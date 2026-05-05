Perú

No es Arequipa ni Cusco: esta es la segunda ciudad del Perú con más muertes por accidentes de tránsito en 2026

Con 96 fallecidos en solo cuatro meses, esta localidad del altiplano se ubica solo por detrás de la capital, según cifras oficiales de la PNP que evidencian un preocupante aumento de siniestros viales

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Caos en la Panamericana Sur: tráfico avanza a paso lento tras accidente de madrugada. Foto: captura TV Perú
Caos en la Panamericana Sur: tráfico avanza a paso lento tras accidente de madrugada. Foto: captura TV Perú

La crisis de los accidentes de tránsito en Perú vuelve a encender las alertas, esta vez con una ciudad del sur del país que se posiciona entre las más golpeadas por la siniestralidad vial. Se trata de Juliaca, en la región Puno, donde el número de víctimas mortales no deja de crecer en lo que va del 2026, superando incluso a otras importantes urbes del interior.

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), esta localidad altiplánica se ha convertido en la segunda con mayor cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito, solo por detrás de Lima. La situación genera preocupación no solo por el incremento de casos, sino también por los factores que estarían detrás de estos hechos, especialmente en zonas de carretera.

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Juliaca se convierte en la segunda ciudad con más muertes por accidentes en Perú

La colisión de un vehículo en el sector Tarapata movilizó a equipos de emergencia y causó conmoción entre los habitantes, mientras la investigación oficial busca esclarecer el motivo del siniestro
La colisión de un vehículo en el sector Tarapata movilizó a equipos de emergencia y causó conmoción entre los habitantes, mientras la investigación oficial busca esclarecer el motivo del siniestro| Visión Informativa

Entre el 1 de enero y el 3 de mayo de este año, un total de 96 personas han fallecido en Juliaca como consecuencia de 74 accidentes de tránsito, según informó el jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de la Dirección de Tránsito de la PNP, Germán Amancio Machuca. Esta cifra coloca a la ciudad puneña en el segundo lugar a nivel nacional en número de víctimas mortales.

El contraste con el año pasado también refleja la gravedad del problema. Durante el 2025, se registraron 137 siniestros en esta jurisdicción, incluyendo aquellos ocurridos en las vías que conectan Juliaca con otras ciudades. La recurrencia de estos hechos evidencia un patrón que se mantiene en el tiempo.

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Tras Juliaca, aparecen otras ciudades con altos índices de mortalidad por accidentes. En Arequipa se han reportado 85 fallecidos en 64 accidentes, mientras que en Cusco la cifra alcanza los 60 decesos en 56 siniestros. En la lista también figuran La Libertad, con 59 muertos en 50 accidentes, y Chiclayo, donde 57 personas perdieron la vida en 52 hechos de tránsito.

Cifras de accidentes en el país

El percance, ocurrido la tarde del domingo en un tramo considerado peligroso, motivó la intervención inmediata de la policía y el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos
El percance, ocurrido la tarde del domingo en un tramo considerado peligroso, motivó la intervención inmediata de la policía y el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos| TV Línea en Cusco

A nivel nacional, la situación es aún más preocupante. En lo que va del año, se han registrado 975 accidentes de tránsito, dejando un saldo de 1127 fallecidos y 785 heridos. Lima lidera estas cifras con 184 víctimas mortales en 159 accidentes, consolidándose como la ciudad con mayor número de decesos.

Uno de los puntos críticos identificados por las autoridades son las carreteras en provincias, donde se concentra la mayor cantidad de muertes. Según detalló el mando policial, factores como el clima adverso, así como la imprudencia o negligencia de los conductores, influyen directamente en la ocurrencia de estos siniestros.

Recomendaciones en caso de accidentes de tránsito

  1. Respeta las señales y semáforos. Sin importar si eres peatón, ciclista o conductor, las señales y las normas de tránsito están diseñadas para protegernos.
  2. Presta atención en todo momento. Evita distracciones como el uso del celular, audífonos o cualquier dispositivo que pueda desviar tu atención del entorno.
  3. Evita conductas de riesgo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicoactivas, respeta los límites de velocidad y no realices maniobras imprudentes.
  4. Evita distracciones al volante. No uses el celular, no ingieras alimentos ni realices otras actividades que desvíen tu atención mientras conduces.
  5. Revisa el estado de tu vehículo o bicicleta. Asegúrate de que los frenos, luces, neumáticos y otros sistemas estén en las mejores condiciones.
  6. Usa el equipo adecuado. Utiliza implementos que permitan a otros advertir tu presencia en las vías, y usa cinturón de seguridad o casco según se requiera.
  7. Promueve la educación vial. Participa en campañas y actividades para fomentar una cultura vial que genere conciencia colectiva.

¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

  • 110 para la Policía de Carreteras
  • 116 para la Compañía de Bomberos
  • 106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

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