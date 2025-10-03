Perú Deportes

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

El antiguo seleccionador nacional no sale de su asombro por la forma en cómo han dejado de lado al ‘10′ durante todas las Eliminatorias 2026. “Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva”, ironizó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Christian Cueva siempre halló su
Christian Cueva siempre halló su mejor versión de la mano de Ricardo Gareca. - Crédito: Difusión

Con la salida de Ricardo Gareca en la selección peruana han salido varios frentes que nadie ha podido librar, entre ellos llevar en línea recta a Christian Cueva. Ningún sucesor puedo hacerlo y apenas hubo un atisbo con Jorge Fossati, aunque no llegó a concretarse con el éxito que todos esperaban.

El resultado ante lo infructuoso fue ubicarlo en el dique seco mientras se apostaba por otros efectivos que no daban la talla. Al respecto, el ‘Tigre’ emitió una fuerte crítica, haciendo hincapié que en el caso del ‘Cholito’ la única solución era acompañarlo y entenderlo por encima de cualquier circunstancia.

Christian Cueva reveló conversación con
Christian Cueva reveló conversación con Ricardo Gareca tras penal fallado en Rusia 2018 - Créditos: Andina

Es un jugador que necesitaba que uno esté cerca. Es un beneficio no solo para él, sino para el equipo, para el país y para todos. La carrera es tan corta y cuando te quieres acordar se perdió todo”, dijo con mucha seriedad Gareca en palabras ofrecidas a Pase Filtrado.

“En esa misma frecuencia, Ricardo criticó que “están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva. ¿La solución? Dejarlo de lado. Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quien se le hace caso”.

Observaciones

Desde que Ricardo Gareca estuvo en el Perú como entrenador de la ‘bicolor’ siempre tuvo que lidiar con las actitudes de Christian Cueva. Una de ellas era su renuencia a mantenerse en el exterior, pero pudo cumplir con ese propósito solo porque sabía que el profesional argentino tenía planes propicios para él en la Villa Deportiva Nacional. Hoy toco es radicalmente diferente.

Cuanto él se vaya afuera mejor. Él puede venir a los 36, 37, pero mientras esté afuera estará mejor”, reconoció el ‘Flaco’ añadiendo que “es un muchacho que con 33 años le ha tocado vivir innumerables situaciones” con las que ha tenido que aprender a convivir junto con el éxito.

