.

Stream Fighters 4 será transmitido por el canal de Kick de Westcol de forma gratuita.

Show musical de Stream Fighters 4

Por ahora, Stream Fighters 4 ha anunciado que contará con tres presentaciones musicales durante la jornada del sábado 18. El evento incluirá la actuación de dos artistas internacionales y un DJ encargados del entretenimiento.

Coscuella, reguetonero originario de Puerto Rico, fue el primer artista confirmado para la noche. Posteriormente se confirmó la participación de Farruko, también puertorriqueño. El cierre musical estará a cargo del DJ Argu.