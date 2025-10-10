Perú Deportes

Golazo de César Inga, tras doble enganche, para abrir la cuenta en Perú vs Chile por amistoso en fecha FIFA 2025

Cerca de la conclusión de la primera etapa, el futbolista de Universitario de Deportes tiró de inventiva para dejar relegado a un marcador rival y sacó un impecable disparo al segundo palo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Golazo de César Inga quien pone de un zapatazo el Perú 1-0 Chile. América TV

La apertura del marcador en el partido Perú vs Chile, por amistoso internacional FIFA 2025, llegó por una anotación de enorme categoría patentada por César Inga. Con mucha inventiva e ingenio, el hombre de Universitario de Deportes dejó a un lado a un oponente para posteriormente eyectar un tiro con su pierna hábil.

A los 39′ minutos de la primera etapa, Jesús Castillo observó desde la primera línea del mediocampo el panorama de los suyos con el propósito firme de dar inicio a la construcción de una acción. Visualizando la libertad, en el flanco izquierdo, de su compañero de equipo le sirvió una pelota perfecta.

César Inga celebrando su primer
César Inga celebrando su primer gol oficial con Perú. - Crédito: FPF

Lanzamiento de media distancia con destino a César Inga, quien al momento de controlar el balón encontró como obstáculo a Fabián Hormazábal. No había con quién apoyarse alrededor, así que el puntual de la ‘U’ apeló a su ingenio y rapidez en espacio reducido.

Una vez que midió a su oponente en el cruce individual, el ‘2′ de la selección peruana, cuyo control inicial de la pelota fue con la pierna derecha, lo fue llevando al borde del área, lo descolocó con un regate con cambio de velocidad y lo dejó fuera de cualquier intervención tras otro desborde, aunque con característica definitiva por el empleo de su pierna inhábil, que fue la llave resolutiva de la pugna.

Una vez que dejó en el camino a su inocente adversario, César Inga se planta de cara al arco con un golazo, al otro palo defendido por Lawrence Vigoroux, que dio inicio a la victoria parcial del bloque peruano conducido —de manera interina— por Manuel Barreto.

De 23 años, el nacido en la localidad de Chimbote está llamado a ser uno de los nuevos rostros de la regeneración de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista. Ya cuenta con cierta experiencia en ese circuito tras haber debutado bajo las órdenes de Óscar Ibáñez en un partido oficial contra Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

César Inga, grito desaforado por
César Inga, grito desaforado por gol ante Chile. - Crédito: FPF

Temas Relacionados

César IngaSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

‘Pippo’, de 18 años, hizo su estreno con la ‘bicolor’ entrando de cambio por Jairo Concha. El entrenador Manuel Barreto le ofreció los 15′ minutos finales del partido, en Santiago

Felipe Chávez realizó su debut

Inició el recambio en la selección peruana: Felipe Chávez y 3 jugadores más debutaron ante Chile por fecha FIFA

El canterano del Bayern Múnich y otros futbolistas sumaron sus primeros minutos con la camiseta ‘bicolor’ en el empate en Santiago

Inició el recambio en la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Manuel Barreto y compañía cayeron 2-1 ante Chile en el último clásico del Pacífico. Ahora, enfrentarán a un rival de Europa

¿Cuándo vuelve a jugar la

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ se adelantó en el marcador con gol de César Inga; sin embargo, la ‘roja’ mejoró en la segunda mitad y se impuso con un tanto de Brereton y un autogol de Lazo

Perú vs Chile 2-1: goles,

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

El defensor peruano marcó en propia puerta en la última jugada del partido, al intentar despejar un balón dentro del área. Fue el 2-1 definitivo que le dio la victoria a la ‘roja’ en Santiago

Desafortunado autogol de Matías Lazo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estados Unidos se compromete a

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

Eduardo Salhuana aconseja a José Jerí optar por un gabinete técnico y de reconciliación: “Tiene que estar ahora cerca al pueblo”

José Jerí asume el poder con un Congreso cuestionado por aprobar leyes que favorecieron al crimen organizado: ¿cuáles son?

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz regresa con su

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

El curioso post de José Jerí junto a Rosángela Espinoza antes de convertirse en presidente del Perú: “Sueño cumplido”

Ethel Pozo lanza dura crítica en vivo luego de conocerse la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú

El mensaje de la viuda de Paul Flores tras ataque a Agua Marina: “No normalicemos la violencia”

Maju Mantilla deja su hogar tras conciliar con Gustavo Salcedo, pero “él se queda con sus hijos” y ella tendrá un régimen de visitas

DEPORTES

Felipe Chávez realizó su debut

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

Inició el recambio en la selección peruana: Felipe Chávez y 3 jugadores más debutaron ante Chile por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025