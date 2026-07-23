EsSalud afirma que redujo el desabastecimiento de medicinas del 55 % al 13.2 % en solo un mes

Estudio indica que al menos 6 de cada 10 peruanos acude a una farmacia privada con recetas emitidas en el sector público. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Gestión)

El Seguro Social de Salud (Essalud) anunció una reducción significativa en el desabastecimiento de medicamentos e insumos críticos, pasando del 55 % al 13.2 % en tan solo 30 días.

El presidente ejecutivo de la institución, Jaime Moreno, detalló que este avance permitirá cerrar julio con más del 90 % de abastecimiento, garantizando la continuidad del suministro durante agosto.

“Estamos honrando el compromiso asumido con los asegurados. Recibimos una institución con un desabastecimiento crítico y hoy lo hemos reducido al 13.2 %”, afirmó Moreno.

Al inicio de la actual gestión, la institución identificó entre 375 y 410 productos farmacéuticos sin existencias, muchos de ellos destinados a pacientes oncológicos y con enfermedades de alto costo. Moreno atribuyó esta situación a deficiencias en la planificación de compras y a la falta de asignación oportuna de recursos.

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Como parte del plan de recuperación, Essalud adjudicó la compra de medicamentos oncológicos por S/182 millones, cuyos primeros lotes ya se distribuyen en las redes asistenciales del país.

“Hoy todos los medicamentos vitales están asegurados en el país. Los demás fármacos ingresan progresivamente mediante compras paralelas realizadas a través de concursos públicos”, enfatizó el funcionario.

Moreno indicó que también se completó la adquisición de tratamientos para pacientes con hemofilia y que la prioridad ha sido abastecer áreas críticas, como emergencias, unidades de cuidados intensivos, centros quirúrgicos y tratamientos oncológicos.

Estas acciones buscan asegurar que los pacientes más vulnerables cuenten con los medicamentos necesarios para sus tratamientos.

Tras el caso, EsSalud informa sobre nuevas compras para garantizar el abastecimiento de medicamentos. (Foto: EsSalud)

Nuevo modelo de gestión

Los resultados obtenidos responden a un nuevo modelo de gestión implementado por Essalud, basado en el monitoreo diario de indicadores asistenciales mediante un Comando Nacional.

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Cada mañana, desde las 6:00 a. m., los directores de las redes prestacionales del país se reúnen para atender problemas relacionados con emergencias, hospitalización, cirugías, farmacia y otros servicios prioritarios. Esta gestión centralizada permite una respuesta rápida y eficiente ante posibles incidencias en el sistema de salud.

Moreno destacó que todas las adquisiciones realizadas durante su gestión cuentan con control concurrente de la Contraloría General de la República, lo que garantiza la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

Además, puntualizó que la distribución de los medicamentos se realiza de manera equitativa entre las regiones, priorizando hospitales y centros de atención que reportaron mayor escasez.

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Essalud Digital

Durante la presentación de resultados, Moreno también resaltó el lanzamiento de Essalud Digital, una plataforma que permite a los asegurados programar citas médicas desde el teléfono celular, acceder a teleconsultas, consultar recetas y revisar resultados de exámenes.

“Antes, una cita podía tardar entre tres y cuatro meses; ahora será en siete días. Por primera vez tenemos un Essalud Digital”, expresó Moreno.

La nueva aplicación, que inició su etapa operativa con cientos de atenciones virtuales, tiene como meta alcanzar las 5,000 teleconsultas mensuales en especialidades como medicina general, pediatría, cardiología, neurología y medicina física y rehabilitación.

Entre enero y julio, Essalud registró más de 800,000 atenciones de telesalud, consolidando uno de los sistemas de salud digital más importantes del país.

El sistema también facilita que el usuario elija al profesional de salud, revise fechas y horarios disponibles, y reciba recordatorios automáticos para evitar ausencias. En palabras del presidente ejecutivo, “hemos optimizado y fortalecido las herramientas que ya existían para transformar el acceso a una cita mediante una aplicación que cualquier asegurado puede descargar y utilizar desde su celular”.

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