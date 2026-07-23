IPD anuncia remodelación total del Estadio Nacional con inversión de S/145 millones: no permitirá conciertos tras polémica clausura

Tras intensos trabajos y sanciones económicas, el principal recinto deportivo peruano prioriza los partidos de fútbol profesional, restringiendo todo evento ajeno al deporte hasta 2027 por la protección urgente del césped y la infraestructura (Andina)

El Estadio Nacional será remodelado de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot, anunció la firma de un convenio con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar obras por más de S/145 millones en distintos escenarios deportivos. El proyecto contempla la renovación de la cobertura, tribunas, palcos, servicios higiénicos y señalización del principal recinto deportivo del país.

La intervención llega meses después de que el estadio enfrentara una clausura temporal y un proceso de recuperación tras los daños que dejó un festival de salsa realizado en marzo. Ahora, las autoridades buscan adecuar el recinto a los estándares internacionales del certamen continental y modernizar también otros escenarios que recibirán a los atletas durante Lima 2027.

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Estadio Nacional será renovado tras los daños que dejó festival de salsa

El Estadio Nacional redefine su futuro con el fútbol como eje central, mientras evalúa mejoras tecnológicas para fortalecer su infraestructura ante nuevas exigencias. (Andina)

Entre las principales obras previstas para el Estadio Nacional figura la renovación de la cobertura del recinto, además de la intervención de sus tribunas y palcos. También se modernizarán los servicios higiénicos y se instalará señalética reglamentaria para adecuar el recinto a los estándares internacionales exigidos para Lima 2027.

La remodelación se anuncia meses después de que el estadio atravesara uno de sus episodios más complicados de los últimos años. A finales de marzo de 2026, el recinto fue utilizado para el festival “Una Noche de Salsa 14”, realizado durante dos jornadas consecutivas. Tras el evento, imágenes aéreas mostraron el campo de juego cubierto de tierra, con residuos, estructuras desmontadas y baños portátiles instalados sobre el terreno.

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El impacto del festival generó preocupación debido a que el césped debía ser utilizado para compromisos deportivos. La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso entonces la clausura temporal del estadio luego de detectar presuntos incumplimientos relacionados con los horarios autorizados, los niveles de ruido y otras disposiciones municipales.

El IPD respaldó la medida y señaló que la empresa organizadora había incumplido condiciones establecidas en el contrato. Según la información difundida en ese momento, las sanciones administrativas alcanzaban los S/110 mil.

La situación también afectó la programación del fútbol profesional. Sporting Cristal tuvo que trasladar uno de sus compromisos internacionales al estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, debido a que el Estadio Nacional no se encontraba disponible y otras alternativas no cumplían con las exigencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

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Posteriormente, el IPD inició un proceso de recuperación del campo y de las instalaciones. En junio de este año, Sergio Ludeña aseguró que el recinto ya se encontraba en condiciones competitivas para recibir partidos. Sin embargo, precisó que la Selección peruana no utilizaría el estadio durante el segundo semestre de 2026, debido a que sus compromisos ya estaban programados en otras sedes.

Además, el IPD informó que el recinto tendrá una nueva orientación de cara al próximo año. Durante 2027, el Estadio Nacional priorizará completamente la actividad deportiva y no se permitirán conciertos musicales en su interior.

Lima 2027 tendrá nuevos escenarios para competencias internacionales

El uso de eventos no deportivos provoca daños en el Estadio Nacional de Lima| Contraloría

El convenio entre el IPD y la ANIN contempla una inversión superior a los S/145 millones para intervenir distintos escenarios deportivos que serán utilizados durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

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Uno de los principales proyectos será la modernización del coliseo Eduardo Dibós, que recibirá trabajos para adecuarse a las exigencias del certamen continental. También se realizarán mejoras en la Base Aérea Las Palmas, sede que albergará las competencias de tiro deportivo.

La lista de escenarios intervenidos incluye además la Villa Deportiva Regional del Callao, donde se desarrollarán las pruebas de ráquetbol, y la Escuela de Equitación del Ejército, que será utilizada para las competencias ecuestres.

El plan también contempla la construcción de nuevos espacios especializados. En la Villa Panamericana de Villa El Salvador se levantará un centro tenístico con canchas destinadas tanto a las competencias como a los entrenamientos de los deportistas.

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A este proyecto se sumarán una instalación para la escalada deportiva y el primer campo de cricket del Perú, disciplina que formará parte del programa oficial de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Ludeña, en su calidad de presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, y Hernán Yaipén, jefe de la ANIN. La firma se realizó en el marco de la Ley N.° 32732, que faculta a la autoridad de infraestructura a desarrollar los proyectos de inversión necesarios para la organización del evento deportivo.

“Consolidamos una alianza estratégica mediante la firma de este Convenio de Cooperación Interinstitucional, un paso firme y decidido hacia el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027”, declaró Ludeña.

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Con las obras previstas, el Estadio Nacional pasará por una nueva etapa de modernización después de los trabajos de recuperación realizados durante 2026. La intervención busca que el recinto cumpla con los requerimientos internacionales para recibir las competencias del próximo ciclo panamericano y que, posteriormente, continúe funcionando como uno de los principales escenarios para el deporte de alta competencia en el país.