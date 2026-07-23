Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy aprender sus canciones”

Keiko Fujimori, presidenta electa, sorprendió a sus seguidores al abrir una conversación inesperada sobre el fandom peruano de BTS. La tarde del miércoles 22 de julio, la lideresa se conectó a través de un video en vivo en sus redes sociales y prometió que hará una invitación oficial para recibir a la agrupación coreana en Palacio de Gobierno durante su visita a Lima.
El anuncio apareció en un contexto de alta expectativa: BTS tiene previsto llegar al país para ofrecer conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos. En su transmisión, Fujimori también aseguró que está dispuesta a acercarse al repertorio del grupo y hasta se comprometió a aprender canciones.
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La promesa en vivo: una invitación a Palacio de Gobierno
Durante el video, Keiko Fujimori se refirió a BTS como “un gran grupo musical coreano” y explicó que le pidieron comprometerse públicamente con una recepción oficial cuando aterricen en el país.
“Vamos a estar atentos a su llegada, sí. Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Sí, yo me acuerdo de mi promesa. No se preocupen, chicas”, comentó.
En su mensaje, la presidenta electa también mencionó una iniciativa atribuida a fans del grupo: “Sé también que están plantando árboles a la salida del aeropuerto, ¿no? Me han dicho que eso es una iniciativa de las fans de BTS para que cuando ellos salgan pues puedan ver más bonita nuestra ciudad”, señaló.
“Primero que nos confirmen las fechas”: el anuncio y el objetivo de acercar a las fans
Fujimori precisó que espera una confirmación previa antes de avanzar con la invitación. “Bueno, primero que nos confirmen las fechas. Este, y por supuesto que los vamos a invitar a esos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos, ¿no? Esa es la idea”, dijo.
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En ese tramo, presentó la recepción como un gesto orientado al público seguidor del grupo y no solo como una formalidad. Su planteamiento fue claro: que las fans tengan la posibilidad de un momento de cercanía con los integrantes, bajo un esquema institucional.
“Me voy a aprender”: el compromiso con sus canciones
Además de la invitación, Keiko Fujimori hizo una confesión y una promesa. Admitió que no conoce aún las canciones de BTS, pero dijo que empezará a escucharlas con recomendaciones del público.
“Yo no me sé sus canciones, todavía. Voy a empezar a escucharlos, a ver qué canciones me recomiendan. Y después, voy a seguir sus recomendaciones. Dos canciones me voy a aprender. Muy bien”, comentó.
La frase se volvió uno de los momentos más comentados de su transmisión, por el tono cercano y por la intención de alinearse con un fenómeno pop que moviliza a miles de seguidores en el país.
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BTS y la expectativa por Lima: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”
La promesa de Fujimori coincidió con un clima de entusiasmo que el propio grupo alimentó en una transmisión en vivo reciente. En ese espacio, RM, Jimin, V y J-Hope mencionaron a Perú como un destino que esperan visitar y una frase se viralizó: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”.
En el mismo live, RM enumeró países de la región con una lista breve: “Chile, Brasil, Perú”, mientras Jimin destacó el país como una parada que le genera especial ilusión. “Tengo muchas expectativas por Perú, de verdad”, comentó, antes de reiterar el mensaje que circuló en redes.
La conversación incluyó además una referencia que los fans interpretaron como guiño turístico, cuando V mencionó “Colombia, Machu Picchu”, y se habló de la posibilidad de visitar lugares icónicos durante la estadía.
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Los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos
Con la llegada de octubre en el horizonte, el ARMY peruano ya se organiza alrededor de las tres fechas anunciadas: 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con sede en el Estadio San Marcos.
En ese contexto, se mencionó también un dato sobre la demanda durante la preventa: Ticketmaster reportó “más de 521 mil usuarios” intentando acceder a los boletos para las fechas en Lima, lo que impulsó la decisión de sumar un tercer show.
A partir de esa confirmación, el fandom empezó a coordinar traslados desde regiones, puntos de encuentro, fan projects y guías de ingreso, con la idea de convertir los conciertos en una experiencia colectiva.
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