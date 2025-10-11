Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

Felipe Chávez es considerado de unos jóvenes valores de la selección peruana. - Crédito: FPF

Aunque Felipe Chávez aún no ha gozado la oportunidad de aparecer por primera vez con FC Bayern en la Bundesliga, el prodigio nacional ha tenido el honor de realizar su debut oficial con la selección peruana en un partido amistoso internacional FIFA contra Chile, en el estadio Bicentenario de La Florida.

El inicio de su internacionalidad con Perú fue propiciado por el entrenador interino Manuel Barreto, quien lo metió al ruedo a falta de 15′ minutos para la conclusión del envite. Su ingreso se dio por Jairo Concha y se ubicó en el centro del campo, aunque no tuvo mayor influencia en la dinámica de los suyos.

Felipe Chávez haciendo su ingreso ante Chile. - Crédito: FPF

Cumplido el feliz sueño de representar a la nación que tanto ama, el nuevo ‘14′ recibió los comentarios halagüeños de las autoridades del Campus del Bayern Múnich. El Director de Desarrollo Juvenil se encargó de compartir sus sensaciones, sobre todo su admiración por el enorme paso que ha dado la ‘joya’ muniquesa.

“La nominación de Pippo para la selección absoluta sorprende a primera vista, ya que solo ha jugado partidos oficiales con nosotros en la Regionalliga y la UEFA Youth League. Ha causado una gran impresión en ambas competiciones", mencionó Jochen Sauer en declaraciones ofrecidas a Kicker.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

“Tiene que perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, así sin duda será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional”, agregó la máxima autoridad del centro de formación del FC Bayern, en cuyas filas aparecen otros talentos emergentes iguales al peruano.

A pesar de que Chávez, de 18 años, cuenta con una incipiente carrera por su corta edad, está viviendo un momento pleno demostrado en todos los frentes en los que participa. Por eso no se descarta que, dentro de poco, sea promovido al plantel principal a cargo de Vincent Kompany.

Felipe Chávez representará a Perú desde el FC Bayern II. - Crédito: Bundesliga