Universitario no jugará en el estadio Monumental la recta final del Torneo Clausura 2025: el contundente motivo del cambio de escenario

Universitario de Deportes lidera el Torneo Clausura 2025 y apunta al tricampeonato tras haber conseguido el Apertura. Los ‘cremas’ están firmes en su camino para conquistar un título más y a falta de seis fechas para que termine todo, es el principal candidato: marcha en el primer lugar con 30 puntos.

La ‘U’ tendrá que afrontar duelos importantes, y uno de ellos será el clásico frente Sporting Cristal el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional y luego recibirá a Ayacucho FC en el Monumental, pero la Liga de Fütbol Profesional realizó cambios de último momento.

El duelo contra los ‘zorros’ cambió de escenario y ahora se llevará a cabo en el coloso José Díaz el lunes 20 de octubre a las 20:15 horas, por la jornada 15. La variación se debe a trabajos de refacción en el recinto de Ate como parte de la preparación para la final de la Copa Libertadores 2025, que tendrá lugar el 29 de noviembre, lo que deja inhabilitado el recinto de Ate para el partido del 19 de octubre.

Por ese motivo, el equipo de Jorge Fossati asumirá sus próximo choques de local en el Nacional, y no en el Monumental. Los hinchas tendrán que mudarse de cancha para alentar al cuadro de sus amores en la recta final de la competición.

“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores”, publicó Franco Velazco, administrador de cuadro ‘merengue’, a través de sus redes sociales.

Administrador de Universitario dio la razón del cambio de estadio

Cabe destacar que los ‘merengues’ recuperarán a Rodrigo Ureña, tras cumplir las seis fechas de sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria por insultos al árbitro Jordi Espinoza durante el clásico contra Alianza Lima. Durante su ausencia, Jesús Castillo ocupó su puesto y logró consolidarse como titular.

El ‘Nono’ tendrá a todas sus figuras disponibles y tendrá que un bonito dolor de cabeza para armar su alineación para chocar con los rimeneses, en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025

El vibrante clásico será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (miércoles 15 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Nacional)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)