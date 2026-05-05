Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”

Claudio Pizarro aborda el caso Golf Los Incas y apunta en contra de José Guillermo del Solar. - Crédito: FC Bayern / FPF

El recorrido de Claudio Pizarro por la selección peruana, entre 1999 y 2016, no estuvo exento de polémicas. Una de ellas, tal vez la más controversial, lo desmarcó —injustamente de acuerdo a su valoración— de la ‘blanquirroja’ y mancilló su honor frente a todos sus compatriotas. Aquel caso es recordado como El Golf Los Incas.

El episodio, ocurrido hace cerca de dos décadas, no fue más que el escándalo más grande de la historia de la ‘bicolor’ y en el que estuvo involucrado el ‘Bombardero de los Andes’. A raíz de un heroico empate a uno contra Brasil, por la primera rueda de las Eliminatorias CONMEBOL 2010, un grupo de futbolistas celebró el resultado rompiendo las reglas de convivencia y permitió que mujeres irrumpieran en la concentración con alcohol y bullicio de por medio.

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A Pizarro, durante muchos años, se le comprometió en la indisciplina, aunque tiempo más tarde demostró su inocencia acudiendo al TAS. De eso profundizó el ‘14’ en una extensa entrevista con Diego Acuña en el programa ‘Sin Miedo al Éxito’. “Yo siempre dije como fueron las cosas. Lo que pasa que la prensa [...] Ahí había muchos intereses por detrás”, partió declarando Claudio.

“No sé si en el escándalo, pero después del escándalo había mucha gente que decía este es el momento y acá podemos hacer algo”, prosiguió el histórico goleador del Werder Bremen, que, además, marcó una época gloriosa con el FC Bayern.

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Metiéndose de lleno en aquella controversia, Pizarro recordó con lujo de detalles: “Me fui a mi habitación. Teníamos un partido después con Ecuador. Todos estábamos en concentración. Mi habitación, me hicieron masajes y dormido. No sabía lo que había pasado y me entero después del partido con Ecuador y ya estaba acá”.

“Chemo me llama y me dice ‘oye ha pasado esto y me dicen que has estado. ‘Chemo, no he estado ahí y no sé qué ha pasado’ [replica Claudio]. ‘No que el seguridad ha dicho’ [responde Del Solar]. ‘A mí me interesa poco lo que diga, te estoy diciendo que no estuve ahí’ [cerró Pizarro]. De ahí salen los nombres de algunos jugadores y dije no, no tengo más nada que decir, ya sé por dónde va la cosa”, sumó.

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Teoría

Con el paso del tiempo, el exdelantero de Perú fue reflexionando sobre cómo pudieron implicarlo en el caso Golf Los Incas. Aunque nunca halló una respuesta concreta proveniente de autoridades oficiales, nada le quita en la cabeza a Pizarro que todo se fraguó por una cuestión vinculada a un alto flujo monetario del que tuvo que hacerse cargo ante la pasividad de la FPF.

“Había un tema que creo que fue una de las cosas que alimentó esto que me hayan metido ahí. Fue que en la Copa América había quedado como capitán, organizado los premios, hablamos con los dirigentes y quedamos en una cosa”, detalló el antiguo capitán nacional.

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“Cuando regresamos a Perú habíamos ganado algunos premios y había quedado con la dirigencia que nos den el dinero llegando al aeropuerto, porque llegamos y la gente se empieza a ir de vacaciones y no van a ver la plata”, continuó.

“Me reuní con los chicos, habíamos quedado en esto. Llegamos al aeropuerto y nada. Yo quedé terrible. Hice un par de llamadas y yo conseguí la plata para pagar. La trajeron al aeropuerto, esperamos una hora y fuimos a la VIDENA”, zanjó Claudio.

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Al final, el goleador más longevo de la historia de la Bundesliga admitió que la Federación Peruana de Fútbol le abonó el exorbitante monto que sirvió como un préstamo, aunque considera que su actitud desprendida —para hacer valer su palabra de caballero— fue mal vista por los directivos y de ahí nació cierto encono que derivó en que su nombre se vea comprometido en una indisciplina sin precedentes.

“La FPF me devuelve después la plata en efectivo, me hicieron una gestión. Yo cumplí con los chicos. Creo que eso no les gustó, porque creo que salió por la prensa”, externó desde München.

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Desilusión

El concepto de Claudio Pizarro hacia José Guillermo del Solar experimentó un cambio radical tras el episodio que marcó la relación entre ambos, particularmente debido a la ausencia de empatía y justicia percibida por el delantero, quien sostenía que su inocencia quedaría demostrada.

Esa experiencia llevó a Pizarro a tomar la decisión de distanciarse de manera definitiva del que fuera entrenador de la selección peruana durante uno de los periodos más difíciles para el equipo nacional. “Yo esperaba más de Chemo y hasta ahorita no hablo con él”, afirmó.

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José Guillermo del Solar, posiblemente consciente del error cometido, habría intentado enmendar la situación. No obstante, Claudio Pizarro manifestó con claridad su postura: “Sé que ha tratado de contactar conmigo, pero para mí esas cosas ya son [definitivas]”.

De este modo, los reconocidos jugadores peruanos que lograron destacar en el fútbol europeo, representados en este caso por Pizarro, no volverán a encontrarse ni a intercambiar palabras con Del Solar, sin importar el contexto o el lugar, consolidando una ruptura definitiva derivada de los acontecimientos vividos durante la etapa de Del Solar como seleccionador nacional.

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