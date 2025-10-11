Perú Deportes

Gol de Ben Brereton tras pasividad defensiva para el 1-1 en Perú vs Chile por amistoso FIFA 2025

El delantero chileno marcó el empate parcial en Santiago con una precisa definición, aprovechando la pasividad de la zaga peruana, que no logró contener la jugada.

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Gol de Ben Brereton para poner el Perú 1 -1 Chile en amistoso internacional. América TV

Ben Brereton dejó su huella en el marcador del encuentro entre Perú y Chile, disputado este viernes 10 de octubre en Santiago, en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA. El atacante de la ‘roja’ no desaprovechó una clara desatención en la zaga peruana y, con una definición certera, firmó el 1-1 parcial en Santiago.

La selección peruana, bajo la dirección interina de Manuel Barreto, sorprendió con un once inédito que combinó juventud y experiencia. Entre los debutantes destacó César Inga, lateral de 23 años que se convirtió en la figura del primer tiempo. A los 40 minutos, el jugador de Universitario de Deportes rompió la paridad con un verdadero golazo: bailó a un rival por la banda izquierda y luego definió con clase ante la portería rival.

Chile no se desmoronó tras recibir el primer golpe. Por el contrario, en el segundo tiempo ajustó sus líneas, ganó presencia en el mediocampo y comenzó a explotar los espacios que dejaba la defensa rival, la cual empezó a mostrar signos de desorden e imprecisión. La ‘roja’ encontró así su mejor momento para responder y restablecer la paridad en el marcador con una jugada colectiva bien elaborada, que terminó en una definición fría y oportuna de Ben Brereton.

La acción se gestó a los 63 minutos tras un saque lateral. Javier Altamirano recibió el balón, condujo con claridad y filtró un pase preciso entre líneas para Vicente Pizarro. El mediocampista de Colo Colo no dudó y sacó un centro fuerte al corazón del área. Allí, Brereton apareció con decisión, le ganó el mano a mano a Renzo Garcés y solo tuvo que estirar el pie para empujar el balón al fondo del arco, decretando el 1-1 del encuentro.

Ben Brereton está llamado a
Ben Brereton está llamado a tomar la batuta en la delantera de la selección peruana. Crédito: REUTERS/Pablo Sanhueza

El delantero del Derby County de la Championship de Inglaterra, tuvo una actuación destacada, mostrándose participativo durante todo el encuentro y siendo una constante amenaza para la línea defensiva de Perú. Su insistencia encontró premio con el gol del empate, el cual celebró con determinación, tomando el balón rápidamente para reanudar el juego y buscar la remontada en Santiago.

Chile encontró la victoria sobre el final

Tras el empate, el encuentro se mantuvo abierto y disputado. Chile mantuvo la iniciativa en ataque, mientras que Perú buscó responder con transiciones rápidas para volver a ponerse en ventaja. Sin embargo, a ambos equipos les costó concretar en los metros finales, y todo parecía encaminado a un empate justo en Santiago.

No obstante, en tiempo de descuento, una jugada inesperada cambió el rumbo del partido. Matías Lazo, en su intento por despejar un centro peligroso al área, terminó marcando en propia puerta, decretando el 2-1 a favor de la ‘roja’ ante la incredulidad de la defensa peruana. Sin tiempo para más, la selección chilena celebró un triunfo agónico, mientras que la ‘banquirroja’ se retiró con un sabor amargo por la manera en que se escapó el resultado.

Pese a la derrota, el balance fue mixto para Perú. El encuentro sirvió como una vitrina para probar nuevos talentos y dar minutos a jóvenes que buscan un lugar en el equipo mayor. Sin embargo, también quedaron en evidencia ciertas falencias defensivas que deberán corregirse de cara a los próximos desafíos. Para Chile, en cambio, la remontada y el carácter mostrado en el segundo tiempo fueron señales positivas en su preparación rumbo a las próximas Eliminatorias.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

El próximo partido de Perú

Tras enfrentarse a su clásico rival, la selección peruana continuará su gira internacional con un exigente duelo ante Rusia. Este nuevo amistoso está programado para el próximo 12 de noviembre y se disputará en el imponente Gazprom Arena, ubicado en la ciudad de San Petersburgo. Por el momento, el horario del encuentro aún no ha sido confirmado.

Temas Relacionados

Ben BreretonSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

‘Pippo’, de 18 años, hizo su estreno con la ‘bicolor’ entrando de cambio por Jairo Concha. El entrenador Manuel Barreto le ofreció los 15′ minutos finales del partido, en Santiago

Felipe Chávez realizó su debut

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ rompió el silencio sobre la polémica salida de la argentina, a quien consideraba una referente dentro del plantel. Además, habló de cómo quedó su relación con la jugadora: “Yo siempre decía que ella era un ejemplo”, lamentó.

“No puedes tener una jugadora

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

El duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura estaba pactado para jugarse el miércoles 15 de octubre

Universitario vs Sporting Cristal fue

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

El defensor peruano marcó en propia puerta en la última jugada del partido, al intentar despejar un balón dentro del área. Fue el 2-1 definitivo que le dio la victoria a la ‘roja’ en Santiago

Desafortunado autogol de Matías Lazo

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ se adelantó en el marcador con gol de César Inga; sin embargo, la ‘roja’ mejoró en la segunda mitad y se impuso con un tanto de Brereton y un autogol de Lazo

Perú vs Chile 2-1: goles,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte no irá a

Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles 15, anuncia su abogado

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

Eduardo Salhuana aconseja a José Jerí optar por un gabinete técnico y de reconciliación: “Tiene que estar ahora cerca al pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Ethel Pozo lanza dura crítica en vivo luego de conocerse la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú

DEPORTES

Felipe Chávez realizó su debut

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025