Conoce los electrodomésticos que generan ‘consumo fantasma’ al permanecer enchufados, según Osinergmin, y cómo reducir el gasto de luz

Osinergmin advierte sobre el consumo residual de electricidad en electrodomésticos que permanecen enchufados aunque estén apagados en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los feriados por Fiestas Patrias, muchas familias optan por salir de sus viviendas durante varios días. Ese escenario incrementa la importancia de adoptar medidas preventivas relacionadas con el uso de la electricidad y del gas, con el propósito de reducir riesgos y evitar gastos innecesarios en los hogares.

Entre las recomendaciones difundidas para este periodo, destaca la necesidad de revisar el estado de los artefactos eléctricos antes de salir, así como verificar que los sistemas vinculados al suministro de gas permanezcan correctamente cerrados. Estas acciones también permiten disminuir el consumo de energía cuando la vivienda permanece desocupada.

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En ese contexto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) recordó que varios equipos eléctricos continúan utilizando electricidad pese a permanecer apagados, siempre que sigan conectados al tomacorriente. Esta situación recibe el nombre de “consumo fantasma” y representa un gasto permanente que suele pasar desapercibido.

Osinergmin recomienda desconectar equipos antes de salir de casa

Osinergmin informó que desconectar los equipos eléctricos que no permanecerán en uso constituye una medida sencilla para reducir el consumo innecesario de electricidad durante la ausencia de los ocupantes de una vivienda.

Según la entidad, diversos aparatos continúan utilizando energía incluso cuando permanecen apagados, siempre que sigan conectados a la red eléctrica. Entre ellos figuran televisores, módems de internet, hornos microondas, equipos de sonido, cafeteras y cargadores.

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El organismo explicó que este fenómeno, conocido como “consumo fantasma”, incrementa el gasto reflejado en el recibo de electricidad debido al consumo permanente de esos dispositivos. Por esa razón, aconsejó retirar los enchufes antes de iniciar un viaje.

Otra alternativa consiste en utilizar regletas o supresores de picos con interruptor. Estos dispositivos permiten desconectar varios equipos mediante un solo botón, lo que facilita el corte del suministro eléctrico de forma rápida y segura.

Aplicación Facilito permite consultar precios de combustibles

Una imagen que simula una cocina muestra electrodomésticos y dispositivos conectados a la corriente, indicando la alerta de Osinergmin sobre su consumo de energía en modo de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizarán un vehículo particular durante los desplazamientos por Fiestas Patrias, Osinergmin recordó la disponibilidad de la aplicación gratuita Facilito, compatible con dispositivos Android e iOS.

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La plataforma permite consultar en tiempo real los precios de los combustibles en grifos y estaciones de servicio de todo el país. Además, presenta la información mediante un mapa que facilita la ubicación de los establecimientos cercanos y la comparación de precios.

La aplicación también incorpora datos sobre establecimientos autorizados para la venta de balones de gas. A ello se suma la posibilidad de reportar inconvenientes relacionados con los servicios de electricidad y gas natural, según informó la entidad.

Dentro de las recomendaciones preventivas, Osinergmin señaló la importancia de comprobar que las perillas de la cocina permanezcan apagadas antes de salir del domicilio.

En los hogares que utilizan balones de gas, la entidad indicó que también resulta necesario verificar que la perilla o palanca del regulador permanezca en posición de cerrado. Esta revisión permite disminuir el riesgo de posibles fugas durante el tiempo que la vivienda permanezca sin ocupantes.

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Para resolver consultas adicionales, Osinergmin indicó que la ciudadanía puede obtener información mediante su portal institucional, la línea gratuita 1840 y sus canales oficiales en redes sociales.

Los electrodomésticos con mayor consumo eléctrico

Osinergmin también difundió cuáles son los equipos domésticos que requieren una mayor cantidad de energía en los hogares peruanos.

De acuerdo con la entidad, la cocina eléctrica de cuatro hornillas ocupa el primer lugar con un consumo que puede alcanzar los 4500 vatios. Le sigue la ducha eléctrica, cuyo consumo llega a 3500 vatios.

En la relación también aparecen la secadora, con 1200 vatios; el horno microondas, con 1100 vatios; y la plancha, cuyo consumo alcanza los 1000 vatios.

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Conocer la demanda energética de estos aparatos permite identificar cuáles representan una mayor incidencia en el consumo eléctrico del hogar y facilita la adopción de medidas para utilizarlos de forma más eficiente.

Medidas para reducir el consumo de electricidad en casa

Varios electrodomésticos pueden fallar si se dejan conectados por mucho tiempo. Descubre cuáles requieren mayor atención y cómo evitar accidentes eléctricos en casa. (Freepik)

Entre las recomendaciones difundidas por Osinergmin figura el reemplazo de focos tradicionales por focos ahorradores, debido a que estos consumen hasta un 80 % menos de electricidad. La entidad también aconsejó apagar las luces que no resulten necesarias y aprovechar la iluminación natural durante el día.

Respecto al uso de televisores y computadoras, sugirió apagar monitores y estabilizadores cuando no se utilicen, además de evitar dejar el televisor encendido durante las horas de descanso. También recomendó revisar el manual de usuario o la información ubicada en la parte posterior de cada equipo para conocer su potencia eléctrica.

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En relación con la terma eléctrica, la entidad indicó que resulta conveniente encenderla únicamente cuando sea necesaria y mantener el termostato entre 45 y 50 grados Celsius, con el propósito de optimizar el consumo de energía.

Para el uso de la plancha, Osinergmin aconsejó reunir varias prendas antes de iniciar la sesión de planchado. Asimismo, recomendó utilizar planchas a vapor, seleccionar la temperatura adecuada según el tipo de tela y evitar emplear este aparato para secar ropa, debido al incremento del consumo eléctrico que ello genera.

En el caso del refrigerador, la entidad sugirió reducir la frecuencia de apertura de la puerta, comprobar el estado de los sellos y evitar introducir alimentos calientes. También recordó la importancia de revisar el manual del equipo para conocer sus características de consumo energético y utilizarlo de forma más eficiente.

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