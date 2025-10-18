Perú Deportes

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano se enfrentará al tiktoker JH de la Cruz en una pelea que promete mucho show. Sigue todas las incidencias de la velada colombiana

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

03:06 hsHoy

¡Llegó del día! Hoy, sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el Stream Fighters 4 de Westcol, evento que reunirá a creadores de contenido, tiktokers y streamers en un ring de box. Esta edición comenzará a las 16:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

03:05 hsHoy

Cristorata se enfrentará a JH de la Cruz

Cristorata es un joven streamer peruano que logró visibilidad en la plataforma Kick. Originario de Chiclayo, inició su carrera en Youtube, pero alcanzó notoriedad mediante entrevistas a figuras destacadas. Entre sus invitados figuran futbolistas como Jefferson Farfán y André Carrillo, además de exmandatarios y políticos como Martín Vizcarra y César Acuña, quienes han pasado por su canal.

Westcol seleccionó a Cristorata para representar a Perú en esta edición del Stream Fighters. El principal referente de Kick en el país ya cuenta con experiencia en eventos similares, luego de haber participado en la Noche Dorada de El Zein, donde se enfrentó al tiktoker Cañita.

En esa ocasión, perdió por decisión unánime tras tres asaltos, aunque sus actuaciones en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima recibieron comentarios positivos por su rapidez y su técnica en el boxeo.

Ahora, Cristorata disputa una revancha fuera del territorio nacional ante un reto mayor, más aún considerando que su oponente, JH de la Cruz, venció previamente a Camilo Sánchez en otra edición organizada por Westcol. Este encuentro se perfila como uno de los más esperados del certamen.

El streamer peruano y el tiktoker colombiano protagonizarán una de las peleas más esperadas en el Stream Fighters 4.
03:04 hsHoy

Cartelera de peleas del Stream Fighters 4

  • Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)
03:03 hsHoy

Horarios del Stream Fighters 4

La velada organizada por Westcol comenzará este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas para Perú y Colombia. Para otros países, los horarios son los siguientes:

  • México / 15:00 horas
  • Ecuador / 16:00 horas
  • Venezuela, Estados Unidos y Bolivia / 17:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil / 18:00 horas
  • España / 23:00 horas
03:02 hsHoy

Dónde ver Stream Fighters 4

El torneo de combates entre streamers estará disponible de forma gratuita a través del canal de Kick de Westcol. Para acceder a todos los enfrentamientos, como el duelo entre Cristorata y JH de la Cruz, los usuarios solo deben registrarse en la plataforma y ubicar el perfil del creador colombiano.

Infobae Perú realizará además una cobertura en vivo del Stream Fighters 4 en su página web con información sobre cada pelea, los shows musicales y los momentos más relevantes del evento.

Stream Fighters 4 será transmitido
03:01 hsHoy

Show musicales

Stream Fighters 4 confirmó por ahora tres presentaciones musicales para la tarde y noche del sábado 18. El evento contará con la participación de dos artistas internacionales y un DJ encargados del espectáculo.

El reguetonero puertorriqueño Coscuella fue el primer artista anunciado. Más tarde se confirmó a Farruko, también de Puerto Rico. DJ Argu estará a cargo de la música durante la velada.

Temas Relacionados

CristorataWestcolStream Fighters 4Kickperu-deportes

