¿Qué significa tu nombre? Reniec lo revelará gratis en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026

Un funcionario del Reniec orienta a ciudadanos sobre identidad digital y el DNI electrónico en un stand interactivo de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 podrán conocer de manera gratuita el significado, origen y popularidad de sus nombres gracias a una actividad organizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La iniciativa estará disponible del 22 de julio al 6 de agosto en el stand de la institución dentro del recinto ferial.

Según informó Agencia Andina, Reniec contará con un espacio interactivo donde los visitantes podrán acceder a información sobre sus nombres y conocer datos relacionados con su identidad personal. La propuesta busca acercar los servicios de identificación y registros civiles a la ciudadanía mediante una experiencia cultural y educativa.

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El público podrá acudir al stand 129 para realizar la consulta gratuita de sus nombres, además de participar en actividades orientadas a conocer la importancia de la identidad y los registros civiles en el país.

Una familia peruana observa el análisis del origen de nombres en la pantalla digital del stand de Reniec durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec explicará el significado de los nombres

Como parte de su participación en la FIL Lima 2026, Reniec ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer el significado, origen y popularidad de sus nombres. Esta actividad busca despertar el interés ciudadano por la historia y el valor cultural de la identidad personal.

Además, los asistentes podrán recibir orientación sobre los servicios que brinda la institución, entre ellos el DNI electrónico, los registros civiles y las plataformas virtuales disponibles para realizar consultas relacionadas con identificación.

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De acuerdo con Agencia Andina, durante la feria no se realizarán trámites administrativos, debido a que el objetivo del stand será exclusivamente informativo y educativo para resolver dudas de los ciudadanos.

Un visitante consulta el origen y significado de su nombre en un módulo interactivo del Reniec, que un orientador explica durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec presentará revista sobre identidad

Dentro de las actividades programadas, Reniec también presentará la revista académica “Nombres”, volumen 9, número 2, una publicación que reúne investigaciones vinculadas a la identificación, registros civiles y su impacto en la sociedad peruana.

La presentación se realizará el martes 4 de agosto, de 3:00 p. m. a 3:45 p. m., en el auditorio Laura Riesco del Centro de Exposiciones Jockey. El evento estará dirigido por la jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde Koechlin, y será moderado por Karla Paola Bolaños Cárdenas, jefa de la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad (OFCI).

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La actividad contará con la participación de especialistas como Carolina Trivelli Ávila, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Juan Cruz Vieyra, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes abordarán temas relacionados con la identificación y los registros civiles.

Reniec ofrecerá actividades para familias

Además de la consulta gratuita de nombres y la presentación académica, Reniec desarrollará actividades recreativas para los visitantes de la FIL Lima 2026. Entre ellas se encuentran el Identimento, el Ludo de la Identidad y la Ruleta Giratoria.

Estas dinámicas permitirán que niños, jóvenes y adultos aprendan de manera entretenida sobre la historia de la identificación en el Perú y la importancia de contar con documentos que acrediten la identidad ciudadana.

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RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Según detalló Agencia Andina, la participación de Reniec en la feria busca promover el conocimiento sobre sus servicios y acercar a la población información relacionada con la identidad, combinando orientación ciudadana con actividades culturales para toda la familia.