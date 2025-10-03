Perú Deportes

“Puede surgir algún valor más importante”: La rotunda opinión de Ricardo Gareca sobre Alex Valera como ‘9′ titular de Perú

El entrenador argentino fue consultado sobre el rol que podría asumir el delantero de Universitario en la nueva etapa de la selección peruana camino al Mundial 2030

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Ricardo Gareca opinó sobre el
Ricardo Gareca opinó sobre el presente y futuro de Alex Valera en la selección peruana.

Con la salida progresiva de referentes como Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz e incluso Gianluca Lapadula del frente de ataque, Alex Valera aparece como uno de los llamados a tomar la posta en la ofensiva de la selección peruana. El delantero de Universitario de Deportes asumirá cada vez más protagonismo, y en ese contexto, Ricardo Gareca se animó a opinar sobre su posible rol como ‘9’ titular en el equipo patrio, aunque con una postura que dejó matices y cierta contradicción.

En una reciente entrevista con el medio ‘Pase Filtrado’, el entrenador argentino fue protagonista de una dinámica en la que debía responder con una de cuatro opciones —“De acuerdo”, “Facto”, “Disparate” y “No estoy de acuerdo”— ante distintas afirmaciones relacionadas con la actualidad del fútbol.

Una de las frases planteadas fue si Alex Valera debe ser el ‘9’ titular de la selección peruana en el exigente camino al Mundial 2030. Fiel a su estilo reflexivo y directo, Gareca eligió dos opciones aparentemente opuestas: “De acuerdo” y “No estoy de acuerdo”, justificando su respuesta con argumentos tanto futbolísticos como personales.

“En esto quiero ser prudente más que nada porque Valera me encanta como jugador y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a poco, pero hoy en día también es una realidad. Entonces, en ese aspecto, podría llegar a ser el ‘9’ de Perú en el nuevo proceso”, sostuvo el extécnico de la ‘blanquirroja’, quien lo convocó en diversas ocasiones durante su etapa al mando del equipo nacional.

No obstante, el ‘Tigre’ también mostró cautela respecto a la proyección del atacante de Universitario de Deportes, dejando la puerta abierta a la aparición de nuevos talentos en los próximos años. “Pero también te podría decir que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante”, agregó el DT sobre el tema.

