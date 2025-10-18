Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol.

Falta un día para que se lleve a cabo el Stream Fighters 4, evento de peleas de box entre streamers, creado por Westcol en el 2022. Esta nueva edición promete un buen espectáculo y genera mucha expectativa en Perú por la participación de Cristorata.

La cuarta edición del Stream Fighters está pactado para este sábado 18 de octubre desde las 16:00 horas de Colombia y Perú. Más de 20 mil personas se darán cita en el Coliseo Medplus situado en la ciudad de Bogotá para presenciar este show.

De hecho, durante la noche de hoy, viernes 17 de octubre, se dará el pesaje y careo con todos los participantes del evento, los cuales no solo se subirán a las balanzas para dar con el peso establecido, sino también brindarán declaraciones y compartirán sus sensaciones a un día de los combates.

Westcol dio detalles del evento de streamers.

Cartelera de peleas del Stream Fighters 4

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)

Cristorata se enfrentará a JH De La Cruz en el Stream Fighters 4.

Artistas que se presentarán

Hasta el momento, Stream Fighters 4 ha dado a conocer que tendrá tres momentos musicales durante la tarde-noche del sábado 18. Habrá dos cantantes internacionales y un DJ que podrán a bailar a todos los presentes.

Coscuella, reguetonero de Puerto Rico, fue el primer confirmado de esta velada. Después, su compatriota y colega Farruko se sumó al evento. Finalmente, el DJ Argu tocará los mejores temas.

Farruko y Cosculluela cantarán durante el Stream Fighters 4.

Cristorata, el representante peruano en Stream Fighters 4

Cristorata es un joven stream peruano que ganó reconocimiento en la plataforma de Kick. Si bien el chiclayano comenzó haciendo videos en Youtube, alcanzó la fama entrevistando a personajes de renombre. Jugadores como Jefferson Farfán y André Carrillo, expresidentes y políticos como Martín Vizcarra y César Acuña desfilaron por su canal.

Westcol eligió a Cristorata como el representante del Perú para esta nueva edición del Stream Fighters. El número de Kick en el país tiene experiencia en este tipo de eventos al haber participado de la Noche Dorada de El Zein, donde peleó con el reconocido tiktoker Cañita.

Lastimosamente, en esa velada, perdió por decisión unánime luego de afrontar tres rounds, aunque dejó grandes momentos en su combate en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Muchos resaltaron su velocidad y su buena técnica en el box.

Ahora, Cristorata buscará su revancha fuera del Perú, algo que representa un desafío mayor. También, teniendo en cuenta que su nuevo rival, JH de la Cruz, viene de ganarle a Camilo Sánchez en una edición anterior del evento de Westcol. Sin duda alguna, es uno de los combates que genera mucha expectativa.

Así fueron los primeros segundos de la pelea entre Cristorata y Cañita por La Noche Dorada. Kick

Dónde ver Stream Fighters 4

Este evento de combates entre streamers será transmitido por el canal de Kick de Westcol de manera gratuita. Los seguidores solo tendrán que registrarse en la plataforma y buscar el nombre del colombiano para vivir todas las peleas, entre ellas la de Cristorata vs JH de la Cruz.

Infobae Perú, además, hará el minuto a minuto del Stream Fighters 4 mediante su página web. Todos los combates, show musicales y mejores momentos de esta velada. No te lo puedes perder.