Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

¡Llegó del día! Hoy, sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el Stream Fighters 4 de Westcol , evento que reunirá a creadores de contenido, tiktokers y streamers en un ring de box. Esta edición comenzará a las 16:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

Cristorata se enfrentará a JH de la Cruz

Cristorata es un joven streamer peruano que logró visibilidad en la plataforma Kick. Originario de Chiclayo, inició su carrera en Youtube, pero alcanzó notoriedad mediante entrevistas a figuras destacadas. Entre sus invitados figuran futbolistas como Jefferson Farfán y André Carrillo, además de exmandatarios y políticos como Martín Vizcarra y César Acuña, quienes han pasado por su canal.

Westcol seleccionó a Cristorata para representar a Perú en esta edición del Stream Fighters. El principal referente de Kick en el país ya cuenta con experiencia en eventos similares, luego de haber participado en la Noche Dorada de El Zein, donde se enfrentó al tiktoker Cañita.

En esa ocasión, perdió por decisión unánime tras tres asaltos, aunque sus actuaciones en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima recibieron comentarios positivos por su rapidez y su técnica en el boxeo.

Ahora, Cristorata disputa una revancha fuera del territorio nacional ante un reto mayor, más aún considerando que su oponente, JH de la Cruz, venció previamente a Camilo Sánchez en otra edición organizada por Westcol. Este encuentro se perfila como uno de los más esperados del certamen.