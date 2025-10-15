Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

El camino de Universitario de Deportes hacia el tricampeonato nacional está asfaltado, pero la recta final no será nada sencilla, sobre todo luego de la reprogramación de su partido ante Sporting Cristal, que apretó todo su fixture, haciéndolo jugar tres cotejos en apenas siete días.

El choque ante Cristal no se pudo jugar este miércoles 15 de octubre por falta de garantías. Las autoridades pidieron suspender este duelo válido por la fecha 14 producto de la coyuntura social y el desarrollo de una movilización contra la ola de asesinatos en la capital peruana.

Los dos clubes, la Liga 1 y la PNP se reunieron el lunes 13 de octubre y acordaron la fecha para que se reprograme este clásico. El día elegido fue el jueves 23 del presente mes, debido a que el Estadio Nacional no podrá utilizarse desde el 25. Algo que no dejó contento a la gente de la ‘U’, más será acatado.

Universitario jugará 3 partidos en 7 días: fechas, horarios y canales TV del fixture apretado que podría hacerlo tricampeón de Liga 1.

Ahora, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que disputar tres partidos en apenas siete días. Todo comienza el lunes 20 cuando reciba a Ayacucho FC en el estadio Monumental. Este será su último cotejo en este escenario durante la temporada porque será sede de la final de la Copa Libertadores y entrará en un proceso de mejora.

Este fixture apretado culminará el domingo 26 cuando visiten a ADT en la altura de Tarma. Este compromiso tendrá un grado de dificultad de consideración y no solo por el escenario. Y es que el ‘vendaval celeste’ busca meterse en zona de clasificación a un certamen internacional.

Los 3 partidos de Universitario en la próxima semana

- Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

- Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

¿Cuántos puntos necesita Universitario para salir tricampeón?

Universitario de Deportes se mantiene invicto y lidera la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 30 puntos. Más allá de su buen rendimiento dentro de la cancha, la suerte del campeón lo acompaña y eso se ha visto reflejado en los resultados de sus máximo perseguidores.

Durante esta semana, sus rivales jugaron a favor suyo. Por ejemplo, Cusco FC empató 1-1 con Comerciantes Unidos en condición de local y no pudo acercarse. Lo mismo con ADT que igualó 2-2 con Ayacucho FC de visita, a pesar de tener dos hombres de ventaja por la expulsión de dos jugadores.

En ese sentido, la ‘U’ necesitará ganar sus dos próximos partidos, lo que lo llevará a sumar 36. Además que Cusco FC pierda su encuentro ante Cienciano para que se quede con 23 y no pueda alcanzar a los ‘cremas’ por diferencia de goles.

Estos resultados convertirían al cuadro de Ate en tricampeón nacional frente a Sporting Cristal. En caso que no ocurra, tarde o temprano los ‘merengues’ alzarán el título de esta temporada, siempre y cuando consigan al menos 9 puntos en sus cinco duelos restantes, los cuales les permitirá mantener su ventaja con el segundo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Los otros partidos que le restan a Universitario

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)