Golazo de César Inga, tras doble enganche, para abrir la cuenta en Perú vs Chile por amistoso en fecha FIFA 2025

Golazo de César Inga quien pone de un zapatazo el Perú 1-0 Chile. América TV

La apertura del marcador en el partido Perú vs Chile, por amistoso internacional FIFA 2025, llegó por una anotación de enorme categoría patentada por César Inga. Con mucha inventiva e ingenio, el hombre de Universitario de Deportes dejó a un lado a un oponente para posteriormente eyectar un tiro con su pierna hábil.

A los 39′ minutos de la primera etapa, Jesús Castillo observó desde la primera línea del mediocampo el panorama de los suyos con el propósito firme de dar inicio a la construcción de una acción. Visualizando la libertad, en el flanco izquierdo, de su compañero de equipo le sirvió una pelota perfecta.

César Inga celebrando su primer gol oficial con Perú. - Crédito: FPF

Lanzamiento de media distancia con destino a César Inga, quien al momento de controlar el balón encontró como obstáculo a Fabián Hormazábal. No había con quién apoyarse alrededor, así que el puntual de la ‘U’ apeló a su ingenio y rapidez en espacio reducido.

Una vez que midió a su oponente en el cruce individual, el ‘2′ de la selección peruana, cuyo control inicial de la pelota fue con la pierna derecha, lo fue llevando al borde del área, lo descolocó con un regate con cambio de velocidad y lo dejó fuera de cualquier intervención tras otro desborde, aunque con característica definitiva por el empleo de su pierna inhábil, que fue la llave resolutiva de la pugna.

Una vez que dejó en el camino a su inocente adversario, César Inga se planta de cara al arco con un golazo, al otro palo defendido por Lawrence Vigoroux, que dio inicio a la victoria parcial del bloque peruano conducido —de manera interina— por Manuel Barreto.

De 23 años, el nacido en la localidad de Chimbote está llamado a ser uno de los nuevos rostros de la regeneración de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista. Ya cuenta con cierta experiencia en ese circuito tras haber debutado bajo las órdenes de Óscar Ibáñez en un partido oficial contra Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

César Inga, grito desaforado por gol ante Chile. - Crédito: FPF