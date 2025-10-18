Perú Deportes

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol.

El streamer peruano Cristorata participará este sábado 18 de octubre en Stream Fighters 4, un evento de combates entre creadores de contenido que se desarrollará en el Coliseo Medplus de la ciudad de Bogotá. La velada, organizada por el colombiano Westcol, pondrá nuevamente al popular comunicador digital nacional frente a una audiencia internacional, con el objetivo de consolidar su presencia en una de las plataformas más competitivas del streaming.

La atención del público se centra en el enfrentamiento entre Cristorata y JH de la Cruz, uno de los personajes más conocidos dentro de la comunidad digital colombiana. Para el streamer peruano esta pelea representa la posibilidad de buscar su revancha tras su última aparición en un ring fuera del país. Durante la previa al evento,  expresó: “Me siento emocionado, contento, estoy con ansias de que llegue esa pelea para dejar al Perú en alto”.

También, le dejó un mensaje a su rival: “Siento que va a ser una pelea fuerte, sé que mi contrincante es fuerte, pero no sabe pelear, siendo realistas y pues yo voy con la bendición de Dios, espero que él también, concentrándome al 100% para poder ganar esta pelea, es muy importante para mí”.

El streamer peruano se sometió a una dinámica de preguntas y respuestas rápidas antes de su pelea con JH de la Cruz.

En agosto, Cristo tuvo su debut en el boxeo amateur en la llamada Noche Dorada de El Zein, donde se midió ante el tiktoker Cañita en el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima. Aquella noche, el número 1 de Kick no logró la victoria y perdió por decisión unánime tras tres rounds, aunque la transmisión destacó sus reflejos y técnica en el cuadrilátero.,

Su rival, JH de la Cruz, arriba al evento tras una victoria sobre Camilo Sánchez en una edición anterior de Stream Fighters, lo que añade expectativa al duelo. Esta pelea está considerada entre las más atractivas de la cartelera por la rivalidad entre ambos países y la historia reciente de cada participante.

La agenda de Stream Fighters 4 incluye combates destacados como Karely Ruiz de México frente a Karina García de Colombia, así como el cruce entre The Nino (República Dominicana) y By King (Chile). El evento cuenta, además, con la presencia de otros creadores reconocidos como Milica (Argentina), May Osorio (Colombia), Shelao (Chile), Belosmaki (Colombia), Yina Calderaón y Andrea Valdiri, ambas de la nación del café.

La velada en el Coliseo Medplus también tendrá espectáculos musicales a cargo de artistas invitados. El reguetonero puertorriqueño Coscuella fue el primer músico confirmado por los organizadores, seguido por su compatriota Farruko y el DJ Argu, encargado de musicalizar la jornada.

Stream Fighters 4 tendrá un total de seis peleas, entre ellas la de Cristorata y JH de la Cruz.

Horarios del Stream Fighters 4

El evento de Westcol iniciará este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas de Perú y Colombia. Si te encuentras en otro país, revisa los diferentes horarios a continuación:

- México / 15:00 horas

- Ecuador / 16:00 horas.

- Venezuela, Estados Unidos y Bolivia / 17:00 horas

- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil / 18:00 horas

- España / 23:00 horas

Dónde ver Stream Fighters 4

Este evento de enfrentamientos entre streamers se podrá ver sin costo a través del canal de Kick de Westcol. Los usuarios deberán crear una cuenta en la plataforma y buscar el perfil del colombiano para acceder a todas las peleas, incluida la de Cristorata contra JH de la Cruz.

Infobae Perú también ofrecerá la cobertura en directo del Stream Fighters 4 en su sitio web, con detalles de cada combate, presentaciones musicales y los momentos más destacados de la jornada.

Stream Fighters 4 será transmitido por el canal de Kick de Westcol de manera gratuita.













