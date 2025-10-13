Perú Deportes

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

El diario ‘El Mercurio’ dio a conocer que el técnico argentino, con pasado en la Liga 1, es el elegido por Jean Ferrari para dirigir a la selección peruana con un atractivo sueldo

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
La FPF quiere a Gustavo
La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno.

La selección peruana atraviesa una etapa de cambios luego de quedar en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026. Esto se vio reflejado en la convocatoria de Manuel Barreto para el reciente amistoso con Chile, que más allá de la derrota, dio luces de esperanza por el rendimiento colectivo y de varias individualidades.

Sin embargo, para el siguiente proceso clasificatorio, habrá otro encargado de la dirección técnica e incluso Jean Ferrari puso fecha límite para encontrarlo. Justamente, desde el país ‘sureño’ aseguraron que Gustavo Álvarez, de Universidad de Chile, es el elegido por la FPF, que pagaría millonaria cláusula.

El diario ‘El Mercurio’, en primera instancia, hizo un análisis de las recientes declaraciones del entrenador argentino, puso en duda su continuidad en el elenco ‘azul’, cuyo contrato es hasta finales de 2026: “Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes que estuve y cuando se acercó esta fecha. Que cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva y no en medio del camino, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club en donde está. Ahí veremos el futuro".

Gustavo Álvarez cuenta con dos
Gustavo Álvarez cuenta con dos títulos en Universidad de Chile: Copa Chile (2024) y Supercopa de Chile (2025). - créditos: PHOTOSPORT

Medio chileno sobre Universidad de Chile y la posible salida de Gustavo Álvarez

A partir de las palabras de Gustavo Álvarez, dicho medio se contactó con un directivo del ‘romántico viajero’ y le respondió que “son declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir".

Eso no fue todo, ya que la fuente agregó que el destino está más que decidido y se trata de una selección nacional. “Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”, indicó.

De la misma manera, ‘El Mercurio’ informó que el estratega de 52 años, que dirigió en la Liga 1 a Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022), tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares, y que la FPF está dispuesta a pagarla. Asimismo, le ofrecerían un atractivo sueldo de dos millones de dólares.

Gustavo Álvarez dirigió en Perú
Gustavo Álvarez dirigió en Perú a Sport Boys y Atlético Grau.

Jean Ferrari sobre el perfil del próximo DT de la selección peruana

El director general de fútbol de la FPFJean Ferrari, expuso en conferencia de prensa los criterios esenciales para seleccionar al nuevo entrenador de la selección peruana. El principal objetivo de la dirigencia pasa por recuperar la identidad futbolística nacional (se alejó con Juan Reynoso y Jorge Fossati), respaldada en un juego técnico, ordenado y con adaptaciones modernas. Según Ferrari, el perfil buscado debe ajustarse a ese paladar futbolístico, acompañado de cualidades como ética profesional, integridad personal y capacidad de liderazgo sobre los futbolistas.

El proceso de evaluación se basa en un sistema de puntajes que mide distintos factores, entre ellos el conocimiento del estilo de juego tradicional peruano y la disposición para sumar dinámica, potencia y fuerza al equipo. El dirigente enfatizó que la preferencia por el esquema táctico 4-3-3 responde a la historia del fútbol en el país. La versatilidad y la adaptabilidad táctica durante los partidos conforman otros requisitos clave, ya que se espera que el DT sepa ajustar estrategias en función del desarrollo de los partidos.

La búsqueda considera que el nuevo seleccionador sea capaz de impulsar un modelo que retome la esencia del fútbol local, valorando tanto la calidad técnica como la intensidad física en la competencia internacional.

Esto fue lo que dijo Ferrari en conferencia de prensa. (Video: FPF)

Temas Relacionados

Federación Peruana de FútbolJean FerrariSelección peruanaGustavo ÁlvarezU. de Chileperu-deportes

Más Noticias

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Ufuk Talay, entreandor del equipo australiano, abordó el proceso de adaptación de los refuerzos, entre ellos el futbolista peruano, y detalló los objetivos trazados para la presente temporada

DT de Sydney FC confesó

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘celeste’ se enfrentará a los ‘lobos blancos’, que clasificaron al Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a República Dominicana. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

El extremo peruano, autor de las jugadas más desequilibrantes ante la ‘roja’, aseguró que continuará trabajando para ganarse un lugar en la nueva etapa del equipo patrio

Joao Grimaldo se refirió a

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

El sexteto dirigido por Francisco Hervás no pudo mantener su buen rendimiento y cayó en sets corridos ante Atlético Atenea, que le arrebató el título en la última jornada del cuadrangular

Universitario se quedó sin corona:

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

El dorsal 18 de la escuadra ‘blanquiazul’ se mantuvo nueve temporadas ininterrumpidas en el fútbol del ‘Viejo Continente’. Días atrás, el ‘Tigre’ señaló que la repatriación de futbolistas del extranjero al torneo doméstico coincidió con su salida de la selección

Sergio Peña respondió a Ricardo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa a la

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

La promesa rota de Rafael López Aliaga: de asegurar que no postulará a la Presidencia, a renunciar para ser candidato en 2026

El primer gabinete de José Jerí: estas figuras no asumirán ninguna cartera, según el presidente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

ENTRETENIMIENTO

Edison Flores se refirió a

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

DEPORTES

DT de Sydney FC confesó

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”