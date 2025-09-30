Perú Deportes

Renato Tapia gana su primera condecoración en Al Wasl: elegido el Mejor Jugador del Mes por “rendimiento digno de un emperador”

El mediocampista peruano, que suele llevar la cinta de capitán en la selección nacional, comienza a ganar enteros dentro de la institución emiratí. Los fans, además, se rinden a su nivel

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Renato Tapia, inamovible en Al
Renato Tapia, inamovible en Al Wasl. - Crédito: Difusión

La UAE Pro League ha empezado con un importante grupo de clubes que lucha por asentarse en la cima de la clasificación. No hay mucho margen de diferencia de unidades entre el primero (Al Ain) y el resto de participantes ubicados en zona noble. Dentro de ellos surge un combativo Al Wasl, que puede presumir de contar en sus filas con un puntual diferencial como Renato Tapia.

Nada más recién llegado al campeonato del Golfo Pérsico, el futbolista peruano se ha estacionado como un efectivo sustancial dentro de los armados del entrenador Luis Castro, quien ha echado mano de su experiencia en las primeras jornadas.

Renato Tapia fichó por Al
Renato Tapia fichó por Al Wasl. - Crédito: @AlWaslSC

Su buen estado de forma, incluso, supera al resto de sus compañeros y le ha valido para que los simpatizantes de Al Wasl se rindan ante él y lo ponderen como el distinto del plantel. En ese sentido, además, le han atribuido el premio a Mejor Jugador del Mes.

Así ha podido conocerse a través de un mensaje difundido en los canales sociales oficiales junto a una caricatura personalizada del sudamericano: “Entrega continua y un rendimiento digno de un emperador. El jugador que mereció ser el Fahd del Mes, según la elección de la afición Golden”.

La publicación, que destacó por su rápida reproducción, también estuvo acompañada por una serie de comentarios que encumbraron su primera condecoración. “Tapia se lo merece”, apuntó un hincha de la institución mientras que otro secundó con un “100% de acuerdo, elegible”.

Renato es el único deportista peruano dentro de Al Wasl, aunque se complementa con una pequeña legión de colombianos representados por Brahian Palacios y Daniel Pedroza. Conviene precisar que a ellos se agrupa un contingente relevante de brasileños que ha sabido despuntarse por la clásica habilidad y movilidad en las distintas fases del campo donde se les requiere.

Renato Tapia, el Mejor Jugador
Renato Tapia, el Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Al Wasl

Presente emiratí

Renato Tapia, futbolista peruano de 30 años, se incorporó al Al Wasl tras desvincularse del Leganés, equipo al que pertenecía antes de su descenso a la Segunda División de España. El traspaso de Tapia al club emiratí marca el cierre a un extenso paso por la élite europea, durante la cual militó en equipos como Twente, Feyenoord, Celta de Vigo y el propio Leganés.

El debut de Tapia en la UAE Pro League se ha caracterizado por su rápida integración en la estructura del equipo. Durante los encuentros iniciales, especialmente en la pretemporada, el entrenador Luis Castro le confirió la capitanía, gesto que refleja el rol prioritario que se le ha asignado en la planificación táctica del plantel ‘golden’.

El mediocampista peruano entró desde el banco de suplentes y ayudó a su equipo a seguir con vida en el certamen. (Video: Movistar)

Hasta la fecha, Renato Tapia ha participado en cuatro partidos correspondientes a la máxima división emiratí, un encuentro por la Copa AFC y otro en la Copa de Liga EAU. En su hoja estadística actual no figuran amonestaciones, expulsiones ni goles.

En los próximos días, deberá conocerse la primera lista de la selección peruana con Manuel Barreto encabezando un nuevo liderato, aunque existen muchas posibilidades de que el hombre de Al Wasl no sea incluido por diferencias con la FPF.

