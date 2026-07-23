Duelo en el deporte peruano: fallece técnico referente del vóley masculino que logró importantes medallas entre el 2022 y 2025

Juan Carlos Gala, entrenador cubano que dirigió a las selecciones masculinas de vóleibol de Perú, murió el 22 de julio de 2026. La Federación Peruana de Vóleibol informó la noticia y destacó su legado. (Federación Peruana de Voleibol)

La muerte de Juan Carlos Gala, entrenador cubano que estuvo al frente de las selecciones masculinas de vóleibol de Perú, fue confirmada el miércoles 22 de julio de 2026 y generó pesar en el deporte nacional. La Federación Peruana de Vóleibol comunicó la noticia mediante sus redes sociales y expresó condolencias a familiares, amigos, jugadores y a la comunidad vinculada a esta disciplina.

La entidad remarcó que Gala impulsó el desarrollo del vóleibol masculino en el país y subrayó que su paso por los equipos nacionales se reflejó tanto en resultados como en la construcción de un enfoque competitivo. En su mensaje de despedida, también destacó medallas obtenidas en torneos regionales durante los últimos años, en categorías mayores y formativas.

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El comunicado de la Federación y el reconocimiento a su trabajo

Con un emotivo comunicado, la FPV despidió a Juan Carlos Gala y reconoció la huella que dejó como entrenador de las selecciones masculinas, tanto por sus resultados como por su liderazgo. (Federación Peruana de Voleibol)

La Federación Peruana de Voleibol publicó un pronunciamiento tras el fallecimiento del entrenador y lo definió como una figura referencial del vóleibol masculino peruano. En ese texto oficial, la organización señaló que Gala había sido responsable de las selecciones masculinas y que su labor contribuyó a ensanchar el alcance de la práctica del vóleibol masculino en el país.

“Fallece Juan Carlos Gala, referente del vóleibol masculino peruano. La Federación Peruana de Voleibol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Gala, quien fuera entrenador de las selecciones masculinas de Perú”, indicó la FPV.

En el mismo comunicado, la federación describió el impacto del técnico en el trabajo cotidiano con los planteles y en la formación de jugadores. “Gala realizó una labor extraordinaria al frente de los equipos nacionales y contribuyó de forma decisiva a ampliar las fronteras de la práctica del vóleibol masculino en nuestro país. Su trabajo no solo se tradujo en resultados, sino también en la formación de una nueva mentalidad: logró generar una convicción ganadora en cada uno de sus pupilos”, añadió la entidad.

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La despedida incluyó un mensaje dirigido al entorno del entrenador y a la comunidad deportiva. “Desde la Federación Peruana de Vóleibol expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos, jugadores y a toda la comunidad voleibolística”, expresó la organización.

Medallas y torneos: los logros que enumeró la FPV

Durante su etapa al frente de las selecciones masculinas, Juan Carlos Gala acumuló podios internacionales que devolvieron protagonismo al vóleibol peruano en la región. (Federación Peruana de Voleibol)

En su publicación, la Federación Peruana de Voleibol enumeró resultados internacionales obtenidos durante la etapa de Gala como director técnico. La lista incluyó preseas en competencias regionales y panamericanas, en distintas categorías.

Entre los logros consignados por la federación figuró la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia 2022, en la categoría sub 23. También mencionó el bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR Paraguay 2022, en la categoría mayores.

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El comunicado agregó otra medalla de bronce en la Copa Panamericana de La Habana, Cuba 2023, en la categoría sub 23. Luego, la FPV destacó una medalla de plata en la Copa Panamericana Surinam 2024, también en sub 23. La relación de resultados cerró con el bronce en los Juegos Bolivarianos Lima 2025, en la categoría sub 21.

Al reseñar ese tramo del proceso, la federación sostuvo que, bajo su conducción, el vóleibol masculino peruano volvió a ganar presencia a nivel regional. “Bajo su dirección, el vóleibol masculino peruano recuperó protagonismo en el escenario regional y dejó en claro que el trabajo sostenido da frutos”, señaló la entidad en el mensaje difundido.

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Un referente del voleibol masculino peruano

La figura de Juan Carlos Gala fue reconocida por la FPV como un referente que contribuyó al crecimiento del vóleibol masculino y al desarrollo de nuevas generaciones de jugadores. (Federación Peruana de Voleibol)

La confirmación del fallecimiento se conoció en un contexto de reconocimiento al trabajo desarrollado por Gala con los equipos nacionales masculinos. En el pronunciamiento, la federación lo ubicó como un entrenador que impulsó varios años de labores en Perú con foco en el crecimiento del vóleibol masculino.

El comunicado también lo describió como un profesional con trayectoria internacional, cuya experiencia fue valorada en el marco de su aporte al vóleibol peruano. En esa línea, la FPV reiteró que su trabajo no se limitó a los marcadores, sino que incluyó la construcción de una mentalidad competitiva en los planteles que condujo.

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En el cierre de la despedida publicada por la entidad, el mensaje incluyó una invocación final: “Que en paz descanse y de Dios goce”.