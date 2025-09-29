Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

Alexander Robertson, actualmente, integra el plantel del Cardiff City. - Crédito: AFP

La Federación Peruana de Fútbol ha vuelto a las andadas por Alexander Robertson. En anteriores ocasiones, la cúpula que lleva los destinos de la selección nacional se había estrellado con algunas negativas del futbolista y su entorno debido a un interés genuino por representar a Australia, sitio donde provienen las raíces del mediocentro. Sin embargo, para gran sorpresa de todos los escépticos, hay un vuelco de 180° grados en el caso con favorecimiento puntual de la FPF.

A partir de diferencias fuertes con los Socceroos, originadas por omisiones inexplicables por el antiguo cuerpo técnico del bloque oceánico, Alex reflexionó con seriedad el futuro que involucra su internacionalidad y abrió puerta al resto de países a los cuales puede representar. Conviene mencionar que, con anterioridad, había sido seleccionado menor de Inglaterra, pero luego apostó por los australianos cumpliendo el sueño de su padre y abuelo, antiguos seleccionados de la década de los setenta y noventa.

Ahora, en esa especie de debate por inclinarse con una selección nacional definitiva, Robertson planea unirse momentáneamente con Perú para conocer más del país y del equipo. Por lo pronto, de acuerdo con una información expresada por el periodista Gustavo Peralta (L1MAX), se ha conocido la existencia de una carta de reserva al Cardiff City, club actual de Alexander en el ascenso británico, con miras al amistoso internacional contra Chile. Y todo hace indicar que el polifuncional deportista está de acuerdo en responder al llamado en caso de oficializarse.

Alexander Robertson durante un partido con Cardiff City. - Crédito: AP

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]