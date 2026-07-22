Rospigliosi señala que pedido a Balcázar para entregar banda el 27 de julio surgió tras comunicación del propio presidente

Rospigliosi niega falta de recursos en la Fiscalía y pone en duda su desempeño

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, explicó este miércoles que su solicitud al gobernante interino, José María Balcázar, para entregar la banda presidencial el 27 de julio, un día antes de la asunción de Keiko Fujimori, responde a una comunicación enviada por el propio jefe de Estado.

El legislador fujimorista se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, luego de la polémica que generó la publicación de una carta en la que notificó formalmente a Balcázar que su mandato concluirá este domingo y le requirió presentarse al día siguiente en el Palacio Legislativo para entregar la insignia.

Rospigliosi precisó que, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y los precedentes parlamentarios, el periodo presidencial que actualmente ejerce Balcázar culmina este fin de semana. Asimismo, indicó en el mismo documento que deberá asistir el próximo lunes al hemiciclo del Congreso para hacer entrega de la banda presidencial durante la sesión solemne de cambio de mando.

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“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, precisó en un mensaje publicado en redes sociales tras la ola de críticas.

José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.

Asimismo, explicó que el nuevo titular del Congreso será el encargado de tomar juramento y colocar la banda presidencial a la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), lideresa del partido al que pertenece.

“Como es obvio, no habrá un vacío de poder y Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28”, subrayó.

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Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031 en una ceremonia que contará con la participación de jefes de Estado, autoridades extranjeras y delegaciones oficiales invitadas.

El canciller Carlos Pareja informó que ya confirmó su asistencia el rey de España, Felipe VI, así como diversos mandatarios de América Latina, quienes participarán en las actividades protocolares programadas entre el 27 y el 29 de julio.