Lima celebra Fiestas Patrias con feria gratuita en Castillo Rospigliosi que ofrecerá más de 90 marcas, música, danzas y gastronomía peruana

Durante cinco días, el público podrá recorrer una feria con productos de emprendedores nacionales, disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos, bingos familiares y una amplia oferta gastronómica sin costo de ingreso.

Durante el feriado por Fiestas Patrias, Lima contará con una agenda de actividades orientadas al público familiar y a los visitantes que buscan opciones culturales y recreativas. Entre las propuestas previstas para esos días figura un evento que reunirá gastronomía, emprendimientos, espectáculos artísticos y concursos en un solo espacio con acceso gratuito.

La celebración coincide con una de las temporadas de mayor movimiento interno del año, etapa en la que diversas organizaciones impulsan actividades vinculadas con la identidad nacional y el consumo de productos peruanos. En ese contexto, la programación incluye espacios dedicados tanto al entretenimiento como a la promoción de pequeñas marcas y productores.

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La iniciativa contempla una oferta distribuida durante cinco jornadas consecutivas, con actividades distintas para cada fecha. El objetivo consiste en ofrecer alternativas para diferentes públicos mediante presentaciones musicales, exhibiciones culturales y una zona comercial con productos elaborados en el país.

La organización del evento confirmó que el Castillo Rospigliosi, ubicado en el distrito de Lince, será la sede de esta feria, cuya programación se extenderá del 25 al 29 de julio. La propuesta reúne expresiones artísticas, cocina peruana y emprendimientos nacionales dentro del marco de las celebraciones patrias.

Castillo Rospigliosi reunirá a más de 90 marcas peruanas

La feria “¡Que Viva el Perú!” abrirá sus puertas del 25 al 29 de julio con ingreso libre para el público. Según informó Corporación Multiferias, el encuentro congregará a más de 90 marcas peruanas que presentarán productos y servicios vinculados con la gastronomía, la artesanía, la moda y los accesorios.

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El recinto ofrecerá una zona gastronómica con postres peruanos, platos preparados por distintos expositores y bebidas representativas de diversas regiones del país. La propuesta también incorpora espacios comerciales destinados a emprendedores nacionales, quienes exhibirán artículos elaborados con identidad peruana.

La organización plantea convertir el lugar en un punto de encuentro durante el feriado largo mediante una programación continua que combine entretenimiento, actividades culturales y alternativas de consumo para visitantes de diferentes edades.

Además de la oferta culinaria, la feria dispondrá de áreas dedicadas a la exhibición y venta de artesanías, prendas de vestir, accesorios y otros productos desarrollados por emprendedores peruanos. Corporación Multiferias señaló que el espacio busca reunir diversas propuestas comerciales en un mismo escenario durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La programación también incorpora bingos familiares, sorteos y premios en efectivo, además de actividades recreativas previstas para desarrollarse durante las cinco fechas del evento. Cada jornada presentará espectáculos distintos con el propósito de ofrecer alternativas para quienes asistan en diferentes días.

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Las actividades culturales ocuparán un lugar central dentro del cronograma con presentaciones musicales y números de danza tradicional. La agenda incluye salsa, cumbia y música criolla, además de otros espectáculos preparados para el público asistente.

Programación prevista para el 25 y 26 de julio

Durante cinco días, el público podrá recorrer una feria con productos de emprendedores nacionales, disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos, bingos familiares y una amplia oferta gastronómica sin costo de ingreso.

La primera fecha, correspondiente al 25 de julio, incluirá la presentación del Ballet Así es mi Perú. Posteriormente, el público podrá asistir al espectáculo de La Peña Paredes, seguido por un desfile de modas enfocado en propuestas de creatividad peruana.

Ese mismo día también figura el concurso infantil de canto “La Voz Patria Kids” y un tributo dedicado al cantante Juan Gabriel, actividades que integran la programación artística prevista para la inauguración.

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Para el 26 de julio, el cronograma considera la presentación de Kiomy Fernández, un Gran Bingo Familiar, el espectáculo de la agrupación La270, el show de La Kincha y el concierto de Danny Loo. La organización plantea una jornada con propuestas musicales y recreativas dirigidas al público familiar.

Las actividades del 27 de julio incluirán el concierto de Brenda Pillman, un nuevo desfile de modas y clases de baile dirigidas por Lorena Style. La programación de esa fecha también incorpora una Guerra de Tributos dedicada al rock peruano.

El 28 de julio, fecha central de las celebraciones por la Independencia del Perú, el escenario recibirá la presentación de DeAtres con una jarana criolla. Además, el programa incorpora el concurso “Reto del Ají Peruano”, el certamen de canto para adultos “La Voz Patria” y un tributo musical a Romeo Santos.

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Cada actividad forma parte de un calendario distribuido durante toda la jornada, con propuestas orientadas tanto al entretenimiento como a la difusión de expresiones musicales y culturales presentes en distintas regiones del país.

La clausura incluirá sorteos y nuevas presentaciones artísticas

Durante cinco días, el público podrá recorrer una feria con productos de emprendedores nacionales, disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos, bingos familiares y una amplia oferta gastronómica sin costo de ingreso.

El cierre de la feria, previsto para el 29 de julio, contará con la presentación del elenco Desarrollo Mujer de Martina Santiago. La agenda de ese día también incorpora una nueva sesión de clases de baile con Lorena Style y otra presentación de La Peña Paredes.

La programación finalizará con el concurso “Reto del Himno del Perú” y un Gran Sorteo de Clausura, actividades que pondrán fin a los cinco días de funcionamiento del evento.

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Corporación Multiferias informó que el ingreso será completamente libre durante todas las fechas. El Castillo Rospigliosi, sede de la feria, se ubica en el distrito de Lince, cerca de las avenidas Arequipa y Petit Thouars, punto donde el público podrá acceder a la programación prevista entre el 25 y el 29 de julio.