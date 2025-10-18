Perú Deportes

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

La velada de box de streamers se realizará este sábado 18 de octubre en Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Stream Fighters 4 con Cristorata:
Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol.

Falta un día para que se lleve a cabo el Stream Fighters 4, evento de peleas de box entre streamers, creado por Westcol en el 2022. Esta nueva edición promete un buen espectáculo y genera mucha expectativa en Perú por la participación de Cristorata.

La cuarta edición del Stream Fighters está pactado para este sábado 18 de octubre desde las 16:00 horas de Colombia y Perú. Más de 20 mil personas se darán cita en el Coliseo Medplus situado en la ciudad de Bogotá para presenciar este show.

De hecho, durante la noche de hoy, viernes 17 de octubre, se dará el pesaje y careo con todos los participantes del evento, los cuales no solo se subirán a las balanzas para dar con el peso establecido, sino también brindarán declaraciones y compartirán sus sensaciones a un día de los combates.

Westcol dio detalles del evento de streamers.

Cartelera de peleas del Stream Fighters 4

  • Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)
Cristorata se enfrentará a JH
Cristorata se enfrentará a JH De La Cruz en el Stream Fighters 4.

Artistas que se presentarán

Hasta el momento, Stream Fighters 4 ha dado a conocer que tendrá tres momentos musicales durante la tarde-noche del sábado 18. Habrá dos cantantes internacionales y un DJ que podrán a bailar a todos los presentes.

Coscuella, reguetonero de Puerto Rico, fue el primer confirmado de esta velada. Después, su compatriota y colega Farruko se sumó al evento. Finalmente, el DJ Argu tocará los mejores temas.

Farruko y Cosculluela cantarán durante
Farruko y Cosculluela cantarán durante el Stream Fighters 4.

Cristorata, el representante peruano en Stream Fighters 4

Cristorata es un joven stream peruano que ganó reconocimiento en la plataforma de Kick. Si bien el chiclayano comenzó haciendo videos en Youtube, alcanzó la fama entrevistando a personajes de renombre. Jugadores como Jefferson Farfán y André Carrillo, expresidentes y políticos como Martín Vizcarra y César Acuña desfilaron por su canal.

Westcol eligió a Cristorata como el representante del Perú para esta nueva edición del Stream Fighters. El número de Kick en el país tiene experiencia en este tipo de eventos al haber participado de la Noche Dorada de El Zein, donde peleó con el reconocido tiktoker Cañita.

Lastimosamente, en esa velada, perdió por decisión unánime luego de afrontar tres rounds, aunque dejó grandes momentos en su combate en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Muchos resaltaron su velocidad y su buena técnica en el box.

Ahora, Cristorata buscará su revancha fuera del Perú, algo que representa un desafío mayor. También, teniendo en cuenta que su nuevo rival, JH de la Cruz, viene de ganarle a Camilo Sánchez en una edición anterior del evento de Westcol. Sin duda alguna, es uno de los combates que genera mucha expectativa.

Así fueron los primeros segundos de la pelea entre Cristorata y Cañita por La Noche Dorada. Kick

Dónde ver Stream Fighters 4

Este evento de combates entre streamers será transmitido por el canal de Kick de Westcol de manera gratuita. Los seguidores solo tendrán que registrarse en la plataforma y buscar el nombre del colombiano para vivir todas las peleas, entre ellas la de Cristorata vs JH de la Cruz.

Infobae Perú, además, hará el minuto a minuto del Stream Fighters 4 mediante su página web. Todos los combates, show musicales y mejores momentos de esta velada. No te lo puedes perder.

Temas Relacionados

Stream Fighters 4CristorataWestcolKickperu-deportes

Más Noticias

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

A qué hora comienza el

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

El director deportivo señaló que el club ‘celeste’ está a la espera del resultado ante Deportivo Garcilaso en Cusco para tomar una decisión sobre la presencia de los fanáticos ‘cremas’ en el recinto limeño

Julio César Uribe reveló que

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘dorados’ y el ‘papá’ protagonizarán el clásico cusqueño que determinará su futuro en el campeonato a falta de cinco jornadas. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Cusco

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

El club ‘crema’ tomó esta decisión para recaudar más dinero en su evento de voleibol más esperado por la hinchada

La Noche de las Pumas

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

El técnico argentino mostró su desacuerdo con la Federación Peruana de Vóley por presentar tarde las bases del campeonato y no respetar la programación de la Noche Blanquiazul

Facundo Morando criticó a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Pamela López denuncia acoso bancario

Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”

Yarita Lizeth Yanarico defiende con orgullo a Juliaca luego de las abucheos que se dieron por la visita de Phillip Butters

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

DEPORTES

A qué hora comienza el

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley