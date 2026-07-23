Deportivo Cali complica la marcha de Pedro Gallese, frustrando la posibilidad de una llegada a Alianza Lima: “Ni se consideraría siquiera su salida”

Aunque Pedro Gallese mantiene contrato con Deportivo Cali, se rumorea su inminente salida. - Crédito: Difusión

El Deportivo Cali no da ningún crédito a la marcha de Pedro Gallese. Por más que voces vinculadas a las oficinas de Matute se han mostrado convencidas en la llegada del ‘Pulpo’ para reforzar la portería de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026, todo podría venirse abajo por la absoluta negativa de la entidad colombiana.

El Gerente General de los ‘azucareros’ se ha mostrado en contra de cualquier opción que represente una salida del guardameta de la selección peruana, sobre todo porque en las próximas horas se reanudará la Liga Dimayor y un movimiento de esa clase desmoronaría los planes del entrenador Rafael Dudamel.

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Pedro Gallese, inamovible en Deportivo Cali pese al interés de Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

“El club está firme en su postura de hacer cumplir el contrato vigente con Pedro Gallese hasta finales del 2027. Ni se consideraría siquiera la salida de un jugador clave a dos días del inicio de la Liga Profesional Colombiana”, apuntó Felipe Restrepo en diálogo con TV Perú Deportes.

Con esa postura, en teoría, debería zanjarse el asunto, que ha suscitado una enorme sorpresa en los últimos días, pero no debería darse por descontado que desde el entorno de Alianza Lima se alargue, considerando que el marco permite una competencia adicional y mejor tras el adiós de Guillermo Viscarra.

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Intención firme

A pesar de que se haya presentado un obstáculo grande, Alianza Lima no baja los brazos y sigue confiando en que podrá hacerse de los servicios de Pedro Gallese, quien es más que una obsesión. Es, definitivamente, el hombre que completaría el puzzle de Pablo Guede.

Más allá de su jerarquía contrastada, lo que atrae del ‘1’ de Perú es su estilo de juego. No se conforma con ser un arquero que neutraliza remates, es más bien un cancerbero dispuesto a iniciar las acciones con salidas en balón corto si el trámite lo demanda. Ese perfil encaja perfectamente con el ideario de Guede.

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Pedro Gallese busca desligarse del Deportivo Cali. - Crédito: Difusión

Otro detalle que no puede olvidarse e incluso motiva a acordar un vínculo en su postura genuina de incorporarse a Alianza Lima, club del que es hincha y con el que siente que tiene una deuda grande, tras no haber logrado el campeonato del 2019, la que fue su primera aventura —lastimera, por cierto— en La Victoria.

El ‘Pulpo’ nunca he escondido su anhelo de regresar a Matute y tal vez su retorno se dé más pronto de lo esperado, aunque la traba mayor será Deportivo Cali, que hace todo lo posible para blindarlo de cualquier propuesta o acercamiento. Definitivamente, la pelota está en el techo de los colombianos.

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Proyecto trunco

La dirección deportiva de Deportivo Cali incorporó recientemente al portero peruano Pedro Gallese luego de su salida del Orlando City, otorgando un nuevo significado a la estructura del plantel.

No obstante, Gallese identificó rápidamente que la situación actual del Deportivo Cali se aleja considerablemente de su prestigioso pasado. El club, a pesar de ser considerado uno de los grandes del continente, enfrenta un presente marcado por la inestabilidad.

Pedro Gallese en sesión de fotos, en Palmaseca. - Crédito: Deportivo Cali

Ante este panorama,Pedro Gallese analiza seriamente la posibilidad de desvincularse del equipo colombiano para buscar nuevos retos en su carrera.

Entre las alternativas que más le seducen figura la opción de regresar a Alianza Lima, buscando una revancha deportiva con el club que, actualmente, presume de ser el ganador del Torneo Apertura 2026.

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