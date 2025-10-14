Perú Deportes

Se confirmó la nueva fecha para el Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por Liga 1 2025

Tras ser suspendido por falta de garantías, el esperado choque entre ‘cremas’ y ‘celestes’ ya tiene reprogramación oficial. Conoce todos los detalles al respecto

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario vs Sporting Cristal por
Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura fue reprogramado. Crédito: Liga 1

La próxima edición del clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya tiene fecha oficial para su reprogramación. Tras ser postergado debido a la falta de garantías, la organización de la Liga 1 confirmó cuándo se disputará este decisivo encuentro, que será clave en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura 2025. A continuación, te presentamos todos los detalles que debes conocer.

Originalmente, el partido estaba previsto para desarrollarse este miércoles 15 de octubre; sin embargo, fue suspendido como medida preventiva ante preocupaciones sobre la seguridad en el estadio y sus alrededores. La convocatoria de una Marcha Nacional para esa misma fecha, en un contexto de tensiones políticas y sociales en el país, motivó esta decisión, destinada a proteger la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Ante esta situación, se evaluaron diversas opciones para reprogramar el clásico. Incluso se consideró disputar el encuentro durante la próxima fecha FIFA en noviembre; sin embargo, ninguno de los dos equipos contaría con sus jugadores convocados a la selección peruana. Tras un análisis exhaustivo, la organización de la Liga 1 confirmó finalmente la nueva fecha para este importante duelo.

Universitario vs Sporting Cristal: nuevo día y hora del clásico por Liga 1

El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal, que fue postergado por razones de seguridad, ya tiene nueva fecha confirmada. El partido se disputará el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, donde el elenco del Rímac ejercerá de local.

Este clásico siempre ha significado un duelo apasionado y lleno de historia entre dos de los clubes más grandes del país. Para esta temporada, ambos equipos llegan con ambiciosos objetivos y plantillas reforzadas, por lo que el encuentro promete ser una batalla intensa, cargada de emociones y momentos decisivos que podrían definir la lucha por el título nacional.

Reprogramación oficial del Universitario vs
Reprogramación oficial del Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

Universitario vs Sporting Cristal: canal TV del clásico por Liga 1

La transmisión oficial del clásico entre Universitario y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de los equipos del torneo local, incluyendo al club ‘celeste’. Además, el partido podrá verse en vivo a través de la plataforma online L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora mediante suscripción.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y en tiempo real del encuentro. En nuestra página web encontrarás alineaciones, previa, incidencias minuto a minuto, goles y todo lo que suceda en el Estadio Nacional para que no te pierdas ningún detalle de este especial enfrentamiento.

Universitario vs Sporting Cristal: un duelo clave por el Torneo Clausura 2025

El próximo enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal genera gran expectativa en la Liga 1, ya que su resultado podría ser clave en la lucha por el Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ ha logrado una ventaja importante y se ha afianzado como líder con 30 puntos, pero aún quedan pocas fechas y no hay espacio para confiarse.

Universitario vs Sporting Cristal, partido
Universitario vs Sporting Cristal, partido por la fecha 14, fue suspendido por falta de garantías.

Por su parte, el conjunto ‘celeste’ mantiene viva la esperanza y buscará quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional para acortar distancias en la tabla. Dirigidos por Paulo Autuori, los rimenses ocupan la sexta posición con 19 unidades y saben que este partido es una oportunidad crucial para reengancharse en la pelea.

Aunque Universitario está más cerca de conseguir un tricampeonato que de sufrir un tropiezo decisivo, el clásico ante Sporting Cristal será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en este tramo final. La emoción y la tensión están al máximo.

