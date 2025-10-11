Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

El periodista deportivo se refirió a la poca participación del canterano del Bayern Múnich en la derrota ante Chile. (Playzon Bet)

La selección peruana sufrió una dura derrota ante Chile en el amistoso por fecha FIFA. El conjunto nacional comenzó ganando con un golazo de César Inga, sin embargo, la ‘roja’ le remontó el marcador en la última jugada por un desafortunado tanto en propia puerta de Matías Lazo.

Más allá del resultado negativo, este partido marcó el estreno de Manuel Barreto como técnico interino y también de otros futbolistas en la escuadra mayor. El propio Lazo, Diego Enríquez, Maxloren Castro y Felipe Chávez sumaron sus primeros minutos. Aunque el debut de este último jugador en mención desató la polémica.

El popular ‘Pippo’ ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Jairo Concha y no tuvo mucha participación en el juego. Muchos hinchas asociaron su poco contacto con el balón con el hecho de que sus compañeros no querían dárselo, a pesar de tenerlo como opción de pase.

El periodista deportivo Pedro García en su programa de Youtube ‘Pedro Responde’ analizó este hecho que ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Para el comunicador, no es que los jugadores de la selección peruana no hayan querido darle la pelota al canterano del Bayern Múnich, sino que la situación no lo permitía.

“Estuvo tan poquito rato que no me atrevo a hacer un juicio de valor de lo que hizo Chávez. Lo que sí me atrevo a decir es a veces no es que no te la quieran dar, es que no te la pueden dar, Perú no tenía la pelota, no es que haya tenido una sucesión de pases, y ahí está Chávez y no se la querían dar”, comenzó.

García insistió que la selección peruana no contó con la posesión del balón durante los minutos que Felipe Chávez se encontró en la cancha del estadio Bicentenario de La Florida, por lo que era casi imposible que los jugadores de la ‘blanquirroja’ se asocien con el debutante.

“Perú no tenía la pelota y si no tenía la pelota, dependía de una recuperación y del que la recuperara se la tirara a Chávez y eso no es tan fácil. Chávez puede pedir la pelota teniendo Perú la pelota, en consecuencia de tenerla, desmarcarse y recibir, no es el caso, Perú no tenía la pelota”, sentenció.

Las próximas oportunidades para Felipe Chávez en la selección peruana

Felipe Chávez sumó sus primeros minutos con la selección peruana y todo hace indicar que no sean los útlimos. Sus próximos desafíos serían en el siguiente mes y en el continente donde él ha permanecido durante toda su vida: Europa.

Tras el encuentro ante Chile, Perú viajará para disputar un amistoso ante Rusia, programado para el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo. El horario sigue pendiente de confirmación.

Además, el equipo nacional tiene agendado otro compromiso en suelo ruso: enfrentará nuevamente a Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, partido que tampoco tiene horario definido.

Los dos amistosos de Perú en la fecha FIFA de noviembre.

El técnico Manuel Barreto podría darle más oportunidades a ‘Pippo’ en estos dos cotejos ante los chilenos y rusos. Por el momento, el joven mediocampista deberá regresar a Alemania para sumarse a las inferiores del Bayern Múnich.

Todo dependerá del entrenador interino si lo vuelve a llamar o prefiere observar a otros talentos con raíces peruanas durante la siguiente fecha FIFA. La hinchada nacional solicita más chances para el jugador de 18 años.