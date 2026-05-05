Perú

Qué se celebra el 5 de mayo en el Perú: Memoria colectiva y dimensiones de un día con múltiples significados históricos

La confluencia de aniversarios en esta fecha revela cómo los hitos militares, culturales, empresariales y sociales esculpen la identidad nacional y reflejan procesos más profundos de transformación a lo largo del tiempo

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La fecha destaca sucesos del pasado nacional, desde nacimientos y fallecimientos de figuras relevantes hasta la creación de instituciones, así como la instauración de conmemoraciones vinculadas a la cultura, la salud y la educación (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de mayo reúne hechos significativos en la historia peruana. En 1826 nació José Agustín Bedoya, militar que participó en conflictos clave del país.

En 1887 se fundó la Academia Peruana de la Lengua, dedicada al estudio del idioma. En 1946 se creó el distrito de San Bartolo, importante balneario limeño. En 1998 falleció Luis Hochschild Plaut, empresario que impulsó la minería y la educación técnica. En 2010 murió Lucho Barrios, ícono del bolero.

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Además, la fecha conmemora el Día Nacional de la Higiene de Manos y el Día Nacional del Maíz, resaltando salud y tradición cultural peruana.

5 de mayo de 1826 — Nace José Agustín Bedoya, militar peruano y figura de la Guerra del Pacífico

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Desde Ica, Bedoya emergió como una figura comprometida con la causa nacional, participando en conflictos que definieron el rumbo del Perú en el siglo XIX. (BNP)

José Agustín Bedoya y Valle nació el 5 de mayo de 1826 en Ica y desarrolló una destacada carrera militar en el Perú. Participó en la Guerra contra España, donde combatió en el Callao, y más tarde tuvo un rol clave en la Guerra del Pacífico.

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Alcanzó el grado de coronel y fue uno de los organizadores de la campaña de la Breña, liderando fuerzas peruanas en la batalla de San Jerónimo. También ejerció cargos políticos como prefecto en distintas regiones.

Falleció en 1881 en Huacho, mientras continuaba comprometido con la resistencia frente a la ocupación chilena.

5 de mayo de 1887 — Fundación de la Academia Peruana de la Lengua, institución clave del idioma

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La creación de la Academia marcó un paso decisivo en la defensa del idioma, consolidando un espacio para estudiar y preservar el español en el Perú. (Manuel González Olaechea)

La Academia Peruana de la Lengua fue fundada el 5 de mayo de 1887 en Lima como entidad correspondiente a la Real Academia Española.

Su primer presidente fue Francisco García Calderón, y tuvo entre sus figuras centrales a Ricardo Palma, quien defendió los peruanismos y promovió su reconocimiento. La institución agrupa a especialistas dedicados al estudio y difusión del idioma español en el Perú.

A lo largo de su historia ha impulsado investigaciones lingüísticas, publicaciones y actividades académicas, además de integrarse a la Asociación de Academias de la Lengua Española, fortaleciendo el vínculo cultural con el mundo hispanohablante.

5 de mayo de 1946 — Creación del distrito de San Bartolo, balneario clave del litoral limeño

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En 1946, el sur de Lima sumó un nuevo distrito que crecería entre el mar y la tradición, destacando por su actividad turística y pesquera. (G. Garro)

El distrito de San Bartolo fue creado el 5 de mayo de 1946 mediante la Ley N.º 10582, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero.

Ubicado al sur de Lima, a la altura del kilómetro 51 de la Panamericana Sur, se caracteriza por ser un balneario de gran atractivo turístico. Su historia se remonta a tiempos prehispánicos, con evidencias arqueológicas en zonas como Cerro Paloma.

Limita con el océano Pacífico y otros distritos del sur chico, y destaca por sus playas, actividad pesquera y dinámica estacional, que incrementa su población durante los meses de verano.

5 de mayo de 1998 — Muere Luis Hochschild Plaut, empresario minero y promotor de la educación técnica

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La muerte de Hochschild cerró una etapa en la minería peruana, marcada por su impulso empresarial y su apuesta por la formación técnica. (cdt-tembladera)

Luis Hochschild Plaut, nacido en 1927 en Alemania, fue un ingeniero y empresario clave en el desarrollo minero del Perú. Llegó joven al país, donde estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería y se especializó en minería, destacando por su capacidad en la comercialización de minerales.

Participó en la reactivación de importantes yacimientos y en la creación de nuevas empresas del sector. Además, impulsó la educación técnica con la fundación de TECSUP en 1984.

Falleció el 5 de mayo de 1998, dejando un legado ligado a la minería, la innovación empresarial y la formación profesional en el Perú.

5 de mayo de 2010 — Muere Lucho Barrios, icono del bolero peruano y voz de América Latina

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La muerte de Lucho Barrios apagó una voz emblemática, pero dejó encendida una herencia musical que sigue resonando en toda América Latina. (El Peruano)

Lucho Barrios, nacido en el Callao en 1935, fue uno de los cantantes peruanos más populares del siglo XX, reconocido por su estilo en boleros y valses.

Alcanzó fama internacional, especialmente en Chile, donde su música tuvo gran impacto. Inició su carrera en la década de 1950 y consolidó éxitos como “Marabú”, “Me engañas mujer”, “Mi niña bonita” y “Juanita”.

Su interpretación, cargada de sentimiento, marcó una época en la música latinoamericana. Falleció el 5 de mayo de 2010 en Lima, dejando un legado musical que trascendió generaciones y fronteras.

5 de mayo — Día Nacional de la Higiene de Manos

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Esta fecha recuerda la importancia de un gesto simple que salva vidas, reforzando la prevención como eje clave en la salud pública. (Magnific)

El 5 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud del Perú instauró el Día Nacional de la Higiene de Manos mediante resolución oficial, en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19.

La medida buscó reforzar la importancia de esta práctica como herramienta fundamental para reducir contagios y prevenir infecciones en establecimientos de salud y en la población.

La iniciativa se integró a una campaña global que promueve el lavado adecuado de manos como acción clave en la seguridad sanitaria. Desde entonces, la fecha impulsa actividades de concienciación dirigidas a profesionales de salud, pacientes y ciudadanía.

5 de mayo de 2021 — Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y maíces para cancha

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La celebración del maíz reivindica su origen peruano y su valor cultural, destacando su presencia en la alimentación y tradiciones del país. (AgroPerú)

El 5 de mayo fue establecido como el Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y maíces para cancha mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en 2021.

Esta fecha busca reconocer al Perú como centro de origen de este alimento ancestral y destacar su enorme diversidad, con más de 50 variedades cultivadas en el país.

El maíz es base de la alimentación y parte esencial de la identidad cultural peruana, presente en productos emblemáticos como la chicha morada y la cancha. La celebración promueve su valor nutricional, su potencial económico y su importancia histórica en la vida andina.

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