Perú Deportes

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″

Jean Ferrari tuvo su primer viaje a Argentina para reunirse con técnicos y ahora podría partir a Brasil

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Jean Ferrari y compañía elegirán al nuevo entrenador de la 'bicolor'. (L1 Max)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa opciones para cubrir el puesto de seleccionador nacional tras la reciente salida de Óscar Ibáñez y mira hacia el próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030. Con Jean Ferrari a la cabeza, la búsqueda ha iniciado semanas atrás.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la directiva de la federación considera con especial interés al técnico Gustavo Álvarez, actual entrenador de la Universidad de Chile, quien cuenta con experiencia previa en el fútbol peruano.

En la Federación, sin que signifique que sea el único nombre o que lidere o que es el más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez, les está gustando mucho“, mencionó el comunicador de L1 Max.

El reportero remarcó que, hasta el momento, no se ha confirmado una reunión directa entre Ferrari y Álvarez en Chile, sobre todo porque el técnico argentino permanece en plena competencia con su club. “No sé si lo irá a ver a Gustavo Álvarez a Chile, tal vez ahora no porque está en plena competencia, en esos temas son muy cuidadosos”, añadió.

El candidato de la FPF
El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana.

Los motivos que ponen a Gustavo Álvarez como un fuerte candidato

El nombre de Gustavo Álvarez circula en los planes de la FPF desde hace varios años. Gustavo Peralta recordó que el directorio de la federación ha evaluado al argentino en anteriores procesos de selección para el cargo de entrenador nacional, antes de las designaciones de Juan ReynosoJorge Fossati y Óscar Ibáñez.

“El actual directorio de la FPF, cuando hubo la posibilidad de contratar a un nuevo técnico antes de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, siempre alguien o varios del directorio puso sobre la mesa el nombre de Gustavo Álvarez, ahora me dijeron que es un nombre que no desagrada y tiene posibilidades”, precisó.

La periodista Ana Lucía Rodríguez añadió que la trayectoria de Álvarez en el balompié peruano facilita la transición a nivel de selecciones. “No sería descabellado porque el profe ya conoce al torneo y al futbolista peruano”, argumentó, haciendo énfasis en la rapidez con la que podría adaptarse al contexto actual de la selección.

Gustavo Álvarez es el actual
Gustavo Álvarez es el actual entrenador de la Universidad de Chile. Crédito: Prensa club

El paso de Gustavo Álvarez por la Liga 1

La opción de integrar a Gustavo Álvarez a la selección peruana se sustenta en parte por su conocimiento del fútbol local. Entre 2021 y 2022, el entrenador dirigió a dos equipos en la Liga 1Sport Boys y Atlético Grau. En su llegada a Sport Boys desde el Patronato argentino, Álvarez disputó 11 partidos, de los cuales logró cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Este rendimiento positivo fijó su perfil como técnico extranjero adaptado tanto a la liga como a sus particularidades.

Tras su salida del Callao debido a problemas administrativos, Álvarez recaló en Atlético Grau para la siguiente temporada. En el cuadro de Piura, dirigió un total de 36 encuentros, sumando 15 triunfos, 10 empates y 11 caídas, posición que le permitió finalizar en el tercer lugar del Torneo Clausura. Esta campaña consolidó su imagen como un técnico eficaz y adaptable, condiciones que la FPF valora de cara a los futuros retos internacionales.

Posteriormente, el entrenador argentino incursionó en el fútbol chileno, donde obtuvo su primer título de Primera División conduciendo a Huachipato. Más adelante, asumió la dirección técnica de la Universidad de Chile, institución con la que se adjudicó la Copa de Chile y la Supercopa de Chile en campañas distintas. Su experiencia en contextos competitivos y su historial de resultados refuerzan el interés por sumarlo al banquillo peruano, una consideración central según destacaron varios panelistas y reporteros deportivos.

El entrenador argentino dio tajante respuesta y aseguró que está totalmente enfocado en su presente con la U. de Chile. (Video: Jax Latin Media)

Declaraciones de Gustavo Álvarez sobre una posible llegada a Perú

La actuación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025 permitió que Gustavo Álvarez vuelva recientemente al país como visitante, enfrentando a Alianza Lima en la ida de los cuartos de final, compromiso que terminó empatado sin goles en Matute. A su llegada a Perú, el estratega fue consultado directamente por la prensa deportiva sobre los rumores que lo vinculan como candidato para liderar el plantel nacional. Su respuesta no dejó dudas respecto a su presente profesional: “Estoy cien por ciento enfocado en la U”, afirmó.

Más allá de limitarse a responder sobre su situación contractual, Álvarez manifestó su aprecio por el país y por su experiencia previa en Sport Boys y Atlético Grau. “Me gusta mucho volver al Perú. Hay gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Acá en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido”, sentenció.

Temas Relacionados

Jean FerrariFPFGustavo ÁlvarezSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto

El técnico interino de la ‘bicolor’ presentó su nómina oficial para encarar la fecha FIFA de octubre, con algunas sorpresas incluidas

Lista de convocados de Perú

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Se inició el primer tiempo. El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs Boca Juniors

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El futbolista de Universitario fue interrogado sobre su vuelta a la selección peruana y ofreció una respuesta sorpresiva respecto a la convocatoria inicial de Manuel Barreto

La revelación de Edison Flores

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

El exdelantero peruano compartió vestuario con el mediocampista en Schalke 04 y ahora estarán juntos en un programa de ‘Enfocados’. El ‘10 de la calle’ prometió más figuras europeas en su podcast

Jefferson Farfán se reencontró con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Ministros en campaña? Juan José

¿Ministros en campaña? Juan José Santiváñez y César Vásquez se exhibieron en actos multitudinarios con miras a las Elecciones 2026

Ministro César Vásquez confirma que evalúa su salida del gabinete Arana para postular al Senado por APP: “Soy un político”

Rechazan citar a declarar a Patricia Benavides, Marita Barreto y Harvey Colchado en el juicio a Pedro Castillo

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson desata polémica tras

Francisca Aronsson desata polémica tras critica contra OnlyFans: “Es denigrante, no todas las profesiones se tienen que respetar”

Flavia López empezó con éxito el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Hijo de Álamo Pérez Luna le dedica emotivo mensaje al conductor por el Día del Periodista: “Te extraño mucho, viejito”

Interpol vuelve a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

DEPORTES

Alianza Lima vs Boca Juniors

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: canal TV online del debut ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores Femenina 2025