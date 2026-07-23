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Perú vs Brasil: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El equipo de Antonio Rizola se medirá ante el poderoso conjunto de Wagner Fernandes en un duelo decisivo para el seleccionado nacional luego de su contundente derrota ante Chile en el debut

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Perú vs Brasil: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Perú vs Brasil: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La selección peruana afrontará este jueves el reto más exigente de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La escuadra dirigida por Antonio Rizola se enfrentará a Brasil, el gran favorito del Grupo A y una potencia continental que, si bien no participa con sus principales figuras, mantiene un plantel de enorme jerarquía gracias a la profundidad de su sistema de formación.

Para la ‘bicolor’ no hay margen de error. La inesperada derrota por 3-0 frente a Chile en el debut dejó al equipo nacional en una situación comprometida y con la obligación de sumar un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. Más allá de la dificultad del rival, Perú necesita reaccionar rápidamente si quiere seguir luchando por los objetivos trazados en esta competencia.

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La fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 se desarrollará durante el jueves 23 de julio.
La fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 se desarrollará durante el jueves 23 de julio.

Perú vs Brasil: día, hora y dónde ver el partido de la ‘bicolor’

El encuentro entre Perú y Brasil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, se disputará este jueves 23 de julio desde las 18:15 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós.

Estos son los horarios del compromiso en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 19:15 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:15 horas
  • Nueva York y Miami (Estados Unidos): 19:15 horas

El partido será transmitido en señal abierta por Latina Televisión, además de estar disponible a través de la página web de Latina, donde también se podrán seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo llegan los equipos?

Brasil inició su participación con una actuación convincente al imponerse por 3-0 a Bolivia, con parciales de 25-18, 25-19 y 25-11. El conjunto dirigido por Wagner Fernandes hizo prevalecer su superioridad técnica desde el inicio y confirmó el favoritismo que lo acompaña para quedarse con el primer lugar del grupo.

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La gran sorpresa de la jornada inaugural, sin embargo, fue la derrota de Perú frente a Chile. El equipo nacional cayó en sets corridos (20-25, 19-25 y 22-25) en un encuentro en el que nunca logró imponer condiciones y fue superado por un rival que mostró mayor consistencia tanto en ataque como en defensa.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

El resultado dejó muchas dudas en el rendimiento de la ‘bicolor’, que deberá elevar considerablemente su nivel para competir de igual a igual ante una selección brasileña que llega con la confianza de haber cumplido con autoridad en su estreno.

Perú complica sus chances de clasificar a semifinales

La caída ante Chile modificó por completo el panorama de Perú en la Copa Sudamericana. En la previa del torneo, el conjunto nacional apuntaba a quedarse con el segundo lugar del Grupo A, considerando que Brasil aparecía como amplio favorito para ganar sus tres compromisos de la fase inicial.

Con ese escenario, vencer a Chile era fundamental para depender de sí mismo en la lucha por las semifinales. Sin embargo, el tropiezo en el debut obliga ahora a la selección peruana a buscar un resultado inesperado frente a Brasil o esperar otros resultados que le permitan mantenerse con opciones.

A pesar del duro golpe, Perú todavía no está fuera del objetivo principal de la temporada. Si no logra acceder a las semifinales, aún tendrá la posibilidad de disputar los encuentros por el quinto y sexto lugar —siempre y cuando Brasil y Argentina, ya clasificados, queden entre los cuatro primeros lugares—, posiciones que también otorgan clasificación al Campeonato Sudamericano de septiembre.

No obstante, sus opciones de pelear por el título continental se redujeron considerablemente tras la primera jornada, por lo que el duelo frente a Brasil será determinante para definir el rumbo de la ‘bicolor’ en el certamen.

La voleibolista chilena Petra Schartzman fue galardonada como la Jugadora del Partido tras la contundente victoria de su selección por 3-0 sobre Perú. En esta entrevista, analiza la dificultad del encuentro y el nivel de las jugadoras peruanas. | Latina

Las convocadas de Perú

Armadoras

  • Yadhira Anchante
  • Jade Cuya

Opuestas

  • Sandra Ostos
  • Antuanette Arteaga
  • Alondra Alarcón

Puntas

  • Kiara Montes
  • Brenda Lobatón
  • Karla Ortiz
  • Daniela Múñoz

Centrales

  • Diana de la Peña
  • Coraima Gómez
  • Anghela Barboza

Líberos

  • Rachel Hidalgo
  • Andrea Villegas

Director técnico

  • Antonio Rizola
La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.
La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Convocadas de Brasil

Armadoras

  • Kenya Malachias
  • Vivian Lima
  • Bruna Costa

Opuestas

  • Sabrina Machado
  • Jaqueline Schmitz

Puntas

  • Mariana Brambilla
  • Aline Segato
  • Glayce Vasconcelos
  • Karina Souza

Centrales

  • Lívia Santos
  • Juliana Gandra (Juju)
  • Lanna Gabriella

Líberos

  • Erica Motta (Kika)
  • Paulina Souza

Director Técnico

  • Wagner Fernandes (Wagão)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

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