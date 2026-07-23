Perú

Magistrado del TC señala que no aún no hay “pronunciamiento público” sobre posible liberación de Ollanta Humala

Manuel Monteagudo afirmó que el tribunal todavía no ha hecho oficial ninguna decisión, pese a que un informe periodístico reveló que el pleno votó a favor del hábeas corpus presentado por el expresidente

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La eventual decisión también podría beneficiar a Nadine Heredia, aunque deberá solicitar su aplicación ante el Poder Judicial
La eventual decisión también podría beneficiar a Nadine Heredia, aunque deberá solicitar su aplicación ante el Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Monteagudo, afirmó este miércoles que aún no existe “un pronunciamiento” oficial sobre la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente Ollanta Humala, quien cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de dinero debido a los aportes que la empresa brasileña Odebrecht entregó a sus campañas electorales.

“Todavía no tenemos un pronunciamiento que es público”, dijo en diálogo con Canal N, pese a que previamente El Comercio, con base en fuentes oficiales, informó que el pleno del TC sesionó y votó a favor de Humala.

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De acuerdo con el diario, la decisión se adoptó por mayoría, con cinco votos a favor y dos en contra, lo que abre la posibilidad de una eventual excarcelación del exmandatario, quien busca recuperar su libertad luego de que la Justicia archivara procesos por hechos similares contra la hoy presidenta electa Keiko Fujimori y el exgobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Los Humala Heredia enfrentan otra investigación. (Foto: Andina)
La eventual decisión también podría beneficiar a Nadine Heredia, aunque deberá solicitar su aplicación ante el Poder Judicial

Según el medio, el TC concluyó que Humala no debió ser procesado ni sentenciado por lavado de activos, debido a que ese delito no estaba tipificado con ese alcance cuando ocurrieron los hechos relacionados con los aportes que recibió el Partido Nacionalista durante las campañas de 2006 y 2011.

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La decisión, que se difundiría “esta semana”, también podría beneficiar a la ex primera dama Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión y asilada en Brasil, siempre que presente el pedido correspondiente ante el Poder Judicial, de acuero con el mismo medio. Además, Humala afronta otros procesos judiciales vinculados a los casos “Gasoducto Sur” y “Madre Mía”.

El exmandatario fue condenado por lavado de dinero tras no declarar los fondos que Odebrecht aseguró haber entregado para financiar su campaña presidencial de 2011. En cambio, Fujimori y Kuczynski quedaron libres de procesos similares por ocultar aportes económicos de distintas entidades para financiar sus campañas, entre ellas la propia constructora brasileña.

Magistrado del TC afirma que aún no existe un pronunciamiento público sobre el hábeas corpus de Ollanta Humala
Magistrado del TC afirma que aún no existe un pronunciamiento público sobre el hábeas corpus de Ollanta Humala

El argumento dispuesto por el TC en el caso de Fujimori es que en el momento de los hechos, para acreditar el delito de lavado de dinero, el receptor de los fondos debía conocer el origen ilícito del dinero, lo que la Fiscalía no ha podido hasta el momento reunir indicios de que los políticos sabían que el dinero procedía de la Caja B de Odebrecht destinada para sobornos y pagos irregulares.

Ese mismo criterio sustentó el sobreseimiento del proceso seguido contra Kuczynski.

Humala se encuentra actualmente recluido en la prisión de Barbadillo, conocida como la cárcel de los exmandatarios peruanos, al albergar exclusivamente a exgobernantes del país. Allí estuvo Alberto Fujimori (1990-2000) y actualmente también están recluidos Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

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