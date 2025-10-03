Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia, a quien considera un líder de la selección peruana. - Crédito: AFP / FPF

Ricardo Gareca está del lado de Renato Tapia. A pesar de la distancia y la inactividad, el ‘Tigre’ no se ha perdido ningún solo detalle en lo que respecta a la renovación de la selección peruana, con Manuel Barreto a la cabeza, y lo ha evidenciado al reaccionar con sobresalto a la ausencia de quien considera un “líder”.

En una entrevista concedida a Pase Filtrado, el histórico entrenador de la ‘bicolor’, entre 2015 y 2022, ha quedado desconcertado por la manera en cómo han fustigado al pilar fundamental del mediocampo tan solo por expresar sus opiniones en su propio perfil social de X, tras la designación de un nuevo interino en reemplazo de Óscar Ibáñez.

“¿Cuál es el criterio? No opinar. ¿O sea el jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? ¿Cuál es la opinión de un referente, porque Tapia es un referente sin dudas, que no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión", sostuvo Gareca.

“Cualquiera puede [hacerlo]. Después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará, pero en todas partes del mundo los jugadores opinan, no agachan la cabeza, quien lo hace es aquel que no tiene personalidad y dice todo que si", añadió.

En esa misma línea, el ‘Flaco’ aseguró que esa posición de Renato Tapia, o de cualquier otro integrante de la selección peruana, “no lo veo mal en la medida que uno se maneje con respeto”.

Con el ‘13′, cuando aún era una promesa por su irrupción en el Twente de la Eredivisie, Ricardo Gareca encontró a un futbolista todoterreno con talante de líder para ordenar el centro del campo. Observando sus aptitudes, le ofreció una titularidad sostenida en dos procesos eliminatorios.

