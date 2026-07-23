Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel: “No debí pisar el palito”

Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel. Youtube: 'Nadie sabe'

Angie Jibaja volvió al centro de la atención pública tras la denuncia presentada por el hotel donde se hospedaba, que la acusa de no pagar los días de estadía y de una presunta agresión contra una trabajadora.

Luego de la difusión de imágenes del altercado en 'Magaly TV La Firme’, la exmodelo decidió dar su versión, mostró el documento policial en su contra y asumió un “mea culpa” por su reacción: “Me sentí hostigada, no debí pisar el palito”.

En su testimonio, la llamada “chica de los tatuajes” insistió en que no agredió a la trabajadora, pero pidió disculpas “si se excedió” y reconoció que sí lanzó su teléfono al piso. También negó haber consumido sustancias ilícitas y afirmó que el conflicto se desató por un problema de pago que, según ella, estaba a cargo de otra persona.

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Angie Jibaja se pronunció tras la denuncia del hotel donde se hospedaba por presunto no pago y agresión a una trabajadora; negó haber golpeado a la empleada, pidió disculpas por excederse y dijo: “Me sentí hostigada, no debí pisar el palito”. TikTok

Qué denunció el hotel y qué mostró Angie Jibaja

Jibaja explicó que decidió hablar tras la denuncia del hotel y la circulación de versiones que, según su relato, la “humillan” y “denigran”. En su intervención, mostró el documento policial y subrayó que no coincide con lo que se dijo públicamente.

“A mí lo que más me ha dolido es que digan que yo he agredido a esta chica, en el documento policial no me acusan de agresión”, afirmó, al diferenciar lo que se comentó en televisión de lo que —según ella— aparece en el papel.

Más adelante, insistió en la importancia del documento: “Siempre voy a decir, ‘papelito manda’ y acá lo dice todo realmente”. También precisó que lo que tiene es “una ocurrencia policial más no una denuncia”.

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Angie Jibaja vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras no pagar una deuda de diez días en un hotel de San Luis, la modelo agredió a la administradora del local y terminó en la comisaría. Conoce todos los detalles del nuevo escándalo que protagoniza junto a su novio chileno. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Veo a esta chica saliendo de mi habitación”: el inicio del altercado

La exmodelo contó que, antes del incidente, estaba tranquila y venía de hacerse las uñas. Según su relato, el conflicto comenzó cuando vio a una trabajadora saliendo de su habitación y entendió que estaban cambiando la cerradura.

“Yo he estado bien tranquila, venía de hacerme las uñas, veo a esta chica saliendo de mi habitación, me asusté, pero obviamente que entren a tu cuarto a cambiar la cerradura. Le digo por qué estaba haciendo esto y la grabo, porque quizá me podían sembrar”, narró.

El temor de que pudieran “sembrarle” algo aparece como el eje de su reacción: dijo que decidió grabar para tener un registro de lo que ocurría y, al mismo tiempo, expresó su preocupación por lo que pudiera pasar dentro de su cuarto.

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El mea culpa: “Pido disculpas… sí tiré el teléfono”

En su versión, ‘La chica de los tatuajes’ sostuvo que no golpeó a la trabajadora, pero sí admitió un comportamiento que considera equivocado. “Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono”, declaró.

En ese punto, cuestionó cómo se presentó el incidente en televisión: “Magaly puso que yo le había tirado un puñete, ponen un ruido como si yo la hubiera golpeado”. Luego precisó su versión del hecho: “Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito”.

Jibaja agregó que intentó calmar la situación y resolver el punto de fondo —el pago— sin escalar el conflicto: “Creéme que estuve meditando todo el tiempo, dejé de grabar, le pregunté cuál es el problema, si no se ha pagado se paga... pero no podemos llegar a tanto”.

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Angie Jibaja mostró el documento policial, sostuvo que no la acusan de agresión y admitió que sí lanzó su teléfono al piso durante el altercado. TikTok.

El pago del hotel, según Jibaja: “Siempre estuvo pagando”

La exmodelo señaló que la gestión de los pagos no la llevaba ella, sino Gianny Cossío, a quien identificó como el encargado de cubrir la estadía. “Siempre estuvo pagando el hotel, tenía un acuerdo que semanalmente se estaba pagando. Yo pensé que eso estaba cancelado, no entendí que estaba pasando en ese momento”, dijo.

En otro registro difundido en redes, también se le escucha insistir en que el motivo de la escena fue económico: “Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más”.

En esa línea, defendió que el origen del enfrentamiento fue el reclamo por un pago pendiente y no otra acusación que se haya instalado alrededor del caso.

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La acusación por consumo de drogas y su respuesta: “No tengo nada”

Otra versión vinculada al incidente fue la supuesta presencia de sustancias prohibidas en la habitación. Jibaja rechazó esa afirmación y aseguró que pidió a un oficial que constatara lo que había en el cuarto.

“Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro. Acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate”, expresó.

Además, cuestionó por qué no se habría señalado antes si realmente existía algo irregular: “Hay detectores de humo en ese hotel, por qué antes no me acusaron de eso si yo hubiera estado haciendo algo así”, acotó.

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“Estoy fuera de los escándalos”: su momento personal y el impacto del caso

Jibaja dijo que intenta llevar una vida tranquila y que su objetivo es mantener una buena relación con sus hijos. Por eso, aseguró que le resulta especialmente duro verse otra vez en una controversia pública.

“Errar es humano pero yo todos los días, como los que estoy participando en Nadie Sabe, me presento todos los días, no he fallado en ningún momento, soy la primera en llegar. Esto para mí es nuevo, me esmero muchísimo en hacer las cosas bien y realmente es bien tedioso verme en esta situación...”, manifestó.

Cerró con un balance emocional: “Yo me siento súper mal, incómoda, me siento triste porque yo estoy fuera de los escándalos desde hace bastantes años y es como que llego a trabajar, feliz, y me pasa esto, es terrible la verdad”, y deslizó que podría regresar a Chile.

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“Nada le cuesta ir a barrer la calle” fue la frase que más se viralizó del comentario de Angie Jibaja. YouTube: Nadie sabe.