Perú Deportes

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Con 23 años, el defensor de ascendencia peruano se ha posicionado como un inamovible en la última línea del FCN. Su buen hacer, además, sacó de los planes a un veterano con experiencia en Champions League y Bundesliga

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Fabio Gruber, dueño del centro
Fabio Gruber, dueño del centro de la defensa del FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

El FC Nuremberg cuenta con una importante calidad de defensores de toda clase y edades para afrontar su nueva andadura en la 2. Bundesliga, pero el entrenador Miroslav Klose, aquel mítico artillero alemán que puede presumir de ser el goleador histórico de las Copas del Mundo, ha hecho mucha incidencia en un joven con ascendencia peruana por encima del resto de efectivos.

Al estratega del FCN le agrada demasiado el liderazgo, temperamento y seguridad que exuda Fabio Gruber, quien hizo su ingreso a un plantel ya conformado proveniente de la tercera categoría de Alemania. No obstante, sus elocuentes virtudes en el último bloque le han permitido ir ganando espacio y control en el eje central. A ello, conviene agregar, la edad (23) es otro factor que le ofrece cierta ventaja a diferencia de los demás.

Fabio Gruber, acostumbrado a jugar
Fabio Gruber, acostumbrado a jugar con protector facial después de sufrir una lesión en la nariz. - Crédito: Sportfoto Zink

Gruber es el segundo central más joven en el bloque principal de ‘Die Legende’ tan solo por detrás de Tim Drexler (20) y Tarek Buchmann (20), aunque el primero no entra en los planes del DT Miroslav Klose, mientras que el segundo, quien dicho sea de paso está a préstamo desde el FC Bayern, padeció una lesión que lo ha apartado de la estructura.

La presencia de Fabio también tiene otra explicación: pese a que es un defensor central con mucha proyección, también otorga una llave casi resolutiva en la fase ofensiva: los últimos números registrados demuestran que es el futbolista con mayor disparo al arco rival (6) igualando la estadística actual del atacante Semir Telalovic. Así de clara es su relevancia.

Voz de mando

Enclavado como titular e inamovible, Fabio Gruber ha dado un nuevo paso adelante: el liderazgo, el mismo que Miroslav Klose le ha garantizado concediéndole la cinta de capitán con 23 años. ¿Qué sucedió para que se le asignara ese rol cuando hay otros efectivos con más experiencia en el grupo? Simple. Su regularidad y mando para ordenar a un plantel que ha caído en el vicio de la desesperación por malos resultados al tiempo que un viejo guía perdió sus galones por desencuentros con el técnico.

Inicialmente, Robin Knoche, de 33 años y con amplia experiencia tanto en Bundesliga como Champions League, era el dueño de la jineta y el peruano, a quien le aventaja una década de vida, tenía la función de la vice capitanía. Sin embargo, hace más de un mes, Robin fue degradado a la suplencia, lo que derivó en su pérdida de capitanía.

Fabio Gruber conversando con un
Fabio Gruber conversando con un compañero tras remontada en 2. Bundesliga. - Crédito: FC Nürnberg

La decisión del recorte por parte de Klose pasó por varias cuestiones, incluyendo las aptitudinales: “Tenemos que sumar puntos, y esa es mi responsabilidad. Hablé abierta y honestamente con Robin y le señalé cosas con las que no estaba muy contento, tanto en el campo como como capitán”.

Sin titubeos, ahora, Gruber ha empezado a llevar la banda en su brazo esperando que en su nuevo rol se dé un cambio sustancial dentro de la mala dinámica de resultados. Al menos el último triunfo (el primero en la campaña, dicho sea de paso) es una luz de esperanza. “En general, siempre queremos darlo todo como equipo. No se trata de los jugadores con los que jugamos”, dijo en su primer mensaje.

Temas Relacionados

Fabio GruberFC Nürnberg2. BundesligaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette FC en la Superliga Suiza

El mediocentro nacional, cuya irrupción en el actual subcampeón es total, planea aprovechar las oportunidades que le conceden para ubicarse como un futbolista clave en la actual temporada

Alonzo Vincent, el nuevo peruano

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

La ‘zurda de oro’ estuvo presente en el duelo decisivo entre Bulgaria y República Checa por el pase a la final del certamen internacional

La destacada aparición de Cecilia

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los italianos derrotaron a Polonia y los búlgaros superaron a República Checa en las semifinales, y ahora lucharán por quedarse con el trofeo mundial. Conoce todos los detalles del vibrante duelo

Italia vs Bulgaria: día, hora

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El liderato del campeonato se definirá del duelo entre la ‘U’ y los ‘dorados’ en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias del importante choque

Universitario vs Cusco FC EN

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘dorados’ en el estadio Monumental con la misión de defender el liderato de la competición. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arana responde a López Aliaga

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

Elecciones 2026: estos son los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en todo el Perú

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla: “Uno espera esto de un delincuente ranqueado”

DEPORTES

La destacada aparición de Cecilia

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025