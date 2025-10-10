Felipe Chávez compite contra Harry Kane por el mejor gol del mes en Bayern Múnich: conoce cómo puedes apoyarlo

Felipe Chávez compite contra Harry Kane por el mejor gol del mes en FC Bayern Múnich. - Crédito: Felix Haas / AFP

El talento exhibido por Felipe Chávez está a la altura de los grandes. Y si hay alguna duda de ello, entonces cuestionen al FC Bayern que acaba de postular una de sus obras a la mejor del mes. Lo más curioso es que la diana seleccionada compite con una definición impresionante de Harry Kane.

Fue el golazo olímpico contra Chelsea, el primero en la nueva temporada de la UEFA Youth League, el designado para que ‘Pippo’ entre la competición, donde librará una importante lucha contra otros autores de mayor o mejor talla, aunque la resolución se dará a partir de votaciones virtuales.

Felipe Chávez destaca en el Campus del FC Bayern por su talento descomunal pese a su corta edad. - Crédito: IMAGO

El listado a mejores goles de septiembre empieza con Serge Gnabry, cuya anotación en Bundesliga. sobresale por un regate entre dos contrarios, dentro del área pequeña, y posterior disparo cruzado al ángulo. Le sigue un disparo de larga distancia de Lena Oberdorf en el plantel femenino y la conquista de categoría de Harry Kane con un tiro rasante al poste más lejano.

Finalmente, todo se cierra con la participación goleadora de Raphael Guerreiro. Conviene informar que solo puede se votar por un golazo [fc.bayern/GOTM] y todos aquellos que registraron su elección participarán en el sorteo de una camiseta oficial del Bayern Múnich.

Felipe Chávez anot gol olímpico en su debut en UEFA Youth League

Despunte

Los primeros pasos de Felipe Chávez en el fútbol los realizó en el FC Augsburg. No bien alcanzó un pico en su progresión, aceptó la propuesta del FC Bayern, en 2019, para sumarse en sus divisiones de formación. Durante todo ese tiempo en Säbener Straße, solo demostró inventiva y profesionalismo, lo que lo llevó a seguir avanzando categorías.

Afianzado en la U19, ‘Pippo’ mantuvo su línea de crecimiento con la que fue ganándose elogios de los entrenadores. Sus goles y asistencias a lo largo de los meses hablaban por él. Así las cosas, en medio de su impresionante irrupción ofensiva en la UEFA Youth League, se decidió promoverlo a la reserva sin haber alcanzado la mayoría de edad, honor extraordinario para el peruano.

Felipe Chávez representará a Perú desde el FC Bayern II. - Crédito: Bundesliga

Tiempo más tarde, con la presencia de clubes de la Bundesliga que querían ficharlo aprovechando que su contrato expiraba, el FC Bayern cerró filas con el volante peruano y le renovó su contrato con una vinculación a largo plazo, que puede permitirle una aparición en la Bundesliga.

“Pippo es un talento muy prometedor. Acumuló numerosos puntos la temporada pasada, tanto con nuestra selección sub-19 como en el fútbol amateur, lo que despertó el interés de otros clubes. Nos complace enormemente haberlo convencido de nuestro continuo desarrollo. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, subrayó Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus.

Pippo Chávez celebró en la goleada contra TSV Buchbach. | VIDEO: FC Bayern

Internacionalidad

Felipe Chávez inició su carrera internacional representando a Alemania en la categoría U15. Sin embargo, posteriormente consideró un cambio de selección motivado por su profundo afecto hacia Perú, país natal de su padre. Tras enterarse del interés peruano, aceptó integrarse a las divisiones menores de la selección de Perú, participando en las categorías U17 ,U18 y U20.

Durante su etapa en la U20, experimentó una diferencia significativa con José Guillermo del Solar, quien decidió excluirlo de la lista para el Campeonato Sudamericano. Luego de quedar fuera de la delegación,Chávez Fischer se concentró en su desarrollo con el FC Bayern, donde su desempeño permitió que la VIDENA retomara el contacto con su empresario.

Gracias a sus actuaciones destacadas, se gestionó una nueva convocatoria, esta vez para integrar la selección absoluta de Perú, consiguiendo así resolver los desencuentros previos.