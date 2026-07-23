Yahaira Plasencia abre la puerta a la reconciliación con Magaly Medina y revela su única exigencia: “Solo quiero disculpas, no dinero”

Yahaira Plasencia y Magaly Medina sonríen en la misma imagen, reflejando el actual diálogo sobre las condiciones de una potencial conciliación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que uno de los enfrentamientos más mediáticos de la farándula peruana llegue a su fin parece estar cada vez más cerca. Yahaira Plasencia sorprendió al revelar que sostuvo una reunión cara a cara con Magaly Medina, en medio del proceso judicial que ambas mantienen desde el 2024. Lejos de mostrarse confrontacional, la intérprete aseguró que su intención es dejar atrás el conflicto, siempre que exista un reconocimiento de lo ocurrido y se pueda construir un acuerdo basado en el respeto mutuo.

La cantante se pronunció a un medio conocido, donde confirmó que el proceso legal continúa su curso y que actualmente ambas partes se encuentran en plena etapa de juicio oral. Sin embargo, explicó que recientemente tuvieron la oportunidad de conversar personalmente con la finalidad de explorar una conciliación que beneficie a ambas.

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¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

Yahaira confirma que el proceso judicial contra Magaly sigue en marcha

Consultada sobre el estado de la demanda luego del fallecimiento de su abogado, el doctor Paredes, la artista aclaró que el caso nunca quedó paralizado y que continúa avanzando dentro del Poder Judicial.

“No, todavía sigue. La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, manifestó a Trome.

Con estas declaraciones, Yahaira Plasencia dejó en claro que el diálogo no significa que el proceso haya terminado, sino que existe la voluntad de ambas partes para encontrar una salida consensuada antes de que el juicio concluya.

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¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

La única condición de Yahaira para retirar la demanda: “Solo quiero disculpas”

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue que descartó cualquier interés económico en este proceso. La salsera aseguró que nunca ha buscado obtener una compensación monetaria y que su principal objetivo es recuperar su imagen.

“He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario. Yo no necesito dinero porque soy una mujer que trabaja desde muy joven. También desistiría de la demanda y, a partir de ese momento, si se firma un acuerdo de conciliación, ambas nos tratemos con el respeto que, desde un inicio, creo que debió existir”, sostuvo al medio en cuestión.

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¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

La cantante explicó que este acercamiento busca enviar un mensaje positivo en un contexto donde los enfrentamientos públicos suelen escalar rápidamente.

“Se está priorizando el lado humano y el respeto, porque ambas somos mujeres exitosas, cada una en su rubro. Con esta acción también queremos dar un mensaje a la sociedad de que se puede llevar la fiesta en paz. Hoy, con tantas cosas que pasan, uno tiene que pensar mejor y entender que la vida dura un segundo. Esperemos llegar a un buen acuerdo con la señora Magaly”, añadió a Trome.

¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

Así fue la reunión entre Yahaira, Magaly Medina y sus abogados

La intérprete también reveló algunos detalles del encuentro que sostuvo con la conductora de televisión, precisando que la conversación no fue privada, sino que contó con la presencia de representantes de ambas partes.

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“Nos hemos reunido con Magaly, su productor Patrick y nuestros abogados. Hemos podido conversar y esperemos conciliar. Además, la jueza también nos lo ha pedido”, explicó.

De acuerdo con sus palabras, el acercamiento responde también a una recomendación realizada dentro del propio proceso judicial, donde la conciliación representa una alternativa antes de llegar a una sentencia.

¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

¿Yahaira volverá al programa de Magaly Medina?

La posibilidad de que la cantante vuelva a aparecer en el programa de la periodista también fue puesta sobre la mesa durante la entrevista. Si bien no confirmó que ello vaya a ocurrir, reconoció que sería un gesto importante si finalmente ambas logran superar sus diferencias.

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“No sé cómo será esa parte, pero sería un gran mensaje. En estos dos años he pasado momentos muy complicados con mi familia por temas de salud. La vida es un segundo; estamos aquí solamente de pasada y creo que esa pasadita tiene que ser haciendo cosas buenas, sin tener rencor en el corazón y viviendo en paz”, comentó.

Estas palabras reflejan un cambio en el discurso de la artista, quien aseguró que las experiencias personales vividas en los últimos años modificaron su forma de afrontar los conflictos.

¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

“No tengo un corazón negro”: Yahaira habla sobre el perdón

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Yahaira Plasencia explicó por qué está dispuesta a dejar atrás el proceso judicial, siempre que exista un reconocimiento por parte de Magaly Medina.

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“Yo busco eso. Quiero vivir mi vida tranquila y no tengo un corazón negro como para desearle el mal a otras personas. Creo que sí se equivocó, se extralimitó, y lo importante es que lo reconozca a nivel nacional, lleguemos a un acuerdo y todo se cierre en paz”, expresó.

¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.

Yahaira destaca la actitud de Magaly durante el encuentro

Al finalizar la conversación, la intérprete tuvo palabras positivas hacia la conductora de televisión y resaltó el trato recibido durante la reunión.

Cuando el entrevistador le comentó que Magaly Medina es una mujer inteligente que sabrá manejar la situación, Yahaira respondió afirmativamente.

“Sí. Cuando me reuní con ella, todo fue muy bien. Fue muy respetuosa y tuvimos una conversación muy amena”, señaló.

¿Habrá reconciliación? Yahaira Plasencia cuenta cómo fue su cara a cara con Magaly Medina. Captura: IG.