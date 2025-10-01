Universitario y Cusco FC luchan por el Torneo Clausura: ¿Qué equipo tiene el fixture más accesible en las últimas fechas?

El Torneo Clausura entra a su recta final y hay dos equipos que vienen luchando por el trofeo. Universitario de Deportes y Cusco FC han llegado a estas alturas del campeonato con las chances más concretas de adjudicarse esta segunda fase. La ‘U’ tiene el sueño del tricampeonato nacional de forma directa, mientras que el cuadro cusqueño ansia forzar el play off.

Si bien la ‘U’ se quedó con el duelo directo el pasado sábado 27 de setiembre al ganarle 3-2 a los ‘aurinegros’ en el estadio Monumental, el conjunto imperial aún cuenta con un partido extra (ya descansó en esta etapa) para ponerse más cerca de su máximo contendor. Lo que volvería al certamen doméstico más atractivo.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Actualmente, Universitario marcha en el primer lugar del Clausura con 29 puntos. Mientras que Cusco FC se ubica en la segunda casilla con 27 unidades. Hay una distancia de dos puntos, pero que podría volver a ser cinco, en caso que los ‘merengues’ superen a Atlético Grau esta tarde-noche en el estadio Mansiche de Trujillo.

Los dirigidos por Miguel Rondelli ya disputaron su compromiso por la fecha 12 el martes 30 de setiembre por la noche. Los cusqueños ratificaron su cartel de favorito al golear 4-0 a Deportivo Garcilaso en un clásico de la ciudad. Miguel Aucca en dos oportunidades, Lucas Colitto y Santiago Gálvez les dieron el triunfo.

Pero, la distancia de dos puntos permite pensar que todavía nada está definido en el Torneo Clausura y que todo se resolverá en los partidos restantes en esta fase de la Liga 1 2025. Aún restan un total de ocho jornadas para que el campeonato nacional llegue a su fin.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 12.

¿Qué equipo tiene el fixture más accesible?

En ese sentido, Infobae Perú hizo un análisis sobre qué equipo tiene el fixture más accesible en el cierre del Torneo Clausura: ¿Universitario o Cusco FC?

Claramente, en el fútbol todo puede pasar, no obstante, hay factores que te llevan a pensar la dificultad del partido. Partiendo por el cuadro ‘crema’, cuenta con tres compromisos en los que no saldrá de Lima de forma consecutiva: Juan Pablo II, Sporting Cristal y Ayacucho FC.

Después, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que subir a Tarma, una plaza en la que -en el papel- podrían tropezar. Y es que desde que ADT ascendió, no le han podido ganar en dicha ciudad, apenas pudieron empatar en el 2022. Los otros dos cotejos terminaron con victoria para el local.

Más adelante, el elenco de Ate volverá a la altura en el cierre del torneo cuando visite a Los Chankas en Andahuaylas. Es decir, solo tendrá dos partidos en ciudad de gran altitud, mientras que sostendrá cuatro encuentros en la capital. A los choques ante Cristal, Juan Pablo y Ayacucho, se le suma el de Deportivo Garcilaso en la fecha 18.

Un punto en contra de la ‘U’ es que todavía no ha descansado y lo hará durante la jornada 17. Si para ese entonces, no ha conseguido la cantidad necesaria de puntos para sostener la ventaja sobre Cusco FC, podría perder la punta durante esa fecha.

Universitario tendrá cuatro partidos en Lima y dos en provincia en la recta final del Torneo Clausura.

Con respecto a Cusco FC, tendrá cuatro partidos en el Cusco, ciudad donde es muy fuerte, al punto que solo ha caído dos veces en lo que va del año: ante Melgar y ADT. En dicho escenario se medirá con Comerciantes Unidos, Cienciano, Atlético Grau y Sport Boys.

Posteriormente, tendrá tres salidas, ya que visitará a Los Chankas en Andahuaylas, Sport Huancayo en la ciudad incontrastable, y Alianza Universidad en Huánuco. Este último cotejo es de cuidado porque será en la fecha 17, casi al final del Clausura, y el conjunto de Roberto Mosquera se encuentra luchando por salvar la categoría.

Cusco FC tendrá cuatro partidos en la ciudad cusqueña y tres salidas a otras localidades de altura.

En conclusión, ambos clubes cuentan con un fixture riguroso en esta última etapa, sin embargo, Universitario solo tendrá dos partidos en otra ciudad, a comparación de Cusco FC, que deberá salir en tres ocasiones. Lo que hace deducir que los ‘cremas’ cuentan con un camino más accesible, sobre todo porque se respaldarían en su ventaja de cinco puntos.

Fixture de Universitario

- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II (Lima)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (Lima)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (Lima)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (Tarma)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)

Fixture de Cusco FC

- Fecha 13: Los Chankas vs Cusco FC (Andahuaylas)

- Fecha 14: Cusco FC vs Comerciantes Unidos (Cusco)

- Fecha 15: Cienciano vs Cusco FC (Cusco)

- Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau (Cusco)

- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC (Huánuco)

- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys (Cusco)

- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC (Huancayo)