Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Magaly Medina no se guardó nada y opinó sobre la emotiva despedida de Yaco Eskenazi del programa que conducía con Ethel Pozo, cuestionando la razón del llanto de la conductora. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme de este 4 de mayo arrancó con un tono irónico y punzante cuando Magaly Medina puso en el centro de la conversación el momento televisivo protagonizado por Ethel Pozo, quien volvió a mostrarse emocional en pantalla durante la despedida de Yaco Eskenazi de La Granja VIP.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio fue analizado con detalle por la conductora, quien no dudó en cuestionar tanto la química entre ambos como el desempeño televisivo de la dupla.

PUBLICIDAD

“Ahora sí, entremos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la Ethel se ha puesto a llorar otra vez? Por favor, eso ya es noticia, que Ethel vuelva a llorar ahora es noticia”, comentó Magaly Medina, marcando desde el inicio una postura crítica.

Magaly Medina, presentadora de televisión, cuestiona la autenticidad de las lágrimas de Ethel Pozo, quien se muestra visiblemente afectada y abrazada a Yaco Eskenazi en un set de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista recordó que, en el pasado, este tipo de reacciones emocionales eran frecuentes, pero que hoy cobran relevancia por el contexto actual del programa y la exposición mediática de la conductora.

PUBLICIDAD

En su análisis, Magaly Medina fue más allá del episodio puntual y apuntó directamente a la dinámica entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, cuestionando la falta de conexión entre ambos frente a cámaras. “Antes acostumbraba a hacerlo a cada rato, pero como ahora anda perdida, no suena ni truena, porque de verdad, esta pareja que hacía con Jaco Eskenazi no tenía química para ningún lado”, afirmó, sugiriendo que el problema no sería solo circunstancial, sino estructural dentro del formato televisivo.

La conductora también interpretó la salida de Yaco Eskenazi como una decisión estratégica. “Yo creo que Jaco Eskenazi decidió salvaguardar lo bien que le está yendo en otros aspectos de su carrera y salirse de un lugar donde ciertamente yo siento que ninguno de los dos encaja, ni Jaco ni Ethel”, señaló, dejando entrever que la permanencia en el reality podría haber afectado su imagen profesional.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi abraza a una conmovida Ethel Pozo tras su salida de La Granja Vip, mientras se prepara para nuevos proyectos junto a Loco Wagner. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, cuestionó las razones detrás de la emotividad de Ethel Pozo. “Así que supongo que Ethel estará llorando no porque Jaco deje el programa, sino por lo mal que le iba y por lo mal que le va a ir peor a ella aún sola”, comentó, vinculando su reacción con el desempeño del programa más que con un vínculo personal.

El análisis continuó con una crítica al perfil televisivo de la conductora. “Porque ella hace un papel de modosita que no es para eso, pues. De repente, en un programa como ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, hablando de cebollas y de papas… de pronto ahí se podía encontrar mejor”, dijo, sugiriendo que su estilo encajaría más en formatos familiares que en realities de convivencia y conflicto.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.

Magaly Medina sobre Ethel y Yaco: “Era una pareja dispareja sin química”

Para Magaly Medina, el problema central radica en la naturaleza del formato. “Un reality necesita cierto nivel de involucramiento… que la basurita que está ahí generándose dentro en el encierro, los conductores sepan capitalizarlo”, explicó. En esa línea, consideró que ni Ethel Pozo ni Yaco Eskenazi lograron cumplir ese rol. “Yaco siempre ha mantenido una distancia… meterse en ello no era lo suyo”, añadió.

Respecto a Ethel Pozo, fue aún más incisiva. “Ella estaba ahí de: ‘Ay, no. Ay, no. Ay, no digas eso. Ay, ¿de verdad? Ay, no, por favor, no, me santifico. Hoy rezo cincuenta avemarías’”, ironizó, cuestionando su estilo moderado frente a un formato que exige confrontación y dinamismo.

PUBLICIDAD

Otro punto que destacó fue el antecedente entre ambos conductores. “Dizque ellos rompieron una amistad… y cuando una amistad se rompe, ya no se pega… es como pegar algo con saliva o con chicle. No funciona”, comentó, poniendo en duda la autenticidad del reencuentro televisivo.

Yaco Eskenazi consuela a Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas tras la emotiva despedida del conductor de La Granja Vip, generando un debate en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly critica desempeño de Ethel Pozo tras salida de Yaco Eskenazi

Mientras tanto, en el programa se emitieron imágenes del momento en que Yaco Eskenazi se despide y ambos protagonizan un intercambio cargado de emotividad. “Regresó. Y a ti, amiga, número uno, perdóname por abandonarte”, dice él, a lo que Ethel Pozo responde entre lágrimas: “No me hagas llorar aquí”. La escena continúa con mensajes afectuosos: “Confío… Lo mejor que me regaló ‘La Granja VIP’ fue que volvamos a estar juntos… Te quiero mucho… Esto ha sido lo mejor”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para Magaly Medina, estas declaraciones no reflejarían necesariamente una emoción genuina. “¿Qué quieren que diga? Lo mejor que me ha pasado es habernos reencontrado en una señal televisiva. ¡Ah! Las cosas que se dicen, ¿no? Lo políticamente correcto que a veces se tienen que decir”, expresó, sugiriendo que se trataría de un discurso esperado dentro del medio.

Yaco Eskenazi se despide de 'La Granja VIP' tras semanas de conducción junto a Ethel Pozo, marcando el cierre de un reencuentro televisivo. (Instagram La Granja VIP)

La conductora insistió en que la incomodidad entre ambos era perceptible. “Yo siento que había incomodidad entre los dos. Y cuando entre dos personas hay incomodidad…”, dejó la frase abierta, insinuando que esa tensión habría sido evidente para la audiencia.

PUBLICIDAD

Finalmente, también hizo comentarios sobre la imagen de Ethel Pozo, recordando aspectos de su historial personal. “Está bien taipá, ¿no?… tiene una pelea con el cucharón… incluso creo que se hizo una operación bariátrica… pero parece que hay temporadas en que le da a la cuchara y al tenedor más que yo cuando estoy de vacaciones”, comentó, en un tono que mezcló ironía y crítica.

Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’. Panamericana TV