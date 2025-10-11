Perú Deportes

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

El defensor peruano marcó en propia puerta en la última jugada del partido, al intentar despejar un balón dentro del área. Fue el 2-1 definitivo que le dio la victoria a la ‘roja’ en Santiago

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Matías Lazo anota en propio arco para el Chile 2-1 Perú. América TV

La selección peruana sufrió este viernes 10 de octubre una dolorosa derrota en su visita a Santiago tras caer 2-1 ante Chile en un amistoso internacional FIFA, disputado como parte de la preparación para el próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. El resultado dejó un sabor amargo, especialmente por la forma en la que se resolvió el partido: un autogol de Matías Lazo en el último minuto del enfrentamiento.

El encuentro fue intenso y parejo desde el arranque. Perú, bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto, mostró una alineación renovada con varios jóvenes que buscan ganarse un lugar en la nueva etapa de la ‘blanquirroja’. Uno de ellos fue precisamente Lazo, lateral de gran proyección, quien había tenido una actuación correcta en la contienda hasta la fatídica jugada final.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en un empate 1-1, un centro peligroso al área peruana generó desconcierto en la defensa nacional. Gonzalo Tapia, tras sacarse de encima a dos jugadores de la ‘bicolor’, lanzó un balón con mucha intención hacia el arco protegido por Diego Enríquez, quien esperaba atento para intervenir.

Sin embargo, en el afán por despejar el esférico y evitar un remate peligroso, Matías Lazo terminó desviando el balón hacia su propia portería, dejando sin reacción al guardameta de Sporting Cristal y sentenciando la victoria chilena en los descuentos. Este autogol fue un golpe duro para Perú, que venía buscando mantener el empate hasta el final.

La ‘roja’, jugando como local en el Estadio Bicentenario de La Florida, celebró con entusiasmo un triunfo que le costó mucho esfuerzo obtener. Por su parte, en el bando peruano se vivió un momento de frustración y tristeza, conscientes de que ese error fue decisivo para el resultado final. Tras la desafortunada jugada, ya no hubo tiempo para más y el árbitro dio por concluido el encuentro, dejando el marcador definitivo 2-1 a favor de los ‘mapochinos’.

