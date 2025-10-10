Maxloren Castro falló increíble gol tras perfecto pase de Joao Grimaldo en Perú vs Chile por amistoso FIFA.

Joao Grimaldo desborda por derecha y le pone un centro a Maxloren Castro, quien no pudo anotar en el arco de Chile. América TV

La selección peruana jugó ante Chile el pasado viernes 10 de octubre en el marco de la fecha FIFA. El conjunto local asumió la posesión del balón desde el pitazo inicial en el estadio Bicentenario de La Florida, pero la ‘bicolor’ se las arregló para preocupar en el arco de Lawrence Vigouroux. Uno de sus debutantes, Maxloren Castro, se perdió una inmejorable ocasión de gol en el primer tiempo.

Corrían los 11 minutos del encuentro cuando Jesús Castillo observó libre a Joao Grimaldo -que venía siendo uno de los más picantes de la ‘blanquirroja’ hasta el momento- por la banda derecha y decidió filtrar un pase a las espaldas de los defensores. El extremo emprendió su carrera y no pudo ser alcanzado por sus rivales.

Al llegar al borde del área, el actual jugador del Riga de Letonia se tomó algunos segundos, levantó la cabeza y metió un tremendo servicio rasante al ‘cajón chico’. Un defensor chileno intentó bloquearlo con una barrida, pero falló y el esférico le quedó a Maxloren Castro, quien producto de la velocidad no llegó a darle de lleno, fallándose lo que pudo ser el 1-0.

El canterano de Sporting Cristal, prácticamente, se encontraba solo frente al arco, debido a que el guardameta Lawrence Vigouroux también se había arrojado cerca del primer palo y la redonda se le escabulló. La acción fue lamentada por el joven de 17 años, el cual está disputando su primer cotejo con la selección mayor, y todo el comando técnico encabezado por Manuel Barreto en el borde de la cancha.

Próximos partidos de Perú

Después de enfrentar a su tradicional adversario, la selección peruana se trasladará para jugar contra un exigente equipo como Rusia. Este amistoso se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Gazprom Arena, ubicado en San Petersburgo. El horario aún no ha sido definido.

También está programado otro partido en territorio ruso: Perú volverá a enfrentar a Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, aunque la hora tampoco ha sido confirmada.

La selección nacional retornará a Rusia luego de siete años, cuando participó en el Mundial 2018, certamen en el que jugó tres partidos: logró una victoria ante Australia y sufrió derrotas frente a Francia y Dinamarca, lo que impidió su avance a octavos de final.