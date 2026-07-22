“Hay muchas cosas que no se saben”: jefe de la PNP, Óscar Arriola, sobre fallida captura de Vladimir Cerrón

Óscar Arriola defendió las acciones de la PNP para capturar a Vladimir Cerrón y afirmó que existen aspectos de la operación que no son de conocimiento público

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, se refirió este miércoles al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nula la orden de prisión preventiva dictada contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad y con paradero desconocido desde hace más de tres años.

En una rueda de prensa, el alto mando señaló que la institución ejecutó los procedimientos judiciales y logísticos para ubicar al exgobernador regional, aunque hasta el momento las autoridades peruanas no han logrado capturarlo.

“Lo que sí garantizamos nosotros como miembros de la policía es el trabajo intenso que realizamos siempre con transparencia, con el principio de rendición de cuentas. Hay muchas cosas que no se saben”, dijo.

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“Ha habido intervenciones en serie de nueve, diez inmuebles, como cualquier intervención de estas, con participación del Ministerio Público, con autorizaciones de allanamiento del Poder Judicial. Entonces, esas son evidencias incuestionables de que se han hecho”, añadió.

Previamente, la madre del político, Bertha Rojas, afirmó que su hijo nunca salió de Huancayo, capital de la región Junín, ni mucho menos del país, al tiempo que cuestionó los operativos policiales desplegados para capturarlo. “Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, afirmó.

El comandante general aseguró que se realizaron múltiples allanamientos con participación del Ministerio Público y autorización del Poder Judicial

“Me parece muy justo (el fallo del TC). Al fin se ha encontrado justicia. Hay todavía reserva moral en algunos magistrados que actúan de acuerdo a lo que ellos interpretan son las normas legales”, dijo.

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Rojas sostuvo que su hijo fue víctima de persecución judicial y cuestionó la actuación de las autoridades. “Lo han perseguido, le han dado un dictamen sin acusación fiscal. No pueden, no hay abuso. Porque toda la persecución, todo el tiempo esperaron acusación fiscal para saber que no sea justo”, señaló.

Reuniones

En otro momento de su intervención, Arriola informó que sostuvo reuniones con el equipo de transferencia de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio y, entre sus compromisos, estaba la captura de Cerrón.

Bertha Rojas, madre de Cerrón, afirmó que su hijo nunca salió de Huancayo ni del país y calificó de justificado el fallo del Tribunal Constitucional

“Hemos interactuado intensamente con el equipo de transferencia conformado por los generales Hernani, Álvarez, Padilla, Sotil, Serrano, y hemos tenido una sustentación de los aspectos logísticos, de los recursos humanos, de las actividades de inteligencia, de las estrategias legales”, comentó.

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La rueda de prensa coincidió con el anuncio de la desarticulación de una organización criminal, cuyos integrantes—peruanos y venezolanos—son investigados por su presunta participación en actos delictivos como la extorsión a empresas de transporte urbano e interprovincial.

El fallo, en rigor, pidió al sistema judicial implantar sobre Cerrón otras medidas menos restrictivas que permiten garantizar su presencia frente a los procesos por presunta corrupción abiertos en su contra cuando fue gobernador regional de Junín (2011-2014).

El político tenía pendiente una orden de prisión preventiva de 24 meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en esa jurisdicción.

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