Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ y la ‘roja’, dirigidas por técnicos interinos, presentarán varias caras nuevas en sus oncenas para el clásico que se disputará en Santiago

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

Este viernes 10 de octubre, desde las 18:00 horas, Perú y Chile protagonizarán un amistoso internacional en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, en el marco de la fecha FIFA. Este encuentro cobra especial relevancia, ya que marca el punto de partida para las dos selecciones tras quedar fuera del Mundial 2026, además de ser una oportunidad para ver varias caras nuevas en ambos equipos.

De cara al futuro, tanto la ‘bicolor’ como la ‘roja’, que ocuparon los últimos puestos en las recientes Eliminatorias, comienzan una nueva etapa bajo la conducción de técnicos interinos. Ambos cuerpos técnicos aprovecharán este clásico amistoso para evaluar a jóvenes promesas y sentar las bases de cara al próximo proceso clasificatorio.

Manuel Barreto ha asumido el desafío de comandar a la selección peruana en Santiago, con un objetivo claro: renovar el plantel y proyectar a una nueva generación de jugadores hacia la Copa del Mundo 2030. Por su parte, Chile estará dirigido por Sebastián Miranda, quien ejerce como técnico interino mientras Nicolás Córdova lidera a la selección Sub-20 en el Mundial de la categoría.

Es importante recordar que la ‘bicolor’ llega a este amistoso internacional tras una derrota por 1-0 ante Paraguay en Lima, en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, resultado que confirmó su eliminación. Por su parte, la ‘roja’ cerró su participación clasificatoria con un empate 0-0 frente a Uruguay, quedando en la última posición de la competencia.

Crédito: FPF

Posibles alineaciones de Perú vs Chile: una apuesta por la juventud

Este amistoso en Santiago representa, entonces, una oportunidad para que ambos equipos tracen un nuevo camino, integren jóvenes talentos y fortalezcan un estilo de juego renovado. Será especialmente interesante ver cómo despliegan alineaciones con varias caras nuevas, dando experiencia internacional a quienes podrían ser protagonistas en los próximos años.

Perú, con Manuel Barreto al mando, apostaría por un esquema 4-3-3 para enfrentar a Chile. En el arco la apuesta estaría en Diego Enríquez, portero de Sporting Cristal, quien atraviesa un gran momento personal. La zaga central estaría conformada por los experimentados Miguel Araujo y Renzo Garcés, mientras que los laterales serían César Inga por izquierda y Matías Lazo por derecha.

En el mediocampo, el nombre que más destaca es el de Erick Noriega, volante que viene reflejando una notable evolución como pivote en el Gremio de Brasil. A su lado estarían Jesús Castillo y Jairo Concha. Este último vive uno de sus mejores momentos con Universitario de Deportes, siendo clave tanto en la creación como en la definición: acumula nueve goles y diez asistencias en el año.

El tridente ofensivo estaría liderado por Luis Ramos, goleador del América de Cali, quien espera trasladar su racha al plano internacional con la camiseta de la selección. En los extremos lo acompañarían Maxloren Castro y Joao Grimaldo, dos futbolistas veloces y desequilibrantes que buscan consolidarse en este nuevo proceso. Así quedarían las formaciones de ambas escuadras:

Perú: Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

Chile: Jaime Vargas; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz, Alexander Aravena.

Crédito: FPF

Perú vs Chile: horario y transmisión del partido

El enfrentamiento entre Perú y Chile está programado para este viernes 10 de octubre, con inicio a las 18:00 horas (hora de Perú) y 20:00 horas (hora de Chile). En territorio peruano, la transmisión oficial estará a cargo de Movistar Deportes y su plataforma de streaming Movistar Play. En Chile, el duelo podrá seguirse en vivo a través de Disney+, que cuenta con los derechos de transmisión para este país.

Último antecedente entre Perú y Chile

El último enfrentamiento oficial entre Perú y Chile se registró en la fecha 11 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. En aquella ocasión, el equipo peruano dirigido por Jorge Fossati igualó 0-0 ante la selección chilena comandada por Ricardo Gareca, en el Estadio Monumental de Lima. Aquella igualdad dejó un sabor a poco para ambos, que ahora buscarán reivindicarse con un nuevo ciclo y nuevas ilusiones.

