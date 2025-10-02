El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″

Jean Ferrari y compañía elegirán al nuevo entrenador de la 'bicolor'. (L1 Max)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa opciones para cubrir el puesto de seleccionador nacional tras la reciente salida de Óscar Ibáñez y mira hacia el próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030. Con Jean Ferrari a la cabeza, la búsqueda ha iniciado semanas atrás.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la directiva de la federación considera con especial interés al técnico Gustavo Álvarez, actual entrenador de la Universidad de Chile, quien cuenta con experiencia previa en el fútbol peruano.

“En la Federación, sin que signifique que sea el único nombre o que lidere o que es el más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez, les está gustando mucho“, mencionó el comunicador de L1 Max.

El reportero remarcó que, hasta el momento, no se ha confirmado una reunión directa entre Ferrari y Álvarez en Chile, sobre todo porque el técnico argentino permanece en plena competencia con su club. “No sé si lo irá a ver a Gustavo Álvarez a Chile, tal vez ahora no porque está en plena competencia, en esos temas son muy cuidadosos”, añadió.

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana.

Los motivos que ponen a Gustavo Álvarez como un fuerte candidato

El nombre de Gustavo Álvarez circula en los planes de la FPF desde hace varios años. Gustavo Peralta recordó que el directorio de la federación ha evaluado al argentino en anteriores procesos de selección para el cargo de entrenador nacional, antes de las designaciones de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

“El actual directorio de la FPF, cuando hubo la posibilidad de contratar a un nuevo técnico antes de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, siempre alguien o varios del directorio puso sobre la mesa el nombre de Gustavo Álvarez, ahora me dijeron que es un nombre que no desagrada y tiene posibilidades”, precisó.

La periodista Ana Lucía Rodríguez añadió que la trayectoria de Álvarez en el balompié peruano facilita la transición a nivel de selecciones. “No sería descabellado porque el profe ya conoce al torneo y al futbolista peruano”, argumentó, haciendo énfasis en la rapidez con la que podría adaptarse al contexto actual de la selección.

Gustavo Álvarez es el actual entrenador de la Universidad de Chile. Crédito: Prensa club

El paso de Gustavo Álvarez por la Liga 1

La opción de integrar a Gustavo Álvarez a la selección peruana se sustenta en parte por su conocimiento del fútbol local. Entre 2021 y 2022, el entrenador dirigió a dos equipos en la Liga 1: Sport Boys y Atlético Grau. En su llegada a Sport Boys desde el Patronato argentino, Álvarez disputó 11 partidos, de los cuales logró cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Este rendimiento positivo fijó su perfil como técnico extranjero adaptado tanto a la liga como a sus particularidades.

Tras su salida del Callao debido a problemas administrativos, Álvarez recaló en Atlético Grau para la siguiente temporada. En el cuadro de Piura, dirigió un total de 36 encuentros, sumando 15 triunfos, 10 empates y 11 caídas, posición que le permitió finalizar en el tercer lugar del Torneo Clausura. Esta campaña consolidó su imagen como un técnico eficaz y adaptable, condiciones que la FPF valora de cara a los futuros retos internacionales.

Posteriormente, el entrenador argentino incursionó en el fútbol chileno, donde obtuvo su primer título de Primera División conduciendo a Huachipato. Más adelante, asumió la dirección técnica de la Universidad de Chile, institución con la que se adjudicó la Copa de Chile y la Supercopa de Chile en campañas distintas. Su experiencia en contextos competitivos y su historial de resultados refuerzan el interés por sumarlo al banquillo peruano, una consideración central según destacaron varios panelistas y reporteros deportivos.

El entrenador argentino dio tajante respuesta y aseguró que está totalmente enfocado en su presente con la U. de Chile. (Video: Jax Latin Media)

Declaraciones de Gustavo Álvarez sobre una posible llegada a Perú

La actuación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025 permitió que Gustavo Álvarez vuelva recientemente al país como visitante, enfrentando a Alianza Lima en la ida de los cuartos de final, compromiso que terminó empatado sin goles en Matute. A su llegada a Perú, el estratega fue consultado directamente por la prensa deportiva sobre los rumores que lo vinculan como candidato para liderar el plantel nacional. Su respuesta no dejó dudas respecto a su presente profesional: “Estoy cien por ciento enfocado en la U”, afirmó.

Más allá de limitarse a responder sobre su situación contractual, Álvarez manifestó su aprecio por el país y por su experiencia previa en Sport Boys y Atlético Grau. “Me gusta mucho volver al Perú. Hay gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Acá en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido”, sentenció.