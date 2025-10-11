Perú Deportes

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

El área de dirección y desarrollo de la institución muniquesa ha quedado sorprendida por la irrupción inmediata de ‘Pippo’ aún cuando no ha hecho su estreno oficial en la élite de Alemania

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Felipe Chávez es considerado de
Felipe Chávez es considerado de unos jóvenes valores de la selección peruana. - Crédito: FPF

Aunque Felipe Chávez aún no ha gozado la oportunidad de aparecer por primera vez con FC Bayern en la Bundesliga, el prodigio nacional ha tenido el honor de realizar su debut oficial con la selección peruana en un partido amistoso internacional FIFA contra Chile, en el estadio Bicentenario de La Florida.

El inicio de su internacionalidad con Perú fue propiciado por el entrenador interino Manuel Barreto, quien lo metió al ruedo a falta de 15′ minutos para la conclusión del envite. Su ingreso se dio por Jairo Concha y se ubicó en el centro del campo, aunque no tuvo mayor influencia en la dinámica de los suyos.

Felipe Chávez haciendo su ingreso
Felipe Chávez haciendo su ingreso ante Chile. - Crédito: FPF

Cumplido el feliz sueño de representar a la nación que tanto ama, el nuevo ‘14′ recibió los comentarios halagüeños de las autoridades del Campus del Bayern Múnich. El Director de Desarrollo Juvenil se encargó de compartir sus sensaciones, sobre todo su admiración por el enorme paso que ha dado la ‘joya’ muniquesa.

La nominación de Pippo para la selección absoluta sorprende a primera vista, ya que solo ha jugado partidos oficiales con nosotros en la Regionalliga y la UEFA Youth League. Ha causado una gran impresión en ambas competiciones", mencionó Jochen Sauer en declaraciones ofrecidas a Kicker.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

“Tiene que perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, así sin duda será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional”, agregó la máxima autoridad del centro de formación del FC Bayern, en cuyas filas aparecen otros talentos emergentes iguales al peruano.

A pesar de que Chávez, de 18 años, cuenta con una incipiente carrera por su corta edad, está viviendo un momento pleno demostrado en todos los frentes en los que participa. Por eso no se descarta que, dentro de poco, sea promovido al plantel principal a cargo de Vincent Kompany.

Felipe Chávez representará a Perú
Felipe Chávez representará a Perú desde el FC Bayern II. - Crédito: Bundesliga

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La gerenta de Alianza Lima contó que una jugadora de la ‘U’ fue ofrecida, pero dijo que no porque tenía a la ‘Princesita’ en consideración para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe reveló que quiso

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Las ‘cremas’ vienen de vencer a la selección peruana sub 19, mientras que el elenco de Comas aplastaron 3-0 a Atenea. Sigue todas las incidencias de este compromiso

Universitario vs Géminis EN VIVO

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17

La deportista de Universitario de Deportes asegura que se encuentra en su mejor estado de forma físico y mental para ratificar su rol capital de cara a su segunda temporada en el club

“Son cobardes detrás de una

César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

Terminado el partido, con una derrota a último minuto, niños locales se acercaron al futbolista de Universitario de Deportes, ubicado en la zona de relevos, con el propósito de sacarse retratos

César Inga, la sensación del

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Maju Mantilla niega y lamenta acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17

César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025