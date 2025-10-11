Manuel Barreto reveló la reacción de los jugadores peruanos tras derrota ante Chile y elogió a Felipe Chávez: “Tiene mucha calidad”

Manuel Barreto ofreció una conferencia de prensa luego de perder ante Chile (2-1) en lo que fue su debut al mando de la selección peruana. El técnico interino habló de muchos temas, entre ellos el dolor por la remontada, la reacción de sus jugadores tras el final y la participación de Felipe Chávez.

En primera instancia, el DT nacional compartió su sentir por perder en la última jugada con un autogol de Matías Lazo. Si bien reconoció que se vio afectado por no conseguir un triunfo o al menos un empate, destacó la entrega y el juego de su elenco con tan pocos días de entrenamiento.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada, duele, pero mi dolor era sobre todo porque no lo merecieron, no cambia absolutamente el orgullo que siento de haber estado estos días con ellos, de cómo se han entregado, de cómo con tan pocos entrenamientos han logrado mostrar lo que han mostrado, un equipo nuevo, de la manera que lo han hecho, con la personalidad con la que han jugado, es un equipo que promedia los 24 años de edad, que ha tenido varios debuts y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que he podido ver la identidad que nosotros necesitamos para competir”, expresó.

La ‘Muñeca’ se mostró contento porque sus dirigidos pudieron plasmar su idea de juego en la cancha del estadio Bicentenario de La Florida y aseguró que la ‘bicolor’ dio un paso importante con este recambio de jugadores de cara a las próximas competiciones.

“Me refiero por supuesto al juego cuando podemos progresar con pases, pero también entendiendo el fútbol moderno y un poco el plan de juego que teníamos de salir rápido con transiciones por los costados, la sensación siempre es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por lo que han hecho los chicos, que han sembrado y han dado un paso hacia adelante, un paso fuerte en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, acotó.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

La reacción de los jugadores peruanos tras perder ante Chile

Por otro lado, Manuel Barreto reveló cuál fue la reacción de los jugadores de la selección peruana luego de perder ante Chile. El estratega nacional citó a dos jugadores en específico, Alex Valera y Anderson Santamaría, los cuales levantaron los ánimos de los más chicos.

“El mensaje de Alex (Valera) como uno de los líderes de la selección, lo mismo que Santamaría, era de levantar la cabeza, de valorar el partido que han hecho los chicos, de valorar el partido que se ha jugado, el ritmo que se ha competido, creo que ha sido un partido extraordinario y muy divertido de ver para el espectador, con situaciones de gol y mucho ritmo. Alex y los demás compañeros que les comentaban era levantar la cabeza por el partido que hicieron”, detalló.

La selección peruana terminó la fecha FIFA de octubre con una derrota ante Chile.

Los elogios para Felipe Chávez

Finalmente, Barreto se deshizo en elogios hacia uno de los debutantes de la selección peruana: Felipe Chávez. El entrenador de la ‘blanquirroja’ valoró la predisposición del canterano del Bayern Múnich, quien sufrió algunos contratiempos en su llegada al país.

“Felipe, la verdad que muy contento de conocerlo, de tenerlo acá, no ha sido fácil venir de tan lejos, han tenido algunos una pérdida de vuelos, algunas complicaciones con el cambio de horario, le ha afectado un poquito al inicio, pero ha tenido predisposición y unas ganas muy grandes, tiene mucha calidad conjuntamente con Max (Castro) que son chicos de 18 y 17 años, que están hoy jugando y esperemos con el tiempo, sobre todo siguiendo bien en sus clubes, mereciendo la oportunidad, van a continuar creciendo y pudiendo participar de este proceso”, cerró.

