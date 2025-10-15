Perú Deportes

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

La reprogramación del choque ante Sporting Cristal movió todo el calendario ‘crema’ en la recta final de su camino hacia el tricampeonato nacional

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar

El camino de Universitario de Deportes hacia el tricampeonato nacional está asfaltado, pero la recta final no será nada sencilla, sobre todo luego de la reprogramación de su partido ante Sporting Cristal, que apretó todo su fixture, haciéndolo jugar tres cotejos en apenas siete días.

El choque ante Cristal no se pudo jugar este miércoles 15 de octubre por falta de garantías. Las autoridades pidieron suspender este duelo válido por la fecha 14 producto de la coyuntura social y el desarrollo de una movilización contra la ola de asesinatos en la capital peruana.

Los dos clubes, la Liga 1 y la PNP se reunieron el lunes 13 de octubre y acordaron la fecha para que se reprograme este clásico. El día elegido fue el jueves 23 del presente mes, debido a que el Estadio Nacional no podrá utilizarse desde el 25. Algo que no dejó contento a la gente de la ‘U’, más será acatado.

Universitario jugará 3 partidos en
Universitario jugará 3 partidos en 7 días: fechas, horarios y canales TV del fixture apretado que podría hacerlo tricampeón de Liga 1.

Ahora, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que disputar tres partidos en apenas siete días. Todo comienza el lunes 20 cuando reciba a Ayacucho FC en el estadio Monumental. Este será su último cotejo en este escenario durante la temporada porque será sede de la final de la Copa Libertadores y entrará en un proceso de mejora.

Este fixture apretado culminará el domingo 26 cuando visiten a ADT en la altura de Tarma. Este compromiso tendrá un grado de dificultad de consideración y no solo por el escenario. Y es que el ‘vendaval celeste’ busca meterse en zona de clasificación a un certamen internacional.

Los 3 partidos de Universitario en la próxima semana

- Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

- Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

¿Cuántos puntos necesita Universitario para salir tricampeón?

Universitario de Deportes se mantiene invicto y lidera la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 30 puntos. Más allá de su buen rendimiento dentro de la cancha, la suerte del campeón lo acompaña y eso se ha visto reflejado en los resultados de sus máximo perseguidores.

Durante esta semana, sus rivales jugaron a favor suyo. Por ejemplo, Cusco FC empató 1-1 con Comerciantes Unidos en condición de local y no pudo acercarse. Lo mismo con ADT que igualó 2-2 con Ayacucho FC de visita, a pesar de tener dos hombres de ventaja por la expulsión de dos jugadores.

En ese sentido, la ‘U’ necesitará ganar sus dos próximos partidos, lo que lo llevará a sumar 36. Además que Cusco FC pierda su encuentro ante Cienciano para que se quede con 23 y no pueda alcanzar a los ‘cremas’ por diferencia de goles.

Estos resultados convertirían al cuadro de Ate en tricampeón nacional frente a Sporting Cristal. En caso que no ocurra, tarde o temprano los ‘merengues’ alzarán el título de esta temporada, siempre y cuando consigan al menos 9 puntos en sus cinco duelos restantes, los cuales les permitirá mantener su ventaja con el segundo.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Los otros partidos que le restan a Universitario

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1Sporting CristalAyacucho FCADTperu-deportes

Más Noticias

Audio viral “no me dejan patear” de Jairo Concha llegó hasta Juventus de Italia: también lo usó la selección uruguaya y Monterrey

La popular frase del futbolista peruano ganó popularidad en redes sociales y no se ciñó al plano local. La ‘vecchia signora’ rememoró las mejores dianas de Carlos Tévez

Audio viral “no me dejan

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Cenaida Uribe y compañía recurrieron a una vieja conocida luego de que la central portuguesa no llene las expectativas en los entrenamientos

Alianza Lima fichó a refuerzo

¿Maluh Oliveira se pierde el inicio de la Liga Peruana de Vóley? Los detalles de la lesión que preocupa a Universitario

La voleibolista brasileña deberá someterse a una cirugía de rodilla, tras resentirse en los amistosos del Atenea Open 2025. El club ‘crema’ confía en una pronta recuperación de su refuerzo extranjero

¿Maluh Oliveira se pierde el

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

La central portuguesa estuvo entrenando durante varios días, pero Facundo Morando y compañía habrían determinado que no forme parte del plantel. De esta manera, se sumará una nueva incorporación

Alianza Lima decidió que Aline

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

La presentación del equipo de voleibol ‘crema’ se realizará este sábado 18 de octubre en el Coliseo Mariscal Cáceres Chorrillos

Canal exclusivo que transmitirá la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Los más jóvenes

Elecciones 2026: Los más jóvenes tendrán papel decisivo y determinante en la elección de autoridades

Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP y una reforma integral para recuperar la confianza ciudadana

Ernesto Álvarez, el nuevo premier de José Jerí: perfil del jefe del Gabinete vinculado al PPC, Fuerza Popular y el APRA

Congreso aprueba la creación de banco de perfiles genéticos sin filtros: PNP podrá registrar ADN de cualquier ciudadano

Pedro Castillo llama a marchar contra José Jerí este 15 de octubre y envía un abrazo a la ‘Generación Z’

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Darinka

Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por sus viajes y lujos, ella asegura que tiene su ‘guardadito’: “No te hubieras quejado”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de no firmarle permiso de viaje a su hija: “No le pido ni un sol”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

DEPORTES

Audio viral “no me dejan

Audio viral “no me dejan patear” de Jairo Concha llegó hasta Juventus de Italia: también lo usó la selección uruguaya y Monterrey

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

¿Maluh Oliveira se pierde el inicio de la Liga Peruana de Vóley? Los detalles de la lesión que preocupa a Universitario

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley