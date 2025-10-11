Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

Felipe Chávez, de 18 años, realizó su estreno con Perú. - Crédito: Movistar Deportes

Felipe Chávez mantendrá presente el 10 de octubre del 2025, fecha en la que ha realizado su debut oficial vistiendo la camiseta de la selección peruana. Escenario perfecto, además, porque el primer contacto con su patria fue ante Chile, en Santiago, por una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Dentro de la consideración del DT Manuel Barreto, ‘Pippo’ fue ubicado en la banca de suplentes abocado a convertirse en una pieza de recambio en el transcurso del partido. Su ingreso, esperado por toda la afición, llegó en la recta final de la amarga derrota, en el estadio Bicentenario de La Florida.

Exactamente, a los 77′ minutos se ordenó su ingreso para que ocupase el lugar de Jairo Concha. Llamó la atención que el dorsal que se le asignó en su estreno fue el ‘14′, cuyo dueño representativos en una etapa no muy lejana fue Claudio Pizarro, ídolo indiscutido del FC Bayern.

Durante el tiempo que estuvo presente en cancha, Felipe Chávez, de 18 años, se ubicó en distintas fases del mediocampo; incluso se asomó por algunos instantes en la zona de ataque. Sin embargo, no logró trascender en algún pasaje de la contienda al no verse involucrado en las escasas elaboraciones ofensivas y no fijarse en los espacios claves.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

A pesar de la caída de Perú, en un partido de ritmo creciente sobre todo en la primera parte, el comando técnico ha cumplido con la misión de emplear nuevos puntuales, siendo Felipe Chávez el más representativo y con el que, aparentemente, no habrá problemas para cerrar su blindaje internacional dejando a un lado a Alemania.

