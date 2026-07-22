Perú

Mandato de José Balcázar termina el 26 de julio y no entregará banda presidencial a Keiko Fujimori: ¿a quién le corresponde?

El nuevo Congreso bicameral se instalará el 27 de julio. Ese día, Balcázar acudirá al Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial, un paso protocolar obligatorio antes de la ceremonia de investidura

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Un hombre de lentes en blanco y negro con banda presidencial y micrófono, una mujer sonriente a color en un podio, y una banda presidencial doblada en un círculo
José María Balcázar y Keiko Fujimori flanquean una banda presidencial peruana, simbolizando el traspaso de mando presidencial en Perú. (Infobae Perú)

El mandato de José María Balcázar como presidente encargado de la República del Perú concluirá el próximo domingo 26 de julio, dos días antes de la ceremonia oficial del 28 de julio, lo que hace imposible que sea él quien entregue la banda presidencial a la presidenta electa Keiko Fujimori en el acto de investidura. La situación, inédita en el calendario político reciente, abre una pregunta de orden constitucional: ¿quién asumirá ese rol en su lugar?

La respuesta está en el Parlamento. Al tratarse de un Congreso bicameral —reinstaurado este año tras más de tres décadas de unicameralismo—, el encargado de imponer la banda presidencial a Fujimori será el presidente de la Cámara de Senadores, cargo cuya elección está prevista para el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo, el mismo día en que concluye el mandato de Balcázar. A las 2:00 p. m., los senadores elegirán por voto secreto a su mesa directiva, integrada por un presidente y tres vicepresidentes, quienes presidirán esa cámara durante el primer año del periodo parlamentario 2026-2031.

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presidente del Perú José María Balcazar haciendo gesto con las manos
Las gratificaciones de los CAS no se pagarían completas. Gobierno de José María Balcázar busca aplicar gradualidad a la norma aprobada. - Crédito Presidencia

¿Por qué Balcázar no llega al 28 de julio?

La particularidad de la situación radica en la naturaleza del cargo que ejerce Balcázar. A diferencia de un presidente electo por sufragio popular, cuyo mandato constitucional está fijado del 28 de julio al 28 de julio del año en que se realizan las elecciones, Balcázar ocupa la presidencia en calidad de encargado y, a la vez, mantiene su condición de congresista de la República. Esa doble condición determina el límite de sus funciones.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, notificó formalmente a Balcázar, mediante un oficio, que su periodo presidencial finaliza el 26 de julio, según el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios. En ese documento, Rospigliosi le comunicó que deberá acudir al Palacio Legislativo el lunes 27 de julio, a las 9:00 a. m., para formalizar la entrega de la insignia presidencial ante el presidente del Congreso, conforme al procedimiento establecido para la transmisión del mando.

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El documento precisó que la medida responde a la necesidad de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país. La entrega de la banda, en ese sentido, no es un acto político discrecional, sino un paso protocolar obligatorio que cierra formalmente el ejercicio del poder ejecutivo de quien lo ostentaba.

Documento oficial del Congreso de la República de Perú con membrete, texto y una firma de Fernando Rospigliosi dirigida a José María Balcázar
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República de Perú, firma la carta que notifica al Presidente José María Balcázar la culminación de su mandato el 26 de julio de 2026.

¿Qué pasaría si se tratara de un presidente electo?

El escenario sería distinto si Balcázar hubiera llegado a la presidencia por elección directa. En ese caso, la Constitución Política del Perú —en su artículo 116— establece que el presidente de la República presta juramento y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realizan las elecciones, con un mandato de cinco años.

Un presidente electo, por tanto, tiene el derecho y la obligación constitucional de mantenerse en el cargo hasta esa fecha, presidir la Misa y Te Deum en la mañana del 28 de julio —en representación del Estado, dado que el nuevo mandatario aún no ha jurado— y luego trasladarse al Congreso para entregar la banda presidencial al término de su mensaje a la nación. Solo después de ese acto asume formalmente el nuevo jefe de Estado.

Balcázar, al no tener ese respaldo constitucional de origen electoral, no puede extender sus funciones más allá del 26 de julio. Su rol como encargado tiene un límite temporal preciso, ligado a la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio, fecha en la que los senadores y diputados electos para el periodo 2026-2031 iniciarán formalmente sus funciones.

José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.
José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.

Presidente del Senado, figura central del protocolo

La reinstauración de la bicameralidad en el Perú —aprobada tras más de dos décadas de debate constitucional— introduce una variable que no se veía en las transmisiones de mando desde 1992. Antes de la fusión del Congreso establecida en la Constitución de 1993, era el presidente del Senado quien recibía la banda presidencial del mandatario saliente y luego se la imponía al nuevo jefe de Estado.

Esa tradición republicana regresa este 2026. Según el Decreto Supremo N.° 096-2005-RE, que aprueba las normas del Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, la devolución de la banda presidencial al Congreso representa simbólicamente “devolver el mando supremo de la nación al pueblo peruano representado en el Congreso de la República”. Con el retorno del bicameralismo, ese rol recae en el presidente del Senado: recibe la insignia de manera transitoria, asume de forma simbólica la presidencia de la República y, tras tomar juramento a la presidenta electa, le impone la banda.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

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