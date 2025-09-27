Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Fabio Gruber, dueño del centro de la defensa del FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

El FC Nuremberg cuenta con una importante calidad de defensores de toda clase y edades para afrontar su nueva andadura en la 2. Bundesliga, pero el entrenador Miroslav Klose, aquel mítico artillero alemán que puede presumir de ser el goleador histórico de las Copas del Mundo, ha hecho mucha incidencia en un joven con ascendencia peruana por encima del resto de efectivos.

Al estratega del FCN le agrada demasiado el liderazgo, temperamento y seguridad que exuda Fabio Gruber, quien hizo su ingreso a un plantel ya conformado proveniente de la tercera categoría de Alemania. No obstante, sus elocuentes virtudes en el último bloque le han permitido ir ganando espacio y control en el eje central. A ello, conviene agregar, la edad (23) es otro factor que le ofrece cierta ventaja a diferencia de los demás.

Fabio Gruber, acostumbrado a jugar con protector facial después de sufrir una lesión en la nariz. - Crédito: Sportfoto Zink

Gruber es el segundo central más joven en el bloque principal de ‘Die Legende’ tan solo por detrás de Tim Drexler (20) y Tarek Buchmann (20), aunque el primero no entra en los planes del DT Miroslav Klose, mientras que el segundo, quien dicho sea de paso está a préstamo desde el FC Bayern, padeció una lesión que lo ha apartado de la estructura.

La presencia de Fabio también tiene otra explicación: pese a que es un defensor central con mucha proyección, también otorga una llave casi resolutiva en la fase ofensiva: los últimos números registrados demuestran que es el futbolista con mayor disparo al arco rival (6) igualando la estadística actual del atacante Semir Telalovic. Así de clara es su relevancia.

Voz de mando

Enclavado como titular e inamovible, Fabio Gruber ha dado un nuevo paso adelante: el liderazgo, el mismo que Miroslav Klose le ha garantizado concediéndole la cinta de capitán con 23 años. ¿Qué sucedió para que se le asignara ese rol cuando hay otros efectivos con más experiencia en el grupo? Simple. Su regularidad y mando para ordenar a un plantel que ha caído en el vicio de la desesperación por malos resultados al tiempo que un viejo guía perdió sus galones por desencuentros con el técnico.

Inicialmente, Robin Knoche, de 33 años y con amplia experiencia tanto en Bundesliga como Champions League, era el dueño de la jineta y el peruano, a quien le aventaja una década de vida, tenía la función de la vice capitanía. Sin embargo, hace más de un mes, Robin fue degradado a la suplencia, lo que derivó en su pérdida de capitanía.

Fabio Gruber conversando con un compañero tras remontada en 2. Bundesliga. - Crédito: FC Nürnberg

La decisión del recorte por parte de Klose pasó por varias cuestiones, incluyendo las aptitudinales: “Tenemos que sumar puntos, y esa es mi responsabilidad. Hablé abierta y honestamente con Robin y le señalé cosas con las que no estaba muy contento, tanto en el campo como como capitán”.

Sin titubeos, ahora, Gruber ha empezado a llevar la banda en su brazo esperando que en su nuevo rol se dé un cambio sustancial dentro de la mala dinámica de resultados. Al menos el último triunfo (el primero en la campaña, dicho sea de paso) es una luz de esperanza. “En general, siempre queremos darlo todo como equipo. No se trata de los jugadores con los que jugamos”, dijo en su primer mensaje.