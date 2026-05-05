Obesidad en el Perú: una crisis silenciosa que enferma a las personas y golpea la economía

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El 62% de los peruanos mayores de 15 años tiene exceso de peso según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024. No es una estadística menor: es la radiografía de un país que sigue tratando una enfermedad crónica como si fuera un problema de fuerza de voluntad.

Lo digo con convicción porque lo veo todos los días en el quirófano y en la consulta: la obesidad no se resuelve solo con dieta y ejercicio, al menos no en la mayoría de los casos. Y mientras el sistema de salud siga repitiendo ese mensaje simplificando, los números seguirán empeorando. Según el estudio El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición: Impacto Social y Económico en el Perú, elaborado por el MINSA junto al WFP y la CEPAL con datos de 2019, esta enfermedad le cuesta al país más de 10,500 millones de dólares. El Ceplan proyecta que para 2035 uno de cada tres adultos peruanos será obeso. El problema no está frenando, está acelerando.

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La razón es simple: seguimos sin entender cómo funciona la enfermedad. La obesidad es crónica, compleja y multifactorial. Intervienen factores genéticos, metabólicos, hormonales, psicológicos y sociales. Cada paciente es distinto. Y sin embargo, el mensaje que reciben es siempre el mismo: come menos, muévete más. Cuando ese enfoque falla, como falla con frecuencia, el paciente carga con la culpa. Eso no es medicina, es abandono.

El impacto económico refleja exactamente esa falla. Personas con diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño o problemas osteoarticulares tienen mayores tasas de ausentismo, menor rendimiento y mayores gastos en atención médica. La obesidad no solo enferma a las personas: debilita el sistema productivo del país. Estamos pagando el costo de no tratar bien una enfermedad que sabemos cómo tratar.

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Y ese costo se agrava cuando proliferan soluciones que no son soluciones. El uso indiscriminado de medicamentos, incluidos algunos indicados para pacientes con diabetes que hoy se consiguen sin mayor control, se ha convertido en una tendencia preocupante. Lo mismo ocurre con procedimientos no regulados que prometen resultados en semanas. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la salud: refuerzan la idea de que la obesidad tiene atajos. No los tiene.

El tratamiento correcto requiere un equipo: médicos, nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos y, en los casos que lo ameritan, cirujanos bariátricos. La cirugía bariátrica, en particular, no es un recurso rápido ni una solución aislada. Es una herramienta efectiva cuando forma parte de un proceso estructurado, con evaluación previa, seguimiento continuo y acompañamiento profesional. Sin ese contexto, cualquier intervención pierde efectividad.

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El cambio, entonces, tiene que empezar por dentro del sistema. No solo por las políticas públicas, aunque esas importan. Sino por la forma en que los propios profesionales de salud entienden esta enfermedad. He visto médicos, nutricionistas y hasta especialistas recomendar restricciones calóricas severas como primer y único paso, sin considerar la historia metabólica del paciente, su contexto psicológico, su entorno. Si quienes tratan la obesidad no comprenden realmente cómo funciona, no podemos esperar resultados distintos.

La pregunta que deberíamos hacernos no es cuánto le cuesta la obesidad al Perú. Esa respuesta ya la tenemos. La pregunta es cuánto más vamos a esperar para tomarnos en serio la educación de los profesionales de salud sobre esta enfermedad. Porque mientras no entendamos cómo funciona, los números seguirán subiendo, y seguiremos llamando fracaso personal a lo que en realidad es una falla colectiva del sistema.

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